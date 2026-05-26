FUTEBOL

Após vestir a 10, Vini Jr. revela quem vai ficar com a mítica camisa da Seleção na Copa

Número mais simbólico do Brasil voltou ao centro das atenções após fala de Vini Jr

Carol Neves

Publicado em 26 de maio de 2026 às 07:52

Neymar e Vini Jr Crédito: Reprodução

Uma declaração de Vinicius Júnior movimentou os bastidores da seleção brasileira às vésperas da Copa do Mundo. Depois de atuar com a camisa 10 nos amistosos recentes, o atacante foi questionado sobre quem ficará com o número mais simbólico do Brasil no Mundial - e respondeu de forma direta.

Vini foi o 10 nos amistosos contra a França e a Croácia, em que Neymar não estava em campo. Apesar de já ter vestido mítica camisa em outras ocasiões, Vini vinha dividindo a utilização do número com Rodrygo e Raphinha durante o ciclo recente da seleção.

Veja os 26 convocados da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo 2026 1 de 26

Em entrevista à CazéTV, o atacante deixou claro que considera Neymar o dono da numeração. “A minha (numeração da camisa) eu não sei, mas a 10 é do Neymar, isso é óbvio.”

Com Neymar novamente convocado para a disputa da Copa, a expectativa é que ele reassuma a camisa. O atacante utilizou o número nos Mundiais de 2014, 2018 e 2022.