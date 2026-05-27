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Equador na Copa do Mundo 2026: veja jogos, histórico e lista de convocados

A Seleção Equatoriana busca voltar a avançar ao mata-mata da Copa depois de 20 anos

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 27 de maio de 2026 às 18:30

Seleção Equatoriana
Seleção Equatoriana Crédito: Divulgação

Seleção equatoriana aposta em uma defesa muito sólida para tentar superar a melhor campanha na história das Copas na disputa sediada pelos Estados Unidos, pelo Canadá e pelo México. O país vai disputar a sua 5ª Copa do Mundo em 2026. A equipe comandada por Sebastián Beccacece chega ao torneio depois de fazer uma campanha sólida nas Eliminatórias Sul-Americanas, terminar em segundo lugar na CONMEBOL e garantir a vaga com duas rodadas de antecedência.

Calendário de jogos do Equador no Grupo E

A FIFA já definiu os horários e locais das partidas do Equador na fase de grupos. Confira os detalhes (horários de Brasília):

  • 1ª Rodada: Costa do Marfim x Equador – 14/06 (domingo) – 20h – Filadélfia;
  • 2ª Rodada: Equador x Curaçao – 20/06 (sábado) – 21h – Kansas City;
  • 3ª Rodada: Equador x Alemanha – 25/06 (quinta-feira) – 17h – Nova Jersey.

Histórico do Equador em Copas do Mundo

  • Melhor campanha: oitavas de final (2006);
  • Primeira participação: Coreia/Japão 2002;
  • Última participação: Catar 2022;
  • Participações: 5 (2002, 2006, 2014, 2022 e 2026);
  • Sede da Copa do Mundo: nenhuma vez;
  • Retrospecto geral: 13 jogos, 5 vitórias, 2 empates e 6 derrotas.

Maiores artilheiros e ídolos do Equador em Copas

  • Maior artilheiro em Copas: Enner Valencia (6 gols);
  • Outros destaques históricos: Edison Méndez, Antonio Valencia e Moisés Caicedo. 

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Lista de convocados do Equador para a Copa do Mundo 2026

A pré-lista do Equador reúne 34 nomes para os amistosos contra Arábia Saudita e Guatemala; nela, Piero Hincapié e Willian Pacho ficaram fora da primeira partida por causa da final da Champions, mas a tendência é que sejam reintegrados depois e acabem na lista final de 26 para a Copa, já que são peças centrais da seleção.

Goleiros

  • Gonzalo Valle (LDU Quito)
  • Moisés Ramírez (AE Kifisia)
  • Cristhian Loor (Botafogo de Futebol e Regatas)
  • Hernán Galíndez (CA Huracán)

Defensores

  • Joel Ordóñez (Club Brugge KV)
  • Jackson Porozo (Club Tijuana)
  • Félix Torres (Sport Club Internacional)
  • Deinner Ordóñez (Independiente del Valle U20)
  • Fricio Caicedo (LDU Quito U20)
  • Pervis Estupiñán (AC Milan)
  • Yaimar Medina (KRC Genk)
  • Angelo Preciado (Clube Atlético Mineiro)
  • José Andrés Hurtado (Red Bull Bragantino)

Meio-campistas

  • Moisés Caicedo (Chelsea FC)
  • Jordy Alcívar (Independiente del Valle)
  • Ederson Castillo (LDU Quito)
  • Malcom Dacosta González (AFC Bournemouth U18)
  • Denil Castillo (FC Midtjylland)
  • Alan Franco (Clube Atlético Mineiro)
  • Darwin Guagua (Independiente del Valle)
  • Kendry Páez (CA River Plate)
  • Pedro Vite (UNAM Pumas)

Atacantes

  • Nilson Angulo (Sunderland AFC)
  • John Mercado (AC Sparta Prague)
  • Bruno Caicedo (Vancouver Whitecaps FC)
  • Gonzalo Plata (CR Flamengo)
  • Alan Minda (Clube Atlético Mineiro)
  • Anthony Valencia (Royal Antwerp FC)
  • Luis Fragozo (CS Emelec)
  • John Yeboah (Venezia FC)
  • Jeremy Arévalo (VfB Stuttgart)
  • Kevin Rodríguez (Union Saint-Gilloise)
  • Jordy Caicedo (CA Huracán)
  • Enner Valencia (CF Pachuca)

Tags:

Copa do Mundo 2026 Equador

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