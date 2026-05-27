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ABC x Vitória: veja onde assistir ao vivo, escalações e arbitragem

As equipes se enfrentam nesta quarta-feira (27), às 21h30, na Arena das Dunas, em Natal

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 27 de maio de 2026 às 17:30

Vitória venceu o jogo de ida por 6x2
Vitória venceu o jogo de ida por 6x2 Crédito: Victor Ferreira/ECV

ABC e Vitória se enfrentam nesta quarta-feira (27), às 21h30, na Arena das Dunas, em Natal, pelo jogo de volta da semifinal da Copa do Nordeste 2026. Com enorme vantagem construída no Barradão, o Leão chega muito próximo da vaga na decisão após golear por 6 a 2 no confronto de ida. Já o ABC tenta uma reação histórica diante da torcida para seguir vivo no Nordestão.

Onde assistir ABC x Vitória ao vivo

A partida entre ABC e Vitória terá transmissão ao vivo por TV Aratu (TV aberta) e pelos canais Canal do Benja, TMC e SportyNet no YouTube.

Campanha do Vitória na Copa do Nordeste

Vitória 1x2 Botafogo-PB - 1ª rodada por Victor Ferreira/ECV
CRB 2x4 Vitória - 2ª rodada por Victor Ferreira/ECV
Vitória 4x1 Juazeirense - 3ª rodada por Victor Ferreira/ECV
Vitória 3x1 Piauí - 4ª rodada por Victor Ferreira/ECV
Vitória 2x2 Confiança - 5ª rodada  por Victor Ferreira/EC Vitória
Vitória 1x0 Ceará - Quartas de final  por Victor Ferreira/ECV
Vitória 6x2 ABC - Jogo de ida das semifinais por Victor Ferreira/ECV
1 de 7
Vitória 1x2 Botafogo-PB - 1ª rodada por Victor Ferreira/ECV

ABC

O ABC entra em campo precisando de uma missão praticamente impossível para chegar à final da Copa do Nordeste. Depois da goleada sofrida por 6x2 em Salvador, o clube potiguar precisa vencer por pelo menos quatro gols de diferença para levar a decisão aos pênaltis.

A derrota no Barradão encerrou uma sequência positiva do Elefante, que vinha de 10 jogos sem perder na temporada antes do confronto diante do Vitória. Mesmo assim, o time aposta no apoio da torcida na Arena das Dunas para tentar ao menos encerrar sua participação de forma competitiva.

Para o duelo decisivo, o técnico Waguinho Dias terá dois desfalques importantes. O zagueiro e capitão Edson e o volante Geilson foram expulsos no jogo de ida e cumprem suspensão automática

Veja como foi Vitória x ABC, pela semifinal da Copa do Nordeste

Vitória x ABC - Copa do Nordeste por Victor Ferreira/EC Vitória
Vitória x ABC - Copa do Nordeste por Victor Ferreira/EC Vitória
Vitória x ABC - Copa do Nordeste por Victor Ferreira/EC Vitória
Vitória x ABC - Copa do Nordeste por Victor Ferreira/EC Vitória
Vitória goleou o ABC na semifinal da Copa do Nordeste por Victor Ferreira/EC Vitória
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Vitória x ABC - Copa do Nordeste por Victor Ferreira/EC Vitória

Vitória

O Vitória chega extremamente confortável para a semifinal de volta após atropelar o ABC no Barradão. Os gols da goleada por 6x2 foram marcados por Renato Kayzer, Renê e Osvaldo, todos balançando as redes duas vezes.

Embalado também pela vitória sobre o Internacional no Brasileirão, o Rubro-Negro deve poupar parte dos titulares em Natal por conta da sequência intensa de partidas. O técnico Jair Ventura pretende administrar o elenco pensando também no confronto contra o Santos, pela Série A.

Mesmo com possíveis mudanças, alguns titulares devem começar jogando, como o zagueiro Cacá, suspenso para o próximo jogo do Brasileirão, além do volante Zé Vitor, que retorna após cumprir suspensão na última rodada da Série A.

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Prováveis escalações de ABC x Vitória

ABC: Matheus Alves; Lucas Marques, Lucas do Carmo, Wellington Carvalho e Dudu Mandai; Jonathan, Bruno Leite, João Pedro e Luiz Fernando; Wallyson e Igor Bahia. Técnico: Waguinho Dias

Vitória: Gabriel; Edenilson, Neris, Cacá e Jamerson; Caíque, Zé Vitor e Ronald; Marinho, Diego Tarzia e Renato Kayzer. Técnico: Jair Ventura

Ficha do Jogo

  • Jogo: ABC x Vitória
  • Campeonato: Copa do Nordeste 2026
  • Rodada: Semifinal – jogo de volta
  • Data: Quarta-feira, 27 de maio de 2026
  • Horário: 21h30 (de Brasília)
  • Local: Arena das Dunas, Natal - RN
  • Onde assistir: TV Aratu, Canal do Benja, TMC e SportyNet

Arbitragem

  • Árbitro: Antônio Dib Moraes de Sousa (PI)
  • Assistente 1: Alisson Lima Damasceno (PI)
  • Assistente 2: Márcio Iglesias Araújo Silva (PI)
  • VAR: Gilberto Rodrigues Castro Júnior (PE)

Tags:

Vitória Copa do Nordeste Abc

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