Tricampeão francês morre aos 43 anos a caminho de estádio

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Mariana Rios
Publicado em 29 de maio de 2026 às 23:53
O ex-meio-campista francês Bryan Bergougnoux morreu nesta sexta-feira (29), aos 43 anos, após sofrer um mal súbito enquanto seguia para um estádio em Toulouse, na França. Revelado pelo Lyon, ele foi tricampeão do Campeonato Francês pelo clube e construiu carreira também em equipes como Toulouse, Tours, Lecce, Châteauroux e Omonia Nicósia.
Segundo a imprensa francesa, Bergougnoux dirigia para participar de uma partida de lendas organizada pelo Toulouse quando passou mal. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu.
Formado nas categorias de base do Lyon, o ex-jogador integrou o elenco que conquistou três títulos da Ligue 1, em uma das fases mais vitoriosas da história do clube francês. Pela seleção da França sub-21, disputou 20 partidas e marcou nove gols.
Após encerrar a carreira como atleta, Bergougnoux passou a atuar como treinador. Nas últimas temporadas, trabalhou em clubes do futebol francês e integrava a comissão técnica do Le Havre na temporada 2025/26.
A Federação Francesa de Futebol lamentou a morte do ex-meia e anunciou homenagens durante a rodada do Campeonato Francês Feminino. O Lyon também publicou mensagens de pesar após a confirmação da morte do ex-jogador.