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CBF define estreia do impedimento semiautomático no Brasileirão

Tecnologia usada na Premier League passará por fase experimental em 20 partidas antes de entrar oficialmente em operação

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 26 de maio de 2026 às 10:50

Mangueirão já tem tecnologia do impedimento semiautomático
Mangueirão já tem tecnologia do impedimento semiautomático Crédito: Pedro Sodré / Ascom Seel

A Confederação Brasileira de Futebol já estabeleceu quando pretende colocar em funcionamento sua principal aposta tecnológica para o futebol nacional. O sistema de impedimento semiautomático deve estrear oficialmente na 20ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A de 2026, logo após a disputa da Copa do Mundo.

Nos últimos dias, a entidade concluiu a instalação dos equipamentos e realizou os primeiros testes em 19 estádios que receberão partidas da elite do futebol brasileiro. A próxima etapa será colocar o sistema à prova durante jogos oficiais, segundo informação do GE.com.

A CBF planeja utilizar as rodadas 18 e 19 do Brasileirão como período de testes, totalizando 20 partidas. O primeiro grande ensaio está previsto já para o próximo fim de semana, quando os 10 jogos da rodada serão monitorados pela nova tecnologia.

Na semana passada, equipes da entidade passaram por mais cinco estádios para finalizar a instalação completa do sistema: Arena Fonte Nova, Vila Belmiro, São Januário, Maião e Mangueirão. Nesta primeira fase, 19 arenas foram contempladas, abrangendo os locais utilizados pelos clubes da Série A. Todos os estádios ainda passarão por processos de calibração e ajustes técnicos.

O funcionamento da ferramenta dependerá de uma estrutura formada por aproximadamente 30 aparelhos celulares espalhados pelo estádio, todos conectados à energia elétrica e à internet. Esses dispositivos serão responsáveis pela captação das imagens da partida.

Como funciona

A tecnologia é fornecida pela empresa Genius, responsável também pelo impedimento semiautomático utilizado na Premier League, além dos campeonatos da Bélgica e do México.

O sistema utiliza cerca de 30 aparelhos iPhone 16 Pro ou 17 Pro instalados nas arenas. Os equipamentos gravam toda a partida em resolução 4K e a 100 quadros por segundo, permitindo a criação de uma réplica digital completa do jogo para análise precisa dos lances.

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