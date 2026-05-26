FUTEBOL

AO VIVO: assista ao sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil

Todos os 16 clubes estarão em pote único e confrontos podem repetir clássicos estaduais

Wendel de Novais

Publicado em 26 de maio de 2026 às 11:04

Sorteio da Copa do Brasil Crédito: Reprodução

O sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil será realizado nesta terça-feira (26), às 11h, na sede da Confederação Brasileira de Futebol, no Rio de Janeiro. O evento vai definir os confrontos da próxima fase da competição, além da ordem dos mandos de campo.

Diferente de fases anteriores, não haverá divisão por potes nem restrições de confrontos. Todos os 16 classificados estarão no mesmo grupo, o que abre possibilidade para clássicos estaduais e duelos entre equipes da mesma divisão logo nas oitavas.