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'Vidente das Copas' aponta favorita inesperada e afasta sonho do hexa

Cristiano Ronaldo pode realizar sonho inédito, prevê

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 26 de maio de 2026 às 10:36

Taça da Copa do Mundo
Taça da Copa do Mundo Crédito: Divulgação

Às vésperas da Copa do Mundo de 2026, começam a ganhar força previsões sobre quem ficará com o título. Entre os palpites está o do chamado “Vidente das Copas”, Michael Bruno, que afirma já ter acertado os campeões dos Mundiais de 2010, 2014 e 2018. Para ele, a próxima seleção campeã será Portugal, liderada por Cristiano Ronaldo.

Natural de Campina Grande, o vidente afirma que faz essa previsão desde 2022. Segundo Michael, Portugal chegará mais forte que os rivais e terá condições de conquistar o troféu. “Desde 2022 já anuncio a próxima seleção campeã. Desde então, venho afirmando que Portugal será o campeão do mundo”, declarou ao GE.com.

Veja os 26 convocados da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo 2026

GOLEIRO: Alisson (Liverpool) por Rafael Ribeiro (CBF)
GOLEIRO: Ederson (Fenerbahçe) por Joilson Marconne / CBF
GOLEIRO: Weverton (Grêmio) por Divulgação
DEFENSOR: Wesley (Roma) por Divulgação
DEFENSOR: Danilo (Flamengo) por Divulgação
DEFENSOR: Ibañez (Al-Ahli) por Divulgação
DEFENSOR: Alex Sandro (Flamengo) por Lucas Figueiredo/CBF
DEFENSOR: Douglas Santos (Zenit) por Reprodução
DEFENSOR: Bremer (Juventus) por Rafael Ribeiro/CBF
DEFENSOR: Gabriel Magalhães (Arsenal) por Lucas Figueiredo / CBF
DEFENSOR: Marquinhos (PSG) por Rafael Ribeiro/CBF
DEFENSOR: Léo Pereira (Flamengo) por Reprodução/Instagram
MEIO-CAMPISTA: Bruno Guimarães (Newcastle) por RAFAEL RIBEIRO/CBF
MEIO-CAMPISTA: Casemiro (Manchester United) por Vitor Silva/CBF
MEIO-CAMPISTA: Danilo (Botafogo) por Divulgação
MEIO-CAMPISTA: Fabinho (Al-Ittihad) por Divulgação
MEIO-CAMPISTA: Lucas Paquetá (Flamengo) por Divulgação
ATACANTE: Endrick (Lyon/Real Madrid) por Shutterstock
ATACANTE: Gabriel Martinelli (Arsenal) por Staff Images / CBF
ATACANTE: Luiz Henrique (Zenit) por Divulgação
ATACANTE: Matheus Cunha (Manchester United) por Divulgação
ATACANTE: Neymar (Santos) por Lucas Figueiredo / CBF
ATACANTE: Vini Jr (Real Madrid) por Shutterstock
ATACANTE: Raphinha (Barcelona) por Rafael Ribeiro/CBF
ATACANTE: Igor Thiago (Brentford) por Divulgação
ATACANTE:  Rayan (Bournemouth) por Divulgação
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GOLEIRO: Alisson (Liverpool) por Rafael Ribeiro (CBF)

Além da equipe portuguesa, ele acredita que França, Espanha, Inglaterra, Argentina e Brasil estarão entre as principais forças do torneio. Ainda assim, aponta Portugal como favorita, principalmente pela possibilidade de Cristiano Ronaldo disputar a competição em alto nível. Em sua projeção, a Espanha terminaria como vice-campeã.

Sobre a Seleção Brasileira, Michael não vê o hexa acontecendo em 2026. O vidente demonstrou preocupação com uma possível dependência de Neymar caso o camisa 10 esteja no elenco da Copa.

“Eu não creio que Neymar esteja 100% para jogar nesta Copa. E, se jogar, mais uma vez, a Seleção cairá antes da semifinal, porque o time atuará em função dele, repetindo o erro tático de 2022”, avaliou.

Já em relação à Argentina, atual campeã mundial, Michael acredita que a campanha pode terminar nas quartas de final, embora ressalte que isso ainda dependerá do chaveamento da competição.

A Copa do Mundo de 2026 terá início em 11 de junho, com a decisão marcada para 19 de julho, em Nova Jersey.

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