COPA DO NORDESTE

ABC x Vitória: veja onde assistir ao vivo, escalações e arbitragem

As equipes se enfrentam nesta quarta-feira (27), às 21h30, na Arena das Dunas, em Natal

Pedro Carreiro

Publicado em 27 de maio de 2026 às 17:30

Vitória venceu o jogo de ida por 6x2 Crédito: Victor Ferreira/ECV

ABC e Vitória se enfrentam nesta quarta-feira (27), às 21h30, na Arena das Dunas, em Natal, pelo jogo de volta da semifinal da Copa do Nordeste 2026. Com enorme vantagem construída no Barradão, o Leão chega muito próximo da vaga na decisão após golear por 6 a 2 no confronto de ida. Já o ABC tenta uma reação histórica diante da torcida para seguir vivo no Nordestão.

Onde assistir ABC x Vitória ao vivo

A partida entre ABC e Vitória terá transmissão ao vivo por TV Aratu (TV aberta) e pelos canais Canal do Benja, TMC e SportyNet no YouTube.

Campanha do Vitória na Copa do Nordeste 1 de 7

ABC

O ABC entra em campo precisando de uma missão praticamente impossível para chegar à final da Copa do Nordeste. Depois da goleada sofrida por 6x2 em Salvador, o clube potiguar precisa vencer por pelo menos quatro gols de diferença para levar a decisão aos pênaltis.

A derrota no Barradão encerrou uma sequência positiva do Elefante, que vinha de 10 jogos sem perder na temporada antes do confronto diante do Vitória. Mesmo assim, o time aposta no apoio da torcida na Arena das Dunas para tentar ao menos encerrar sua participação de forma competitiva.

Para o duelo decisivo, o técnico Waguinho Dias terá dois desfalques importantes. O zagueiro e capitão Edson e o volante Geilson foram expulsos no jogo de ida e cumprem suspensão automática

Veja como foi Vitória x ABC, pela semifinal da Copa do Nordeste 1 de 5

Vitória

O Vitória chega extremamente confortável para a semifinal de volta após atropelar o ABC no Barradão. Os gols da goleada por 6x2 foram marcados por Renato Kayzer, Renê e Osvaldo, todos balançando as redes duas vezes.

Embalado também pela vitória sobre o Internacional no Brasileirão, o Rubro-Negro deve poupar parte dos titulares em Natal por conta da sequência intensa de partidas. O técnico Jair Ventura pretende administrar o elenco pensando também no confronto contra o Santos, pela Série A.

Mesmo com possíveis mudanças, alguns titulares devem começar jogando, como o zagueiro Cacá, suspenso para o próximo jogo do Brasileirão, além do volante Zé Vitor, que retorna após cumprir suspensão na última rodada da Série A.

Prováveis escalações de ABC x Vitória

ABC: Matheus Alves; Lucas Marques, Lucas do Carmo, Wellington Carvalho e Dudu Mandai; Jonathan, Bruno Leite, João Pedro e Luiz Fernando; Wallyson e Igor Bahia. Técnico: Waguinho Dias

Vitória: Gabriel; Edenilson, Neris, Cacá e Jamerson; Caíque, Zé Vitor e Ronald; Marinho, Diego Tarzia e Renato Kayzer. Técnico: Jair Ventura

Ficha do Jogo

Jogo: ABC x Vitória

Campeonato: Copa do Nordeste 2026

Rodada: Semifinal – jogo de volta

Data: Quarta-feira, 27 de maio de 2026

Horário: 21h30 (de Brasília)

Local: Arena das Dunas, Natal - RN

Onde assistir: TV Aratu, Canal do Benja, TMC e SportyNet

Arbitragem