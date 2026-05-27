Marrocos na Copa do Mundo 2026: veja jogos, histórico e lista de convocados

Após campanha histórica no Catar, os marroquinos chegam como uma das seleções mais fortes da África

  • Pedro Carreiro

Publicado em 27 de maio de 2026 às 19:16

Seleção Marroquina
Seleção Marroquina Crédito: Divulgação

A seleção do Marrocos vai disputar sua 7ª Copa do Mundo em 2026 e chega ao torneio embalada pela campanha histórica no Catar 2022, quando se tornou a primeira seleção africana a alcançar uma semifinal de Mundial. Comandada por Walid Regragui, a equipe aposta novamente em nomes como Achraf Hakimi, Sofyan Amrabat, Hakim Ziyech, Youssef En-Nesyri e Brahim Díaz para tentar repetir o protagonismo recente.

Uniformes do Marrocos para Copa do Mundo 2026

Uniforme de Marrocos para Copa do Mundo 2026 por Divulgação
Calendário de jogos do Marrocos no Grupo C

A FIFA já definiu os horários e locais das partidas do Marrocos na fase de grupos. Confira os detalhes (horários de Brasília):

  • 1ª Rodada: Brasil x Marrocos — 13/06 (sábado) — 19h — Nova York/Nova Jersey;
  • 2ª Rodada: Escócia x Marrocos — 19/06 (sexta-feira) — 19h — Boston;
  • 3ª Rodada: Marrocos x Haiti — 24/06 (quarta-feira) — 19h — Atlanta.

Histórico do Marrocos em Copas do Mundo

  • Melhor campanha: 4º lugar (2022);
  • Primeira participação: México 1970;
  • Última participação: Catar 2022;
  • Participações: 7 (1970, 1986, 1994, 1998, 2018, 2022 e 2026);
  • Sede da Copa do Mundo: nenhuma vez;
  • Melhor campanha recente: 4º lugar em 2022;
  • Retrospecto geral: 23 jogos, 7 vitórias, 8 empates e 8 derrotas.

Maiores artilheiros e ídolos do Marrocos em Copas

  • Maior artilheiro em Copas: Abdeljalil Hadda, Salaheddine Bassir e Youssef En-Nesyri (3 gols cada);
  • Outros destaques históricos: Achraf Hakimi, Hakim Ziyech, Sofyan Amrabat, Yassine Bounou, Mustapha Hadji e Ahmed Faras.

Lista de convocados do Marrocos para a Copa do Mundo 2026

O técnico Walid Regragui já divulgou a lista com os 26 jogadores convocados para a Copa do Mundo. A equipe mantém a base da equipe que terminou a Copa passada na quarta colocação, com nomes como Yassine Bounou, Achraf Hakimi, Sofyan Amrabat e Brahim Díaz, como referências. 

Goleiros

  • Yassine Bounou (Al-Hilal)
  • Munir El Kajoui (RS Berkane)
  • El Mehdi Benabid (Wydad Casablanca)

Defensores

  • Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain)
  • Noussair Mazraoui (Manchester United)
  • Romain Saïss (Al-Sadd)
  • Nayef Aguerd (Real Sociedad)
  • Chadi Riad (Crystal Palace)
  • Jawad El Yamiq (Al-Wehda)
  • Yahia Attiyat Allah (Al Ahly)
  • Noussair Chadli (Raja Casablanca)

Meio-campistas

  • Sofyan Amrabat (Fenerbahçe)
  • Azzedine Ounahi (Olympique de Marseille)
  • Bilal El Khannouss (Leicester City)
  • Amir Richardson (Fiorentina)
  • Ismael Saibari (PSV Eindhoven)
  • Selim Amallah (Valencia)
  • Abdelhamid Sabiri (Al-Taawoun)

Atacantes

  • Hakim Ziyech (Galatasaray)
  • Youssef En-Nesyri (Fenerbahçe)
  • Brahim Díaz (Real Madrid)
  • Abde Ezzalzouli (Real Betis)
  • Ayoub El Kaabi (Olympiacos)
  • Tarik Tissoudali (PAOK)
  • Soufiane Rahimi (Al Ain)
  • Ilias Akhomach (Villarreal)

