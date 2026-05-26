CBF define estreia do impedimento semiautomático no Brasileirão

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Carol Neves
Publicado em 26 de maio de 2026 às 10:50
A Confederação Brasileira de Futebol já estabeleceu quando pretende colocar em funcionamento sua principal aposta tecnológica para o futebol nacional. O sistema de impedimento semiautomático deve estrear oficialmente na 20ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A de 2026, logo após a disputa da Copa do Mundo.
Nos últimos dias, a entidade concluiu a instalação dos equipamentos e realizou os primeiros testes em 19 estádios que receberão partidas da elite do futebol brasileiro. A próxima etapa será colocar o sistema à prova durante jogos oficiais, segundo informação do GE.com.
A CBF planeja utilizar as rodadas 18 e 19 do Brasileirão como período de testes, totalizando 20 partidas. O primeiro grande ensaio está previsto já para o próximo fim de semana, quando os 10 jogos da rodada serão monitorados pela nova tecnologia.
Na semana passada, equipes da entidade passaram por mais cinco estádios para finalizar a instalação completa do sistema: Arena Fonte Nova, Vila Belmiro, São Januário, Maião e Mangueirão. Nesta primeira fase, 19 arenas foram contempladas, abrangendo os locais utilizados pelos clubes da Série A. Todos os estádios ainda passarão por processos de calibração e ajustes técnicos.
O funcionamento da ferramenta dependerá de uma estrutura formada por aproximadamente 30 aparelhos celulares espalhados pelo estádio, todos conectados à energia elétrica e à internet. Esses dispositivos serão responsáveis pela captação das imagens da partida.
Como funciona
A tecnologia é fornecida pela empresa Genius, responsável também pelo impedimento semiautomático utilizado na Premier League, além dos campeonatos da Bélgica e do México.
O sistema utiliza cerca de 30 aparelhos iPhone 16 Pro ou 17 Pro instalados nas arenas. Os equipamentos gravam toda a partida em resolução 4K e a 100 quadros por segundo, permitindo a criação de uma réplica digital completa do jogo para análise precisa dos lances.