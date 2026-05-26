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Sorteio define adversário do Vitória nas oitavas de final da Copa do Brasil; confira

Confrontos foram definidos em sorteio realizado na sede da CBF, no Rio de Janeiro

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 26 de maio de 2026 às 11:14

Sorteio definiu adversário do Vitória
Sorteio definiu adversário do Vitória Crédito: Reprodução/Agência Brasil

O Vitória conheceu nesta terça-feira (26) o adversário das oitavas de final da Copa do Brasil. Em sorteio realizado na sede da Confederação Brasileira de Futebol, no Rio de Janeiro, ficou definido que o Rubro-Negro enfrentará o Athletico-PR na próxima fase da competição nacional.

As oitavas de final serão disputadas em jogos de ida e volta, com datas previstas para os dias 1º e 2 de agosto, nas partidas de ida, e 5 e 6 de agosto, nos confrontos decisivos. Em caso de empate no placar agregado, a classificação para as quartas será definida nos pênaltis. O sorteio também definiu a ordem dos mandos de campo do confronto.

Vitória 2x0 Flamengo - 5ª fase Copa do Brasil

Vitória 2x0 Flamengo - 5ª fase Copa do Brasil por Victor Ferreira/ECV
Vitória 2x0 Flamengo - 5ª fase Copa do Brasil por Victor Ferreira/ECV
Vitória 2x0 Flamengo - 5ª fase Copa do Brasil por Victor Ferreira/ECV
Vitória 2x0 Flamengo - 5ª fase Copa do Brasil por Victor Ferreira/ECV
Vitória 2x0 Flamengo - 5ª fase Copa do Brasil por Victor Ferreira/ECV
Vitória 2x0 Flamengo - 5ª fase Copa do Brasil por Victor Ferreira/ECV
Vitória 2x0 Flamengo - 5ª fase Copa do Brasil por Victor Ferreira/ECV
Vitória 2x0 Flamengo - 5ª fase Copa do Brasil por Victor Ferreira/ECV
Vitória 2x0 Flamengo - 5ª fase Copa do Brasil por Victor Ferreira/ECV
Vitória 2x0 Flamengo - 5ª fase Copa do Brasil por Victor Ferreira/ECV
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Vitória 2x0 Flamengo - 5ª fase Copa do Brasil por Victor Ferreira/ECV

Além da disputa por vaga entre os oito melhores times da competição, o duelo também vale uma premiação milionária. Quem avançar às quartas de final garantirá mais R$ 4 milhões em cotas pagas pela CBF. O Vitória tenta seguir vivo no mata-mata nacional em busca de uma campanha histórica na competição.

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