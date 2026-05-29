BRASILEIRÃO

Santos x Vitória: onde assistir ao vivo, escalações e arbitragem

as equipes se enfrentam neste sábado (30), às 20h, na Vila Belmiro, em Santos

Pedro Carreiro

Publicado em 29 de maio de 2026 às 18:00

Vitória 1x0 Santos - 29ª rodada do Campeonato Brasileiro Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Santos e Vitória se enfrentam neste sábado (30), às 20h, na Vila Belmiro, em Santos, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A 2026. O duelo marca o último compromisso antes da paralisação para a Copa do Mundo e reúne equipes em momentos opostos na tabela. Enquanto o Peixe entra pressionado pela luta contra o rebaixamento, o Leão vive fase positiva após classificação à final da Copa do Nordeste e tenta se aproximar ainda mais da parte de cima da classificação.

Onde assistir Santos x Vitória ao vivo

A partida entre Santos e Vitória terá transmissão ao vivo por SporTV (TV fechada) e Premiere (pay-per-view).

Campanha do Vitória na Série A 1 de 16

Santos

O Santos chega pressionado para a rodada após a derrota por 3x2 para o Grêmio no Brasileirão. Apesar da classificação aos playoffs da CONMEBOL Sul-Americana no meio de semana, o Peixe ocupa a 17ª colocação, com 18 pontos, abrindo a rodada dentro da zona de rebaixamento.

Para o confronto, o técnico santista terá uma ausência importante: Neymar, convocado para a Seleção Brasileira, está fora da partida. Além disso, Rollheiser é dúvida após problemas musculares.

Vitória

O Vitória atravessa momento bem mais tranquilo na temporada. O Rubro-Negro vem de vitória por 2x0 sobre o Internacional no Brasileirão e garantiu vaga na final da Copa do Nordeste após eliminar o ABC no meio de semana. Com campanha acima das expectativas, o Leão ocupa a 11ª posição, com 22 pontos, e ainda sonha em se aproximar da zona de classificação para a Libertadores.

O técnico Jair Ventura terá problemas importantes para escalar a defesa. O zagueiro Cacá cumpre suspensão, enquanto o lateral-direito Nathan Mendes está fora após sofrer entorse no joelho esquerdo. Em compensação, o lateral-esquerdo Ramon retorna após problema físico, assim como Martínez e Matheuzinho, poupados na semifinal da Copa do Nordeste.

O Vitória também segue sem poder contar com Aitor Cantalapiedra, liberado para resolver questões particulares, além de Mateus Silva, Rúben Ismael, Anderson Pato, Riccieli, Camutanga, Edu e Dudu, todos em recuperação física.

Prováveis escalações de Santos x Vitória

Santos: Gabriel Brazão; Igor Vinicius, Adonis Frías, Luan Peres e Escobar; Willian Arão, Gustavo Henrique e Miguelito; Gabriel Bontempo, Barreal e Gabigol. Técnico: Cuca

Vitória: Lucas Arcanjo; Edenilson (Claudinho), Caíque Gonçalves (Neris), Luan Cândido e Ramon; Gabriel Baralhas, Emmanuel Martínez e Zé Vitor; Erick, Matheuzinho e Renê. Técnico: Jair Ventura

Ficha do Jogo

Jogo: Santos x Vitória

Campeonato: Campeonato Brasileiro Série A 2026

Rodada: 18ª rodada

Data: Sábado, 30 de maio de 2026

Horário: 20h (de Brasília)

Local: Vila Belmiro, Santos - SP

Onde assistir: SporTV e Premiere

Arbitragem