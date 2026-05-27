Holanda na Copa do Mundo 2026: veja jogos, histórico e lista de convocados

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Pedro Carreiro
Publicado em 27 de maio de 2026 às 17:51
Seleção holandesa busca o título inédito na disputa sediada por Estados Unidos, Canadá e México. Holanda vai disputar a sua 12ª Copa do Mundo em 2026. Três vezes vice-campeã mundial, a equipe comandada por Ronald Koeman chega ao torneio em busca da taça que ainda falta na galeria.
Uniformes da Holanda para Copa do Mundo 2026
A FIFA já definiu os horários e locais das partidas da Holanda na fase de grupos. Confira os detalhes (horários de Brasília):
Ronald Koeman divulgou a lista de 26 convocados da Holanda para a Copa do Mundo de 2026. Memphis Depay, Jurrien Timber, Virgil van Dijk, Frenkie de Jong e Cody Gakpo estão entre os nomes mais fortes do elenco.
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