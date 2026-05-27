Seleção Brasileira se apresenta na Granja Comary para a Copa do Mundo

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Alan Pinheiro
Publicado em 27 de maio de 2026 às 17:01
A Seleção Brasileira começou a se apresentar na Granja Comary, em Teresópolis (RJ), para dar início à preparação visando à Copa do Mundo. Casemiro chegou na noite dessa terça-feira (26). Os outros 22 atletas convocados se juntaram à delegação ao longo desta manhã, assim como o Léo Nannetti, que participará de toda a etapa de treinamentos na Granja Comary e também nos Estados Unidos.
Apenas Gabriel Martinelli e Gabriel Magalhães, ambos do Arsenal, e Marquinhos, do PSG, se apresentarão nos Estados Unidos. No próximo sábado (30), eles irão se enfrentar na final da Champions League, na capital húngara, Budapeste.
Veja os 26 convocados da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo 2026
A Amarelinha iniciará nesta tarde os treinamentos para o Mundial. A atividade está prevista para as 17h. Antes, os atletas passarão por uma bateria de avaliações médicas junto ao Núcleo de Saúde e Performance.
No centro de treinamento da Seleção Brasileira, o treinador Carlo Ancelotti e sua comissão técnica comandarão quatro sessões de treino antes do duelo contra o Panamá, no domingo (31), às 18h30, no Maracanã.