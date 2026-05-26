COPA DO MUNDO

'Vidente das Copas' aponta favorita inesperada e afasta sonho do hexa

Cristiano Ronaldo pode realizar sonho inédito, prevê

Carol Neves

Publicado em 26 de maio de 2026 às 10:36

Taça da Copa do Mundo Crédito: Divulgação

Às vésperas da Copa do Mundo de 2026, começam a ganhar força previsões sobre quem ficará com o título. Entre os palpites está o do chamado “Vidente das Copas”, Michael Bruno, que afirma já ter acertado os campeões dos Mundiais de 2010, 2014 e 2018. Para ele, a próxima seleção campeã será Portugal, liderada por Cristiano Ronaldo.

Natural de Campina Grande, o vidente afirma que faz essa previsão desde 2022. Segundo Michael, Portugal chegará mais forte que os rivais e terá condições de conquistar o troféu. “Desde 2022 já anuncio a próxima seleção campeã. Desde então, venho afirmando que Portugal será o campeão do mundo”, declarou ao GE.com.

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Além da equipe portuguesa, ele acredita que França, Espanha, Inglaterra, Argentina e Brasil estarão entre as principais forças do torneio. Ainda assim, aponta Portugal como favorita, principalmente pela possibilidade de Cristiano Ronaldo disputar a competição em alto nível. Em sua projeção, a Espanha terminaria como vice-campeã.

Sobre a Seleção Brasileira, Michael não vê o hexa acontecendo em 2026. O vidente demonstrou preocupação com uma possível dependência de Neymar caso o camisa 10 esteja no elenco da Copa.

“Eu não creio que Neymar esteja 100% para jogar nesta Copa. E, se jogar, mais uma vez, a Seleção cairá antes da semifinal, porque o time atuará em função dele, repetindo o erro tático de 2022”, avaliou.

Já em relação à Argentina, atual campeã mundial, Michael acredita que a campanha pode terminar nas quartas de final, embora ressalte que isso ainda dependerá do chaveamento da competição.