A FOLHA DE BORDO

Canadá na Copa do Mundo 2026: veja jogos, histórico e lista de convocados

Coanfitriões, os canadenses vão em busca da primeira vitória em Copas e chegam ao torneio com três jogos diante da torcida

Pedro Carreiro

Publicado em 27 de maio de 2026 às 18:49

Seleção Canadense Crédito: Divulgação

O Canadá vai disputar sua 3ª Copa do Mundo em 2026, depois das participações em 1986 e 2022, e entra no torneio como um dos coanfitriões da edição sediada por Canadá, Estados Unidos e México. A seleção de Jesse Marsch chega ao Mundial atrás da primeira vitória de sua história na competição, já que perdeu todos os seis jogos que disputou em Copas.

Uniformes do Canadá para Copa do Mundo 2026 1 de 14

Calendário de jogos do Canadá no Grupo B

A FIFA já definiu os horários e locais das partidas do Canadá na fase de grupos. Confira os detalhes (horários de Brasília):

1ª Rodada: Canadá x Bósnia e Herzegovina — 12/06 (sexta-feira) — 16h — Toronto;

2ª Rodada: Canadá x Catar — 18/06 (quinta-feira) — 19h — Vancouver;

3ª Rodada: Suíça x Canadá — 24/06 (quarta-feira) — 16h — Vancouver.

Histórico do Canadá em Copas do Mundo

Melhor campanha: fase de grupos (1986 e 2022);

Primeira participação: México 1986;

Última participação: Catar 2022;

Participações: 3 (1986, 2022 e 2026);

Sede da Copa do Mundo: 2026, ao lado de México e Estados Unidos;

Melhor campanha recente: fase de grupos em 2022;

Retrospecto geral: 6 jogos, 0 vitórias, 0 empates e 6 derrotas, com 2 gols marcados e 12 sofridos.

Maiores artilheiros e ídolos do Canadá em Copas

Maior artilheiro em Copas: Alphonso Davies (1 gol), o único canadense a marcar em Mundiais até aqui;

Outros destaques históricos: Tajon Buchanan, Jonathan David e Cyle Larin

Lista de convocados do Canadá para a Copa do Mundo 2026

A relação abaixo é a lista provisória de 32 jogadores chamada para o treino em Charlotte e para os amistosos finais de preparação; o anúncio oficial da lista de 26 convocados será feito em 29 de maio.

Goleiros

Maxime Crépeau (Orlando City SC)

Owen Goodman (Barnsley FC, emprestado pelo Crystal Palace FC)

Dayne St. Clair (Inter Miami FC)

Defensores

Zorhan Bassong (Sporting Kansas City)

Moïse Bombito (OGC Nice)

Derek Cornelius (Rangers FC, emprestado pelo Olympique de Marseille)

Alphonso Davies (Bayern Munich)

Luc de Fougerolles (FCV Dender EH, emprestado pelo Fulham FC)

Alistair Johnston (Celtic FC)

Alfie Jones (Middlesbrough FC)

Jamie Knight-Lebel (Swindon Town FC, emprestado pelo Bristol City FC)

Richie Laryea (Toronto FC)

Ralph Priso (Vancouver Whitecaps FC)

Niko Sigur (Hajduk Split)

Joel Waterman (Chicago Fire FC)

Meio-campistas

Ali Ahmed (Norwich City FC)

Tajon Buchanan (Villarreal CF)

Mathieu Choinière (LAFC)

Stephen Eustáquio (LAFC, emprestado pelo FC Porto)

Marcelo Flores (Tigres UANL)

Ismaël Koné (U.S. Sassuolo Calcio)

Liam Millar (Hull City FC)

Jayden Nelson (Austin FC)

Jonathan Osorio (Toronto FC)

Nathan-Dylan Saliba (R.S.C. Anderlecht)

Jacob Shaffelburg (LAFC)

Atacantes