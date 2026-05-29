Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Santos x Vitória: onde assistir ao vivo, escalações e arbitragem

as equipes se enfrentam neste sábado (30), às 20h, na Vila Belmiro, em Santos

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 29 de maio de 2026 às 18:00

Vitória x Santos - 29ª rodada do Campeonato Brasileiro
Vitória 1x0 Santos - 29ª rodada do Campeonato Brasileiro Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Santos e Vitória se enfrentam neste sábado (30), às 20h, na Vila Belmiro, em Santos, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A 2026. O duelo marca o último compromisso antes da paralisação para a Copa do Mundo e reúne equipes em momentos opostos na tabela. Enquanto o Peixe entra pressionado pela luta contra o rebaixamento, o Leão vive fase positiva após classificação à final da Copa do Nordeste e tenta se aproximar ainda mais da parte de cima da classificação.

Onde assistir Santos x Vitória ao vivo

A partida entre Santos e Vitória terá transmissão ao vivo por SporTV (TV fechada) e Premiere (pay-per-view).

Campanha do Vitória na Série A

Vitória 2x0 Remo - 1ª rodada por Victor Ferreira/EC Vitória
Palmeiras 5x1 Vitória - 2ª rodada por Victor Ferreira/ECV
Vitória 1x2 Flamengo - 3ª rodada por Victor Ferreira/ECV
Bahia 1x1 Vitória - 5ª rodada por Victor Ferreira/ECV
Vitória 2x0 Atlético-MG - 6ª rodada por Victor Ferreira/ECV
Grêmio 2x0 Vitória - 7ª rodada por Victor Ferreira/ECV
Vitória 1x0 Mirassol - 8ª rodada por Victor Ferreira/EC Vitória
Cruzeiro 3x0 Vitória - 9º rodada por Victor Ferreira/ECV
Chapecoense 1x1 Vitória - 10ª rodada por Victor Ferreira/EC Vitória
Vitória 2x0 São Paulo - 11ª rodada  por Victor Ferreira/ECV
Vitória 0x0 Corinthians - 12ª rodada  por Victor Ferreira/ECV
Atlhetico-PR 3x1 Vitória - 13ª rodada  por Victor Ferreira / EC Vitória
Vitória 4x1 Coritiba - 14ª rodada  por Victor Ferreira/E. C. Vitória
Fluminense 2x2 Vitória - 15ª rodada  por Victor Ferreira/ECV
Red Bull Bragantino 2x0 Vitória - 16ª rodada  por Victor Ferreira/EC Vitória
Vitória 2x0 Internacional - 17ª rodada  por Victor Ferreira/ECV
1 de 16
Vitória 2x0 Remo - 1ª rodada por Victor Ferreira/EC Vitória

Santos

O Santos chega pressionado para a rodada após a derrota por 3x2 para o Grêmio no Brasileirão. Apesar da classificação aos playoffs da CONMEBOL Sul-Americana no meio de semana, o Peixe ocupa a 17ª colocação, com 18 pontos, abrindo a rodada dentro da zona de rebaixamento.

Para o confronto, o técnico santista terá uma ausência importante: Neymar, convocado para a Seleção Brasileira, está fora da partida. Além disso, Rollheiser é dúvida após problemas musculares.

Vitória

O Vitória atravessa momento bem mais tranquilo na temporada. O Rubro-Negro vem de vitória por 2x0 sobre o Internacional no Brasileirão e garantiu vaga na final da Copa do Nordeste após eliminar o ABC no meio de semana. Com campanha acima das expectativas, o Leão ocupa a 11ª posição, com 22 pontos, e ainda sonha em se aproximar da zona de classificação para a Libertadores.

O técnico Jair Ventura terá problemas importantes para escalar a defesa. O zagueiro Cacá cumpre suspensão, enquanto o lateral-direito Nathan Mendes está fora após sofrer entorse no joelho esquerdo. Em compensação, o lateral-esquerdo Ramon retorna após problema físico, assim como Martínez e Matheuzinho, poupados na semifinal da Copa do Nordeste.

O Vitória também segue sem poder contar com Aitor Cantalapiedra, liberado para resolver questões particulares, além de Mateus Silva, Rúben Ismael, Anderson Pato, Riccieli, Camutanga, Edu e Dudu, todos em recuperação física.

Leia mais

Imagem - Vitória terá retorno de titular contra o Santos após problema de lesão

Vitória terá retorno de titular contra o Santos após problema de lesão

Imagem - Com laterais lesionados, Vitória vai precisar se reinventar antes da Copa do Mundo

Com laterais lesionados, Vitória vai precisar se reinventar antes da Copa do Mundo

Imagem - Veja quanto o Vitória faturou com a classificação para final da Copa do Nordeste

Veja quanto o Vitória faturou com a classificação para final da Copa do Nordeste

Prováveis escalações de Santos x Vitória

Santos: Gabriel Brazão; Igor Vinicius, Adonis Frías, Luan Peres e Escobar; Willian Arão, Gustavo Henrique e Miguelito; Gabriel Bontempo, Barreal e Gabigol. Técnico: Cuca

Vitória: Lucas Arcanjo; Edenilson (Claudinho), Caíque Gonçalves (Neris), Luan Cândido e Ramon; Gabriel Baralhas, Emmanuel Martínez e Zé Vitor; Erick, Matheuzinho e Renê. Técnico: Jair Ventura

Ficha do Jogo

  • Jogo: Santos x Vitória
  • Campeonato: Campeonato Brasileiro Série A 2026
  • Rodada: 18ª rodada
  • Data: Sábado, 30 de maio de 2026
  • Horário: 20h (de Brasília)
  • Local: Vila Belmiro, Santos - SP
  • Onde assistir: SporTV e Premiere

Arbitragem

  • Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)
  • Assistentes: Maira Mastella Moreira (RS) e Mauricio Coelho Silva Penna (RS)
  • VAR: Wagner Reway (SC)

Tags:

Vitória Santos Campeonato Brasileiro

Mais recentes

Imagem - Ancelotti arma Seleção Brasileira com quatro atacantes e sinaliza time-base para a Copa do Mundo

Ancelotti arma Seleção Brasileira com quatro atacantes e sinaliza time-base para a Copa do Mundo
Imagem - Bahia x Botafogo: onde assistir ao vivo, escalações e arbitragem

Bahia x Botafogo: onde assistir ao vivo, escalações e arbitragem
Imagem - Vitória terá retorno de titular contra o Santos após problema de lesão

Vitória terá retorno de titular contra o Santos após problema de lesão