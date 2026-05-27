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Neymar abre o jogo sobre lesão na panturrilha antes de apresentação para Copa do Mundo; veja vídeo

Camisa 10 foi questionado sobre condição física para atuar no esquema de Carlo Ancelotti

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 27 de maio de 2026 às 10:50

Neymar pela Seleção Brasileira
Neymar pela Seleção Brasileira Crédito: Shutterstock

A convocação de Neymar para a Copa do Mundo de 2026 aumentou a expectativa da torcida brasileira, mas também reacendeu dúvidas sobre a condição física do atacante após um edema na panturrilha direita. Apesar da preocupação em torno da lesão, o camisa 10 do Santos e da Seleção Brasileira fez questão de demonstrar tranquilidade ao falar sobre o assunto.

Durante um rápido contato com jornalistas, após jogo do Santos na noite de terça-feira (26), Neymar foi questionado diretamente sobre a recuperação muscular às vésperas do Mundial. Um dos repórteres perguntou: “Só fala pra gente como é que tá a panturrilha, só isso pra gente”. Em tom descontraído, o atacante respondeu imediatamente: “Tá aqui, inteira…”, falou em vídeo que circula nas redes sociais.

Neymar pela Seleção Brasileira

Neymar pela Seleção Brasileira por Shutterstock
Neymar pela Seleção Brasileira por Shutterstock
Neymar pela Seleção Brasileira por Shutterstock
Neymar pela Seleção Brasileira por Shutterstock
Neymar pela Seleção Brasileira por Shutterstock
Neymar pela Seleção Brasileira por Shutterstock
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Neymar pela Seleção Brasileira por Shutterstock
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Neymar pela Seleção Brasileira por Shutterstock
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Neymar pela Seleção Brasileira por Shutterstock

A imprensa voltou a insistir sobre a possibilidade de o problema físico atrapalhar a participação do jogador na equipe comandada por Carlo Ancelotti. “Tá bem, você acha que vai ser problema ou não, Neymar? Tudo tranquilo pra Copa?”, perguntou outro jornalista.

Demonstrando confiança na recuperação e tentando afastar qualquer clima de preocupação, Neymar encerrou o tema de forma direta e bem-humorada. “Problema do que?”, respondeu o atacante, indicando que não acredita que a lesão vá comprometer sua presença ou desempenho na Copa do Mundo.

Veja os 26 convocados da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo 2026

GOLEIRO: Alisson (Liverpool) por Rafael Ribeiro (CBF)
GOLEIRO: Ederson (Fenerbahçe) por Joilson Marconne / CBF
GOLEIRO: Weverton (Grêmio) por Divulgação
DEFENSOR: Wesley (Roma) por Divulgação
DEFENSOR: Danilo (Flamengo) por Divulgação
DEFENSOR: Ibañez (Al-Ahli) por Divulgação
DEFENSOR: Alex Sandro (Flamengo) por Lucas Figueiredo/CBF
DEFENSOR: Douglas Santos (Zenit) por Reprodução
DEFENSOR: Bremer (Juventus) por Rafael Ribeiro/CBF
DEFENSOR: Gabriel Magalhães (Arsenal) por Lucas Figueiredo / CBF
DEFENSOR: Marquinhos (PSG) por Rafael Ribeiro/CBF
DEFENSOR: Léo Pereira (Flamengo) por Reprodução/Instagram
MEIO-CAMPISTA: Bruno Guimarães (Newcastle) por RAFAEL RIBEIRO/CBF
MEIO-CAMPISTA: Casemiro (Manchester United) por Vitor Silva/CBF
MEIO-CAMPISTA: Danilo (Botafogo) por Divulgação
MEIO-CAMPISTA: Fabinho (Al-Ittihad) por Divulgação
MEIO-CAMPISTA: Lucas Paquetá (Flamengo) por Divulgação
ATACANTE: Endrick (Lyon/Real Madrid) por Shutterstock
ATACANTE: Gabriel Martinelli (Arsenal) por Staff Images / CBF
ATACANTE: Luiz Henrique (Zenit) por Divulgação
ATACANTE: Matheus Cunha (Manchester United) por Divulgação
ATACANTE: Neymar (Santos) por Lucas Figueiredo / CBF
ATACANTE: Vini Jr (Real Madrid) por Shutterstock
ATACANTE: Raphinha (Barcelona) por Rafael Ribeiro/CBF
ATACANTE: Igor Thiago (Brentford) por Divulgação
ATACANTE:  Rayan (Bournemouth) por Divulgação
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GOLEIRO: Alisson (Liverpool) por Rafael Ribeiro (CBF)

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Tags:

Copa do Mundo Neymar Seleção Brasileira Lesão

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