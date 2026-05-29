MAL SÚBITO

Tricampeão francês morre aos 43 anos a caminho de estádio

Bryan Bergougnoux seguia para um jogo quando sofreu um mal súbito; ex-jogador também atuava como treinador e integrava comissão técnica do Le Havre

Mariana Rios

Publicado em 29 de maio de 2026 às 23:53

Bryan Bergougnoux: revelado pelo Lyon e tricampeão da Ligue 1 pelo clube Crédito: Reprodução/Instagram Lyon

O ex-meio-campista francês Bryan Bergougnoux morreu nesta sexta-feira (29), aos 43 anos, após sofrer um mal súbito enquanto seguia para um estádio em Toulouse, na França. Revelado pelo Lyon, ele foi tricampeão do Campeonato Francês pelo clube e construiu carreira também em equipes como Toulouse, Tours, Lecce, Châteauroux e Omonia Nicósia.

Segundo a imprensa francesa, Bergougnoux dirigia para participar de uma partida de lendas organizada pelo Toulouse quando passou mal. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu.

Formado nas categorias de base do Lyon, o ex-jogador integrou o elenco que conquistou três títulos da Ligue 1, em uma das fases mais vitoriosas da história do clube francês. Pela seleção da França sub-21, disputou 20 partidas e marcou nove gols.

Após encerrar a carreira como atleta, Bergougnoux passou a atuar como treinador. Nas últimas temporadas, trabalhou em clubes do futebol francês e integrava a comissão técnica do Le Havre na temporada 2025/26.