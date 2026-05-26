Após vestir a 10, Vini Jr. revela quem vai ficar com a mítica camisa da Seleção na Copa

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Carol Neves
Publicado em 26 de maio de 2026 às 07:52
Uma declaração de Vinicius Júnior movimentou os bastidores da seleção brasileira às vésperas da Copa do Mundo. Depois de atuar com a camisa 10 nos amistosos recentes, o atacante foi questionado sobre quem ficará com o número mais simbólico do Brasil no Mundial - e respondeu de forma direta.
Vini foi o 10 nos amistosos contra a França e a Croácia, em que Neymar não estava em campo. Apesar de já ter vestido mítica camisa em outras ocasiões, Vini vinha dividindo a utilização do número com Rodrygo e Raphinha durante o ciclo recente da seleção.
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Em entrevista à CazéTV, o atacante deixou claro que considera Neymar o dono da numeração. “A minha (numeração da camisa) eu não sei, mas a 10 é do Neymar, isso é óbvio.”
Com Neymar novamente convocado para a disputa da Copa, a expectativa é que ele reassuma a camisa. O atacante utilizou o número nos Mundiais de 2014, 2018 e 2022.
A apresentação da seleção brasileira está marcada para quarta-feira (27), na Granja Comary, em Teresópolis, no Rio de Janeiro. O primeiro amistoso preparatório antes da Copa será disputado no dia 31, diante do Panamá, no Maracanã.