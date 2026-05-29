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Inscrições para a Corrida do Bahêa são abertas com prioridade para sócios; saiba como participar

Quinta edição da prova acontece em novembro, ao pôr do sol, e traz novos kits para os participantes

Miro Palma

Publicado em 29 de maio de 2026 às 19:02

Corrida vai reunir tricolores em Salvador Crédito: William Malta/ Divulgação

A ansiedade da Nação Tricolor para a próxima Corrida do Bahêa começa a diminuir neste sábado (30). A partir das 12h, estarão abertas as inscrições para a quinta edição do evento, que será realizada em 1º de novembro, na orla de Salvador. Repetindo o formato sunset, a largada está prevista para as 17h30, unindo esporte, entretenimento e um dos cenários mais tradicionais da capital baiana: o pôr do sol à beira-mar. Como nas edições anteriores, os participantes poderão optar entre percursos de 5 km e 10 km, com premiação para os melhores colocados das categorias Geral, Bahêa Raiz e PcD.

A abertura das vendas será marcada por uma condição especial para os associados Bahêa Raiz vinculados ao Esporte Clube Bahia — Associação. Além do desconto de 20%, eles terão prioridade na compra das vagas até as 23h59 de sábado. Para acessar o benefício, é necessário ter pelo menos seis meses de associação ou antecipar o pagamento de seis mensalidades. As inscrições para o público em geral serão liberadas ao meio-dia de domingo (31), por meio de um lote promocional limitado. Nesta edição, todo o processo será realizado pelo site ou aplicativo da Ticket Maker.

Corrida do Bahêa 1 de 9

Outra novidade está nos kits oferecidos aos corredores. Com valores a partir de R$ 99, os participantes poderão escolher entre as versões Padrão e Mais. O kit Padrão inclui camisa temática, copo colecionável, número de peito personalizado, chip descartável e medalha de participação, entregue após a conclusão da prova. Já o kit Mais reúne todos esses itens e acrescenta boné, sandália e meia de poliamida personalizados.

Confira a programação dos lotes

Lote Bahêa Raiz: a partir das 12h de sábado (30/05)

Lote promocional limitado: a partir das 12h de domingo (31/05)

Primeiro lote: A partir da meia-noite de segunda-feira (01/06)

Em quatro edições, a Corrida do Bahêa já reuniu mais de 30 mil tricolores nas ruas de Salvador e caminha para se se tornar a maior corrida de rua de 5 e 10 km do Norte-Nordeste. O evento é uma realização do Esporte Clube Bahia — Associação e da Oquei Entretenimento.

Mais informações podem ser encontradas no perfil @corridadobahea no Instagram.

SERVIÇO

O quê: 5ª Corrida do Bahêa — Edição Sunset

Quando: 01/11, às 17h30

Onde: Orla de Salvador

Quanto: a partir de R$ 99