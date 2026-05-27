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Com indefinição no gol, Ronaldo volta a treinar normalmente pelo Bahia

Goleiro retornou após lesão de Léo Vieira, contra o Coritiba

Alan Pinheiro

Publicado em 27 de maio de 2026 às 16:11

Ronaldo voltou a treinar normalmente após se recuperar de lesão Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Em meio a má fase da pior sequência do Bahia sob o comando de Rogério Ceni, o Tricolor vive um momento delicado debaixo das balizas. A inconstância na posição de goleiro, que em temporadas passadas permeava o time pelas falhas dos jogadores, agora encontra nas lesões mais uma barreira para a sequência de um atleta na posição.

De contrato renovado e titular incontestável, Ronaldo iniciou a temporada com a confiança da torcida tricolor. Torcedor do clube e com moral após o bom final do ano passado, o goleiro entrou em campo em 14 oportunidades antes de se lesionar contra o Remo. O jogador sofreu uma luxação no cotovelo direito após uma defesa naquela partida.

Relembre momentos de Ronaldo com a camisa do Bahia 1 de 7

O responsável por assumir o time naquela partida foi João Paulo, que desde o meio da temporada passada e ainda não conseguiu convencer Ceni a ter sequência. O goleiro tem apenas oito jogos com a camisa azul, vermelha e branca, todos na atual temporada. Contra o Remo, todos os quatro gols aconteceram enquanto ele ainda estava em campo.

Com a baixa de Ronaldo e a falta de confiança em João Paulo, o Bahia precisou ajustar o planejamento para a posição e buscou no mercado um nome mais experiente para compor o elenco. Se o tempo era curto e a necessidade de acertar na contratação era grande, o fato de já ter trabalhado com Rogério Ceni – quando o técnico ainda era jogador – no São Paulo foi o diferencial para Léo Vieira chegar.

Nas últimas horas antes do fechamento da janela de transferências, o Bahia anunciou a contratação de Léo Vieira. No mesmo dia em que foi apresentado, estreou como titular no triunfo tricolor sobre o Athletico-PR, na Fonte Nova. Desde então, o novo goleiro continuou na equipe principal nos jogos seguintes, desbancando João Paulo.

Retorno

A sequência do goleiro de 35 anos durou até a última segunda-feira (25), quando saiu de campo na partida contra o Coritiba com uma entorse no joelho direito. A ausência poderia piorar a inconstância na posição, mas o Esquadrão agora conta com o retorno de Ronaldo. O goleiro treinou normalmente na manhã desta quarta-feira (27).

Além de Ronaldo, o Bahia também conta com a volta de Marcos Felipe, que retornou a Salvador nesta semana após deixar o Eyupspor, da Turquia. Apesar da volta ao Brasil, ele ainda não pode atuar imediatamente pelo Bahia.

A janela de transferências está fechada e só será reaberta no dia 20 de julho. Além disso, o contrato de empréstimo com o clube turco permanece válido até 30 de junho, período da pausa para a Copa do Mundo de Clubes. O Bahia ainda não definiu o que fará com Marcos Felipe, que tem vínculo com o Tricolor até o fim de 2027.