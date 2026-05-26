Colômbia na Copa do Mundo 2026: veja jogos, histórico e lista de convocados

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Pedro Carreiro
Publicado em 26 de maio de 2026 às 15:33
Seleção colombiana busca superar a melhor campanha da história e terá Luis Díaz como principal estrela na disputa sediada por Estados Unidos, Canadá e México. A equipe comandada por Néstor Lorenzo volta ao Mundial após ficar fora da edição de 2022 e chega ao torneio mais uma vez com James Rodríguez como um dos grandes nomes do elenco.
Uniformes da Colômbia para Copa do Mundo 2026
A FIFA já definiu os horários e locais das partidas da Colômbia na fase de grupos. Confira os detalhes, com horários convertidos para Brasília:
O técnico Néstor Lorenzo divulgou a lista de 26 convocados da Colômbia para a Copa do Mundo de 2026. A convocação tem James Rodríguez e Luis Díaz como principais referências, além de nomes conhecidos do torcedor brasileiro, como Jhon Arias, Jorge Carrascal, Juan Camilo Portilla e Carlos Andrés Gómez.
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