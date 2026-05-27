FUTEBOL

Neymar abre o jogo sobre lesão na panturrilha antes de apresentação para Copa do Mundo; veja vídeo

Camisa 10 foi questionado sobre condição física para atuar no esquema de Carlo Ancelotti

Wendel de Novais

Publicado em 27 de maio de 2026 às 10:50

Neymar pela Seleção Brasileira Crédito: Shutterstock

A convocação de Neymar para a Copa do Mundo de 2026 aumentou a expectativa da torcida brasileira, mas também reacendeu dúvidas sobre a condição física do atacante após um edema na panturrilha direita. Apesar da preocupação em torno da lesão, o camisa 10 do Santos e da Seleção Brasileira fez questão de demonstrar tranquilidade ao falar sobre o assunto.

Durante um rápido contato com jornalistas, após jogo do Santos na noite de terça-feira (26), Neymar foi questionado diretamente sobre a recuperação muscular às vésperas do Mundial. Um dos repórteres perguntou: “Só fala pra gente como é que tá a panturrilha, só isso pra gente”. Em tom descontraído, o atacante respondeu imediatamente: “Tá aqui, inteira…”, falou em vídeo que circula nas redes sociais.

Neymar pela Seleção Brasileira 1 de 12

A imprensa voltou a insistir sobre a possibilidade de o problema físico atrapalhar a participação do jogador na equipe comandada por Carlo Ancelotti. “Tá bem, você acha que vai ser problema ou não, Neymar? Tudo tranquilo pra Copa?”, perguntou outro jornalista.

Demonstrando confiança na recuperação e tentando afastar qualquer clima de preocupação, Neymar encerrou o tema de forma direta e bem-humorada. “Problema do que?”, respondeu o atacante, indicando que não acredita que a lesão vá comprometer sua presença ou desempenho na Copa do Mundo.