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Bahia confirma que Léo Vieira sofreu lesão grave no joelho e vai passar por cirurgia

Atleta seguirá fora por tempo indeterminado

Carol Neves

Publicado em 28 de maio de 2026 às 10:48

Léo Vieira Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

O Bahia confirmou nesta quinta-feira (28) a grave lesão sofrida pelo goleiro Léo Vieira durante a partida contra o Coritiba, válida pelo Campeonato Brasileiro. O jogador deixou o campo ainda no primeiro tempo da derrota por conta de fortes dores no joelho direito.

Após a realização de exames médicos, foi detectada uma ruptura completa do tendão patelar. Segundo informou o clube, o atleta já iniciou tratamento no departamento médico e será submetido a um procedimento cirúrgico nos próximos dias. O tempo de recuperação ainda não foi divulgado.

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A lesão aconteceu nos minutos finais da primeira etapa do confronto disputado na última segunda-feira (25), no estádio Couto Pereira. Na jogada, o goleiro sofreu uma entorse no joelho direito e precisou ser substituído imediatamente.

Léo Vieira chegou ao Bahia no fim de março para suprir a ausência de Ronaldo e, desde então, entrou em campo em dez partidas com a camisa tricolor.