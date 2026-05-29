TÁ CHEGANDO A COPA

Ancelotti arma Seleção Brasileira com quatro atacantes e sinaliza time-base para a Copa do Mundo

Escalação testada por Carlo Ancelotti em treino desta sexta-feira (29) indica a estrutura da equipe para amistoso e estreia no Mundial

Pedro Carreiro

Publicado em 29 de maio de 2026 às 18:48

Treino da Seleção Brasileira na Granla Comary Crédito: Divulgação/CBF

O técnico Carlo Ancelotti deu nesta sexta-feira (29) os primeiros sinais da equipe que deve iniciar a caminhada da Seleção Brasileira na Copa do Mundo. Durante atividade realizada na Granja Comary, o treinador comandou um coletivo e testou a formação considerada base para o amistoso contra o Panamá, marcado para domingo (31), no Maracanã.

A equipe titular escalada no treinamento contou com Alisson; Wesley, Bremer, Léo Pereira e Alex Sandro; Casemiro e Bruno Guimarães; Raphinha, Matheus Cunha, Vini Jr. e Luiz Henrique.

Veja como foi o treino da Seleção Brasileira 1 de 15

A tendência é que essa seja praticamente a mesma formação utilizada na estreia do Brasil no Mundial, diante do Marrocos, no dia 13 de junho, em Nova Jersey, pela abertura do Grupo C. As únicas mudanças previstas estão na defesa, com as entradas de Marquinhos e Gabriel Magalhães na zaga.

A dupla ainda não se apresentou à Seleção porque disputa neste sábado (30) a final da Liga dos Campeões da Europa. Gabriel Martinelli, outro convocado que também joga a decisão continental, segue na mesma situação.

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Sem Estêvão, cortado da convocação após sofrer uma grave lesão muscular atuando pelo Chelsea, Luiz Henrique ganhou espaço entre os titulares e aparece como favorito para assumir a vaga no setor ofensivo. Durante o treinamento, Matheus Cunha e Vini Jr. alternaram funções como referência mais avançada do ataque.

Outra presença que chamou atenção na atividade foi Neymar. Ainda em recuperação de uma lesão de grau 2 na panturrilha direita, o camisa 10 acompanhou parte do treino no gramado ao lado de Carlo Ancelotti, mas sem participar das atividades com bola.

O atacante segue realizando tratamento fisioterápico e, segundo o médico da Seleção, Rodrigo Lasmar, a previsão de recuperação varia entre duas e três semanas.