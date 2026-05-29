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Ancelotti arma Seleção Brasileira com quatro atacantes e sinaliza time-base para a Copa do Mundo

Escalação testada por Carlo Ancelotti em treino desta sexta-feira (29) indica a estrutura da equipe para amistoso e estreia no Mundial

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 29 de maio de 2026 às 18:48

Treino da Seleção Brasileira na Granla Comary
Treino da Seleção Brasileira na Granla Comary Crédito: Divulgação/CBF

O técnico Carlo Ancelotti deu nesta sexta-feira (29) os primeiros sinais da equipe que deve iniciar a caminhada da Seleção Brasileira na Copa do Mundo. Durante atividade realizada na Granja Comary, o treinador comandou um coletivo e testou a formação considerada base para o amistoso contra o Panamá, marcado para domingo (31), no Maracanã.

A equipe titular escalada no treinamento contou com Alisson; Wesley, Bremer, Léo Pereira e Alex Sandro; Casemiro e Bruno Guimarães; Raphinha, Matheus Cunha, Vini Jr. e Luiz Henrique.

Veja como foi o treino da Seleção Brasileira

Treino da Seleção Brasileira na Granja Comary por Divulgação/CBF
Treino da Seleção Brasileira na Granla Comary por Divulgação/CBF
Treino da Seleção Brasileira na Granla Comary por Divulgação/CBF
Treino da Seleção Brasileira na Granja Comary por Divulgação/CBF
Treino da Seleção Brasileira na Granja Comary por Divulgação/CBF
Treino da Seleção Brasileira na Granja Comary por Divulgação/CBF
Treino da Seleção Brasileira na Granja Comary por Divulgação/CBF
Treino da Seleção Brasileira na Granja Comary por Divulgação/CBF
Treino da Seleção Brasileira na Granja Comary por Divulgação/CBF
Treino da Seleção Brasileira na Granja Comary por Divulgação/CBF
Treino da Seleção Brasileira na Granja Comary por Divulgação/CBF
Treino da Seleção Brasileira na Granja Comary por Divulgação/CBF
Treino da Seleção Brasileira na Granja Comary por Divulgação/CBF
Treino da Seleção Brasileira na Granja Comary por Divulgação/CBF
Treino da Seleção Brasileira na Granja Comary por Divulgação/CBF
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Treino da Seleção Brasileira na Granja Comary por Divulgação/CBF

A tendência é que essa seja praticamente a mesma formação utilizada na estreia do Brasil no Mundial, diante do Marrocos, no dia 13 de junho, em Nova Jersey, pela abertura do Grupo C. As únicas mudanças previstas estão na defesa, com as entradas de Marquinhos e Gabriel Magalhães na zaga.

A dupla ainda não se apresentou à Seleção porque disputa neste sábado (30) a final da Liga dos Campeões da Europa. Gabriel Martinelli, outro convocado que também joga a decisão continental, segue na mesma situação.

Veja os 26 convocados da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo 2026

GOLEIRO: Alisson (Liverpool) por Rafael Ribeiro (CBF)
GOLEIRO: Ederson (Fenerbahçe) por Joilson Marconne / CBF
GOLEIRO: Weverton (Grêmio) por Divulgação
DEFENSOR: Wesley (Roma) por Divulgação
DEFENSOR: Danilo (Flamengo) por Divulgação
DEFENSOR: Ibañez (Al-Ahli) por Divulgação
DEFENSOR: Alex Sandro (Flamengo) por Lucas Figueiredo/CBF
DEFENSOR: Douglas Santos (Zenit) por Reprodução
DEFENSOR: Bremer (Juventus) por Rafael Ribeiro/CBF
DEFENSOR: Gabriel Magalhães (Arsenal) por Lucas Figueiredo / CBF
DEFENSOR: Marquinhos (PSG) por Rafael Ribeiro/CBF
DEFENSOR: Léo Pereira (Flamengo) por Reprodução/Instagram
MEIO-CAMPISTA: Bruno Guimarães (Newcastle) por RAFAEL RIBEIRO/CBF
MEIO-CAMPISTA: Casemiro (Manchester United) por Vitor Silva/CBF
MEIO-CAMPISTA: Danilo (Botafogo) por Divulgação
MEIO-CAMPISTA: Fabinho (Al-Ittihad) por Divulgação
MEIO-CAMPISTA: Lucas Paquetá (Flamengo) por Divulgação
ATACANTE: Endrick (Lyon/Real Madrid) por Shutterstock
ATACANTE: Gabriel Martinelli (Arsenal) por Staff Images / CBF
ATACANTE: Luiz Henrique (Zenit) por Divulgação
ATACANTE: Matheus Cunha (Manchester United) por Divulgação
ATACANTE: Neymar (Santos) por Lucas Figueiredo / CBF
ATACANTE: Vini Jr (Real Madrid) por Shutterstock
ATACANTE: Raphinha (Barcelona) por Rafael Ribeiro/CBF
ATACANTE: Igor Thiago (Brentford) por Divulgação
ATACANTE:  Rayan (Bournemouth) por Divulgação
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GOLEIRO: Alisson (Liverpool) por Rafael Ribeiro (CBF)

Sem Estêvão, cortado da convocação após sofrer uma grave lesão muscular atuando pelo Chelsea, Luiz Henrique ganhou espaço entre os titulares e aparece como favorito para assumir a vaga no setor ofensivo. Durante o treinamento, Matheus Cunha e Vini Jr. alternaram funções como referência mais avançada do ataque.

Outra presença que chamou atenção na atividade foi Neymar. Ainda em recuperação de uma lesão de grau 2 na panturrilha direita, o camisa 10 acompanhou parte do treino no gramado ao lado de Carlo Ancelotti, mas sem participar das atividades com bola.

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O atacante segue realizando tratamento fisioterápico e, segundo o médico da Seleção, Rodrigo Lasmar, a previsão de recuperação varia entre duas e três semanas.

O elenco brasileiro volta aos treinamentos neste sábado (30), às 11h. Na sequência, a delegação embarca para o Rio de Janeiro, onde enfrenta o Panamá no último amistoso antes do início da Copa do Mundo.

Tags:

Seleção Brasileira Copa do Mundo 2026

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