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Após vestir a 10, Vini Jr. revela quem vai ficar com a mítica camisa da Seleção na Copa

Número mais simbólico do Brasil voltou ao centro das atenções após fala de Vini Jr

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 26 de maio de 2026 às 07:52

Neymar e Vini Jr
Neymar e Vini Jr Crédito: Reprodução

Uma declaração de Vinicius Júnior movimentou os bastidores da seleção brasileira às vésperas da Copa do Mundo. Depois de atuar com a camisa 10 nos amistosos recentes, o atacante foi questionado sobre quem ficará com o número mais simbólico do Brasil no Mundial - e respondeu de forma direta.

Vini foi o 10 nos amistosos contra a França e a Croácia, em que Neymar não estava em campo. Apesar de já ter vestido mítica camisa em outras ocasiões, Vini vinha dividindo a utilização do número com Rodrygo e Raphinha durante o ciclo recente da seleção.

Veja os 26 convocados da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo 2026

GOLEIRO: Alisson (Liverpool) por Rafael Ribeiro (CBF)
GOLEIRO: Ederson (Fenerbahçe) por Joilson Marconne / CBF
GOLEIRO: Weverton (Grêmio) por Divulgação
DEFENSOR: Wesley (Roma) por Divulgação
DEFENSOR: Danilo (Flamengo) por Divulgação
DEFENSOR: Ibañez (Al-Ahli) por Divulgação
DEFENSOR: Alex Sandro (Flamengo) por Lucas Figueiredo/CBF
DEFENSOR: Douglas Santos (Zenit) por Reprodução
DEFENSOR: Bremer (Juventus) por Rafael Ribeiro/CBF
DEFENSOR: Gabriel Magalhães (Arsenal) por Lucas Figueiredo / CBF
DEFENSOR: Marquinhos (PSG) por Rafael Ribeiro/CBF
DEFENSOR: Léo Pereira (Flamengo) por Reprodução/Instagram
MEIO-CAMPISTA: Bruno Guimarães (Newcastle) por RAFAEL RIBEIRO/CBF
MEIO-CAMPISTA: Casemiro (Manchester United) por Vitor Silva/CBF
MEIO-CAMPISTA: Danilo (Botafogo) por Divulgação
MEIO-CAMPISTA: Fabinho (Al-Ittihad) por Divulgação
MEIO-CAMPISTA: Lucas Paquetá (Flamengo) por Divulgação
ATACANTE: Endrick (Lyon/Real Madrid) por Shutterstock
ATACANTE: Gabriel Martinelli (Arsenal) por Staff Images / CBF
ATACANTE: Luiz Henrique (Zenit) por Divulgação
ATACANTE: Matheus Cunha (Manchester United) por Divulgação
ATACANTE: Neymar (Santos) por Lucas Figueiredo / CBF
ATACANTE: Vini Jr (Real Madrid) por Shutterstock
ATACANTE: Raphinha (Barcelona) por Rafael Ribeiro/CBF
ATACANTE: Igor Thiago (Brentford) por Divulgação
ATACANTE:  Rayan (Bournemouth) por Divulgação
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GOLEIRO: Alisson (Liverpool) por Rafael Ribeiro (CBF)

Em entrevista à CazéTV, o atacante deixou claro que considera Neymar o dono da numeração. “A minha (numeração da camisa) eu não sei, mas a 10 é do Neymar, isso é óbvio.”

Com Neymar novamente convocado para a disputa da Copa, a expectativa é que ele reassuma a camisa. O atacante utilizou o número nos Mundiais de 2014, 2018 e 2022.

A apresentação da seleção brasileira está marcada para quarta-feira (27), na Granja Comary, em Teresópolis, no Rio de Janeiro. O primeiro amistoso preparatório antes da Copa será disputado no dia 31, diante do Panamá, no Maracanã.

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