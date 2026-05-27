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Equador na Copa do Mundo 2026: veja jogos, histórico e lista de convocados

A Seleção Equatoriana busca voltar a avançar ao mata-mata da Copa depois de 20 anos

Pedro Carreiro

Publicado em 27 de maio de 2026 às 18:30

Seleção Equatoriana Crédito: Divulgação

Seleção equatoriana aposta em uma defesa muito sólida para tentar superar a melhor campanha na história das Copas na disputa sediada pelos Estados Unidos, pelo Canadá e pelo México. O país vai disputar a sua 5ª Copa do Mundo em 2026. A equipe comandada por Sebastián Beccacece chega ao torneio depois de fazer uma campanha sólida nas Eliminatórias Sul-Americanas, terminar em segundo lugar na CONMEBOL e garantir a vaga com duas rodadas de antecedência.

Calendário de jogos do Equador no Grupo E

A FIFA já definiu os horários e locais das partidas do Equador na fase de grupos. Confira os detalhes (horários de Brasília):

1ª Rodada: Costa do Marfim x Equador – 14/06 (domingo) – 20h – Filadélfia;

2ª Rodada: Equador x Curaçao – 20/06 (sábado) – 21h – Kansas City;

3ª Rodada: Equador x Alemanha – 25/06 (quinta-feira) – 17h – Nova Jersey.

Histórico do Equador em Copas do Mundo

Melhor campanha: oitavas de final (2006);

Primeira participação: Coreia/Japão 2002;

Última participação: Catar 2022;

Participações: 5 (2002, 2006, 2014, 2022 e 2026);

Sede da Copa do Mundo: nenhuma vez;

Retrospecto geral: 13 jogos, 5 vitórias, 2 empates e 6 derrotas.

Maiores artilheiros e ídolos do Equador em Copas

Maior artilheiro em Copas: Enner Valencia (6 gols);

Outros destaques históricos: Edison Méndez, Antonio Valencia e Moisés Caicedo.

Lista de convocados do Equador para a Copa do Mundo 2026

A pré-lista do Equador reúne 34 nomes para os amistosos contra Arábia Saudita e Guatemala; nela, Piero Hincapié e Willian Pacho ficaram fora da primeira partida por causa da final da Champions, mas a tendência é que sejam reintegrados depois e acabem na lista final de 26 para a Copa, já que são peças centrais da seleção.

Goleiros

Gonzalo Valle (LDU Quito)

Moisés Ramírez (AE Kifisia)

Cristhian Loor (Botafogo de Futebol e Regatas)

Hernán Galíndez (CA Huracán)

Defensores

Joel Ordóñez (Club Brugge KV)

Jackson Porozo (Club Tijuana)

Félix Torres (Sport Club Internacional)

Deinner Ordóñez (Independiente del Valle U20)

Fricio Caicedo (LDU Quito U20)

Pervis Estupiñán (AC Milan)

Yaimar Medina (KRC Genk)

Angelo Preciado (Clube Atlético Mineiro)

José Andrés Hurtado (Red Bull Bragantino)

Meio-campistas

Moisés Caicedo (Chelsea FC)

Jordy Alcívar (Independiente del Valle)

Ederson Castillo (LDU Quito)

Malcom Dacosta González (AFC Bournemouth U18)

Denil Castillo (FC Midtjylland)

Alan Franco (Clube Atlético Mineiro)

Darwin Guagua (Independiente del Valle)

Kendry Páez (CA River Plate)

Pedro Vite (UNAM Pumas)

Atacantes