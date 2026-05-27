Canadá na Copa do Mundo 2026: veja jogos, histórico e lista de convocados

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Pedro Carreiro
Publicado em 27 de maio de 2026 às 18:49
O Canadá vai disputar sua 3ª Copa do Mundo em 2026, depois das participações em 1986 e 2022, e entra no torneio como um dos coanfitriões da edição sediada por Canadá, Estados Unidos e México. A seleção de Jesse Marsch chega ao Mundial atrás da primeira vitória de sua história na competição, já que perdeu todos os seis jogos que disputou em Copas.
Uniformes do Canadá para Copa do Mundo 2026
A FIFA já definiu os horários e locais das partidas do Canadá na fase de grupos. Confira os detalhes (horários de Brasília):
A relação abaixo é a lista provisória de 32 jogadores chamada para o treino em Charlotte e para os amistosos finais de preparação; o anúncio oficial da lista de 26 convocados será feito em 29 de maio.
Goleiros
Defensores
Meio-campistas
Atacantes