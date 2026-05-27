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Rival declarado de Gabriel Ganley desiste de competição após morte do fisiculturista: ‘Tudo era em volta da gente’

Dudu Fit afirmou que fará homenagem ao atleta durante competição em Curitiba

Elaine Sanoli

Publicado em 27 de maio de 2026 às 19:00

Dudu e Gabriel eram rivais Crédito: Reprodução

O fisiculturista Dudu Fit se pronunciou pela primeira vez após a morte de Gabriel Ganley, de 22 anos, e revelou que desistiu de disputar o Musclecontest Brasil, marcado para julho, em Curitiba.

Os dois protagonizavam uma das rivalidades mais comentadas do fisiculturismo brasileiro em 2026, com provocações públicas, desafios e até uma aposta de R$ 20 mil antes da competição.

Gabriel Ganley morreu aos 22 anos 1 de 28

Nas redes sociais, Dudu lamentou a morte do atleta e destacou que a disputa entre eles nunca ultrapassou os limites esportivos. “Hoje recebi com tristeza a notícia do seu falecimento. Mesmo com diferenças e rivalidades dentro do esporte, é impossível não sentir o peso de uma perda como essa”, escreveu.

O atleta também explicou que decidiu não participar mais do campeonato porque o confronto com Ganley era um dos grandes atrativos do evento. “Tudo nesse campeonato era em volta de mim e dele. Então nada mais justo do que eu fazer uma homenagem para ele”, afirmou.

Em vídeo publicado nas redes sociais, Dudu Fit ainda reforçou que nunca enxergou Gabriel como inimigo. “Rival e inimigo é totalmente diferente”, declarou ao prestar solidariedade à família e amigos do fisiculturista.

Gabriel Ganley foi encontrado morto no último sábado (23), na cozinha da casa onde morava, na Zona Leste de São Paulo. O caso foi registrado inicialmente como morte suspeita e segue sob investigação.