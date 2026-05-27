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Rival declarado de Gabriel Ganley desiste de competição após morte do fisiculturista: ‘Tudo era em volta da gente’

Dudu Fit afirmou que fará homenagem ao atleta durante competição em Curitiba

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 27 de maio de 2026 às 19:00

Dudu e Gabriel eram rivais
Dudu e Gabriel eram rivais Crédito: Reprodução

O fisiculturista Dudu Fit se pronunciou pela primeira vez após a morte de Gabriel Ganley, de 22 anos, e revelou que desistiu de disputar o Musclecontest Brasil, marcado para julho, em Curitiba.

Os dois protagonizavam uma das rivalidades mais comentadas do fisiculturismo brasileiro em 2026, com provocações públicas, desafios e até uma aposta de R$ 20 mil antes da competição.

Gabriel Ganley morreu aos 22 anos

Gabriel Ganley por Reprodução
Gabriel Ganley por Reprodução
Gabriel Ganley por Reprodução
Gabriel Ganley por Reprodução
Gabriel Ganley por Reprodução
Gabriel Ganley por Reprodução
Gabriel Ganley por Reprodução
Gabriel Ganley por Reprodução
Gabriel Ganley por Reprodução
Gabriel Ganley por Reprodução
Gabriel Ganley por Reprodução
Gabriel Ganley por Reprodução
Gabriel Ganley por Reprodução
Gabriel Ganley por Reprodução
Gabriel Ganley por Reprodução
Gabriel Ganley por Reprodução
Gabriel Ganley por Reprodução
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Gabriel Ganley por Reprodução
Ramon Dino e Gabriel Ganley por Reprodução
Ramon Dino e Gabriel Ganley por Reprodução
Ramon Dino e Gabriel Ganley por Reprodução
Ramon Dino e Gabriel Ganley por Reprodução
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Ramon Dino e Gabriel Ganley por Reprodução
Ramon Dino e Gabriel Ganley por Reprodução
Ramon Dino e Gabriel Ganley por Reprodução
Gabriel Ganley por Reprodução
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Gabriel Ganley por Reprodução

Nas redes sociais, Dudu lamentou a morte do atleta e destacou que a disputa entre eles nunca ultrapassou os limites esportivos. “Hoje recebi com tristeza a notícia do seu falecimento. Mesmo com diferenças e rivalidades dentro do esporte, é impossível não sentir o peso de uma perda como essa”, escreveu.

O atleta também explicou que decidiu não participar mais do campeonato porque o confronto com Ganley era um dos grandes atrativos do evento. “Tudo nesse campeonato era em volta de mim e dele. Então nada mais justo do que eu fazer uma homenagem para ele”, afirmou.

Em vídeo publicado nas redes sociais, Dudu Fit ainda reforçou que nunca enxergou Gabriel como inimigo. “Rival e inimigo é totalmente diferente”, declarou ao prestar solidariedade à família e amigos do fisiculturista.

Gabriel Ganley foi encontrado morto no último sábado (23), na cozinha da casa onde morava, na Zona Leste de São Paulo. O caso foi registrado inicialmente como morte suspeita e segue sob investigação.

Segundo o atestado de óbito citado pela reportagem, a causa da morte foi registrada como cardiomiopatia hipertrófica, condição que provoca o espessamento do músculo do coração e pode comprometer a circulação sanguínea. Relatos iniciais também apontaram um possível quadro de hipoglicemia severa, mas exames toxicológicos e a necropsia ainda estão em andamento.

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