LOS CAFETEROS

Colômbia na Copa do Mundo 2026: veja jogos, histórico e lista de convocados

Os colombianos buscam superar sua melhor campanha em Mundiais, alcançada em 2014, quando chegaram às quartas

Pedro Carreiro

Publicado em 26 de maio de 2026 às 15:33

Seleção Colombiana Crédito: Divulgação

Seleção colombiana busca superar a melhor campanha da história e terá Luis Díaz como principal estrela na disputa sediada por Estados Unidos, Canadá e México. A equipe comandada por Néstor Lorenzo volta ao Mundial após ficar fora da edição de 2022 e chega ao torneio mais uma vez com James Rodríguez como um dos grandes nomes do elenco.

Uniformes da Colômbia para Copa do Mundo 2026 1 de 12

Calendário de jogos da Colômbia no Grupo K

A FIFA já definiu os horários e locais das partidas da Colômbia na fase de grupos. Confira os detalhes, com horários convertidos para Brasília:

1ª Rodada: Uzbequistão x Colômbia – 17/06 (quarta-feira) – 23h – Mexico City;

2ª Rodada: Colômbia x Congo DR – 23/06 (terça-feira) – 23h – Guadalajara;

3ª Rodada: Colômbia x Portugal – 27/06 (sábado) – 20h30 – Miami.

Histórico da Colômbia em Copas do Mundo

Melhor campanha: quartas de final (2014);

Primeira participação: Chile 1962;

Última participação: Rússia 2018;

Participações: 7 (1962, 1990, 1994, 1998, 2014, 2018 e 2026);

Sede da Copa do Mundo: nenhuma vez;

Melhor campanha recente: oitavas de final em 2018;

Retrospecto geral: 22 jogos, 9 vitórias, 3 empates e 10 derrotas.

Maiores artilheiros e ídolos da Colômbia em Copas

Maior artilheiro em Copas: James Rodríguez (6 gols);

Outros destaques históricos: Carlos Valderrama, Freddy Rincón, David Ospina, Radamel Falcão, Juan Cuadrado e Faustino Asprilla.

Lista de convocados da Colômbia para a Copa do Mundo 2026

O técnico Néstor Lorenzo divulgou a lista de 26 convocados da Colômbia para a Copa do Mundo de 2026. A convocação tem James Rodríguez e Luis Díaz como principais referências, além de nomes conhecidos do torcedor brasileiro, como Jhon Arias, Jorge Carrascal, Juan Camilo Portilla e Carlos Andrés Gómez.

Goleiros

Camilo Vargas (Atlas)

Álvaro Montero (Vélez Sarsfield)

David Ospina (Atlético Nacional)

Defensores

Dávinson Sánchez (Galatasaray)

Jhon Lucumí (Bologna)

Yerry Mina (Cagliari Calcio)

Willer Ditta (Cruz Azul)

Daniel Muñoz (Crystal Palace)

Santiago Arias (Independiente)

Johan Mojica (R.C.D. Mallorca)

Deiver Machado (Nantes)

Meio-campistas

Richard Ríos (Benfica)

Jefferson Lerma (Crystal Palace)

Kevin Castaño (River Plate)

Juan Camilo Portilla (Athletico Paranaense)

Gustavo Puerta (Racing de Santander)

Jhon Arias (Palmeiras)

Jorge Carrascal (Flamengo)

Juan Fernando Quintero (River Plate)

James Rodríguez (Minnesota United)

Jaminton Campaz (Rosario Central)

Atacantes