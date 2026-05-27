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Com goleiros lesionados, Marcos Felipe volta a Salvador, mas pode reforçar o Bahia contra o Botafogo?

Arqueiro retornou após passagem pelo futebol turco

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 27 de maio de 2026 às 11:28

Marcos Felipe está de volta a Salvador
Marcos Felipe está de volta a Salvador Crédito: Divulgação e Reprodução

O Bahia chega para o confronto contra o Botafogo, neste sábado, com dúvidas importantes no setor defensivo. Rogério Ceni perdeu opções nos últimos dias e ainda avalia quem será o responsável por assumir a meta tricolor na 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Ronaldo segue entregue ao departamento médico, enquanto Léo Vieira, que apareceu como substituto imediato, sofreu uma entorse no joelho durante a partida contra o Coritiba, na última segunda-feira.

Diante do cenário, João Paulo desponta como favorito para começar jogando. O goleiro, emprestado ao Bahia até junho deste ano, teve atuação irregular no segundo tempo do duelo contra o Coritiba. Além dele, o treinador também pode recorrer aos jovens Fábio e Arthur Jampa, ambos de 18 anos e que ainda não jogaram pelo time profissional do Bahia.

Goleiro volta a Salvador

Em meio às indefinições, Marcos Felipe reapareceu em Salvador. O goleiro publicou nas redes sociais que retornou à capital baiana após o fim da temporada pelo Eyupspor, da Turquia, clube que defendeu por empréstimo.

Apesar da volta ao Brasil, ele ainda não pode atuar imediatamente pelo Bahia. A janela de transferências está fechada e só será reaberta no dia 20 de julho. Além disso, o contrato de empréstimo com o clube turco permanece válido até 30 de junho, período da pausa para a Copa do Mundo de Clubes.

O Bahia ainda não definiu o que fará com Marcos Felipe, que tem vínculo com o Tricolor até o fim de 2027.

A escolha do goleiro titular para enfrentar o Botafogo só deve ser divulgada às 16h30 deste sábado, uma hora antes da partida. Sem jogos no meio da semana, Rogério Ceni ganhou mais tempo para analisar as alternativas disponíveis.

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