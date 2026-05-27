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Seleção Brasileira se apresenta na Granja Comary para a Copa do Mundo

Apenas Gabriel Martinelli e Gabriel Magalhães se apresentarão nos Estados Unidos

  • Foto do(a) author(a) Alan Pinheiro

  • Alan Pinheiro

Publicado em 27 de maio de 2026 às 17:01

Rayan e Igor Thiago na Granja Comary, na apresentação da Seleção para a Copa do Mundo
Rayan e Igor Thiago na Granja Comary, na apresentação da Seleção para a Copa do Mundo Crédito: Rafael Ribeiro/CBF

A Seleção Brasileira começou a se apresentar na Granja Comary, em Teresópolis (RJ), para dar início à preparação visando à Copa do Mundo. Casemiro chegou na noite dessa terça-feira (26). Os outros 22 atletas convocados se juntaram à delegação ao longo desta manhã, assim como o Léo Nannetti, que participará de toda a etapa de treinamentos na Granja Comary e também nos Estados Unidos.

Apenas Gabriel Martinelli e Gabriel Magalhães, ambos do Arsenal, e Marquinhos, do PSG, se apresentarão nos Estados Unidos. No próximo sábado (30), eles irão se enfrentar na final da Champions League, na capital húngara, Budapeste.

Veja os 26 convocados da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo 2026

GOLEIRO: Alisson (Liverpool) por Rafael Ribeiro (CBF)
GOLEIRO: Ederson (Fenerbahçe) por Joilson Marconne / CBF
GOLEIRO: Weverton (Grêmio) por Divulgação
DEFENSOR: Wesley (Roma) por Divulgação
DEFENSOR: Danilo (Flamengo) por Divulgação
DEFENSOR: Ibañez (Al-Ahli) por Divulgação
DEFENSOR: Alex Sandro (Flamengo) por Lucas Figueiredo/CBF
DEFENSOR: Douglas Santos (Zenit) por Reprodução
DEFENSOR: Bremer (Juventus) por Rafael Ribeiro/CBF
DEFENSOR: Gabriel Magalhães (Arsenal) por Lucas Figueiredo / CBF
DEFENSOR: Marquinhos (PSG) por Rafael Ribeiro/CBF
DEFENSOR: Léo Pereira (Flamengo) por Reprodução/Instagram
MEIO-CAMPISTA: Bruno Guimarães (Newcastle) por RAFAEL RIBEIRO/CBF
MEIO-CAMPISTA: Casemiro (Manchester United) por Vitor Silva/CBF
MEIO-CAMPISTA: Danilo (Botafogo) por Divulgação
MEIO-CAMPISTA: Fabinho (Al-Ittihad) por Divulgação
MEIO-CAMPISTA: Lucas Paquetá (Flamengo) por Divulgação
ATACANTE: Endrick (Lyon/Real Madrid) por Shutterstock
ATACANTE: Gabriel Martinelli (Arsenal) por Staff Images / CBF
ATACANTE: Luiz Henrique (Zenit) por Divulgação
ATACANTE: Matheus Cunha (Manchester United) por Divulgação
ATACANTE: Neymar (Santos) por Lucas Figueiredo / CBF
ATACANTE: Vini Jr (Real Madrid) por Shutterstock
ATACANTE: Raphinha (Barcelona) por Rafael Ribeiro/CBF
ATACANTE: Igor Thiago (Brentford) por Divulgação
ATACANTE:  Rayan (Bournemouth) por Divulgação
1 de 26
GOLEIRO: Alisson (Liverpool) por Rafael Ribeiro (CBF)

A Amarelinha iniciará nesta tarde os treinamentos para o Mundial. A atividade está prevista para as 17h. Antes, os atletas passarão por uma bateria de avaliações médicas junto ao Núcleo de Saúde e Performance.

No centro de treinamento da Seleção Brasileira, o treinador Carlo Ancelotti e sua comissão técnica comandarão quatro sessões de treino antes do duelo contra o Panamá, no domingo (31), às 18h30, no Maracanã.

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Programação de treinos na Granja Comary:

  • Quarta-feira (27)
  • Apresentação dos atletas
  • Avaliações médicas
  • 17h - Treino
  • Quinta-feira (28)
  • Avaliações médicas
  • 13h - Entrevista coletiva
  • 15h30 - Treino
  • Sexta-feira (29)
  • 9h - Entrevista coletiva
  • 11h - Treino
  • Avaliações médicas
  • Sábado (30)
  • 9h - Entrevista coletiva
  • 10h30 - Treino
  • Viagem para o Rio de Janeiro
  • Domingo (31)
  • 18h30 - Brasil x Panamá - Maracanã

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