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CBF define estreia do impedimento semiautomático no Brasileirão

Tecnologia usada na Premier League passará por fase experimental em 20 partidas antes de entrar oficialmente em operação

Carol Neves

Publicado em 26 de maio de 2026 às 10:50

Mangueirão já tem tecnologia do impedimento semiautomático Crédito: Pedro Sodré / Ascom Seel

A Confederação Brasileira de Futebol já estabeleceu quando pretende colocar em funcionamento sua principal aposta tecnológica para o futebol nacional. O sistema de impedimento semiautomático deve estrear oficialmente na 20ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A de 2026, logo após a disputa da Copa do Mundo.

Nos últimos dias, a entidade concluiu a instalação dos equipamentos e realizou os primeiros testes em 19 estádios que receberão partidas da elite do futebol brasileiro. A próxima etapa será colocar o sistema à prova durante jogos oficiais, segundo informação do GE.com.

A CBF planeja utilizar as rodadas 18 e 19 do Brasileirão como período de testes, totalizando 20 partidas. O primeiro grande ensaio está previsto já para o próximo fim de semana, quando os 10 jogos da rodada serão monitorados pela nova tecnologia.

Na semana passada, equipes da entidade passaram por mais cinco estádios para finalizar a instalação completa do sistema: Arena Fonte Nova, Vila Belmiro, São Januário, Maião e Mangueirão. Nesta primeira fase, 19 arenas foram contempladas, abrangendo os locais utilizados pelos clubes da Série A. Todos os estádios ainda passarão por processos de calibração e ajustes técnicos.

O funcionamento da ferramenta dependerá de uma estrutura formada por aproximadamente 30 aparelhos celulares espalhados pelo estádio, todos conectados à energia elétrica e à internet. Esses dispositivos serão responsáveis pela captação das imagens da partida.

Como funciona

A tecnologia é fornecida pela empresa Genius, responsável também pelo impedimento semiautomático utilizado na Premier League, além dos campeonatos da Bélgica e do México.