A LARANJA MECÂNICA

Holanda na Copa do Mundo 2026: veja jogos, histórico e lista de convocados

Vice-campeões em três ocasições, os holandeses vão em busca do título inédito

Pedro Carreiro

Publicado em 27 de maio de 2026 às 17:51

Seleção Holandesa Crédito: Reprodução

Seleção holandesa busca o título inédito na disputa sediada por Estados Unidos, Canadá e México. Holanda vai disputar a sua 12ª Copa do Mundo em 2026. Três vezes vice-campeã mundial, a equipe comandada por Ronald Koeman chega ao torneio em busca da taça que ainda falta na galeria.

Uniformes da Holanda para Copa do Mundo 2026 1 de 10

Calendário de jogos da Holanda no Grupo F

A FIFA já definiu os horários e locais das partidas da Holanda na fase de grupos. Confira os detalhes (horários de Brasília):

1ª Rodada: Holanda x Japão – 14/06 (domingo) – 22h – Dallas;

2ª Rodada: Holanda x Suécia – 20/06 (sábado) – 19h – Houston;

3ª Rodada: Tunísia x Holanda – 25/06 (quinta-feira) – 20h – Kansas.

Histórico da Holanda em Copas do Mundo

Melhor campanha: vice-campeã (1974, 1978 e 2010);

Primeira participação: Itália 1934;

Última participação: Catar 2022;

Participações: 12 (1934, 1938, 1974, 1978, 1990, 1994, 1998, 2006, 2010, 2014, 2022 e 2026);

Sede da Copa do Mundo: nenhuma vez;

Melhor campanha recente: quartas de final em 2022;

Retrospecto geral: 55 jogos, 30 vitórias, 14 empates e 11 derrotas.

Maiores artilheiros e ídolos da Holanda em Copas

Maior artilheiro em Copas: Johnny Rep (7 gols);

Outros destaques históricos: Johan Cruyff, Robin van Persie, Arjen Robben, Wesley Sneijder, Dennis Bergkamp, Marco van Basten e Ruud Gullit.

Lista de convocados da Holanda para a Copa do Mundo 2026

Ronald Koeman divulgou a lista de 26 convocados da Holanda para a Copa do Mundo de 2026. Memphis Depay, Jurrien Timber, Virgil van Dijk, Frenkie de Jong e Cody Gakpo estão entre os nomes mais fortes do elenco.

Goleiros

Mark Flekken (Bayer Leverkusen)

Robin Roefs (Sunderland)

Bart Verbruggen (Brighton & Hove Albion)

Defensores

Nathan Ake (Manchester City)

Denzel Dumfries (Inter Milan)

Jorrel Hato (Chelsea)

Jurrien Timber (Arsenal)

Micky van de Ven (Tottenham Hotspur)

Virgil van Dijk (Liverpool)

Jan Paul van Hecke (Brighton & Hove Albion)

Meio-campistas

Frenkie de Jong (Barcelona)

Marten de Roon (Atalanta)

Ryan Gravenberch (Liverpool)

Justin Kluivert (Bournemouth)

Teun Koopmeiners (Juventus)

Tijjani Reijnders (Manchester City)

Guus Til (PSV Eindhoven)

Quinten Timber (Olympique de Marseille)

Mats Wieffer (Brighton & Hove Albion)

Atacantes