Equador na Copa do Mundo 2026: veja jogos, histórico e lista de convocados

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Pedro Carreiro
Publicado em 27 de maio de 2026 às 18:30
Seleção equatoriana aposta em uma defesa muito sólida para tentar superar a melhor campanha na história das Copas na disputa sediada pelos Estados Unidos, pelo Canadá e pelo México. O país vai disputar a sua 5ª Copa do Mundo em 2026. A equipe comandada por Sebastián Beccacece chega ao torneio depois de fazer uma campanha sólida nas Eliminatórias Sul-Americanas, terminar em segundo lugar na CONMEBOL e garantir a vaga com duas rodadas de antecedência.
A FIFA já definiu os horários e locais das partidas do Equador na fase de grupos. Confira os detalhes (horários de Brasília):
A pré-lista do Equador reúne 34 nomes para os amistosos contra Arábia Saudita e Guatemala; nela, Piero Hincapié e Willian Pacho ficaram fora da primeira partida por causa da final da Champions, mas a tendência é que sejam reintegrados depois e acabem na lista final de 26 para a Copa, já que são peças centrais da seleção.
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