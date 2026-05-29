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Inscrições para a Corrida do Bahêa são abertas com prioridade para sócios; saiba como participar

Quinta edição da prova acontece em novembro, ao pôr do sol, e traz novos kits para os participantes

  • Foto do(a) author(a) Miro Palma

  • Miro Palma

Publicado em 29 de maio de 2026 às 19:02

Corrida vai reunir tricolores em Salvador
Corrida vai reunir tricolores em Salvador Crédito: William Malta/ Divulgação

A ansiedade da Nação Tricolor para a próxima Corrida do Bahêa começa a diminuir neste sábado (30). A partir das 12h, estarão abertas as inscrições para a quinta edição do evento, que será realizada em 1º de novembro, na orla de Salvador. Repetindo o formato sunset, a largada está prevista para as 17h30, unindo esporte, entretenimento e um dos cenários mais tradicionais da capital baiana: o pôr do sol à beira-mar. Como nas edições anteriores, os participantes poderão optar entre percursos de 5 km e 10 km, com premiação para os melhores colocados das categorias Geral, Bahêa Raiz e PcD.

A abertura das vendas será marcada por uma condição especial para os associados Bahêa Raiz vinculados ao Esporte Clube Bahia — Associação. Além do desconto de 20%, eles terão prioridade na compra das vagas até as 23h59 de sábado. Para acessar o benefício, é necessário ter pelo menos seis meses de associação ou antecipar o pagamento de seis mensalidades. As inscrições para o público em geral serão liberadas ao meio-dia de domingo (31), por meio de um lote promocional limitado. Nesta edição, todo o processo será realizado pelo site ou aplicativo da Ticket Maker.

Corrida do Bahêa

Corrida do Bahêa por Divulgação
Corrida do Bahêa por Divulgação
Corrida do Bahêa por Divulgação
Corrida do Bahêa por Divulgação
Corrida do Bahêa por Divulgação
Corrida do Bahêa por Divulgação
Corrida do Bahêa por Divulgação
Corrida do Bahêa por Divulgação
Corrida do Bahêa por Divulgação
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Corrida do Bahêa por Divulgação

Outra novidade está nos kits oferecidos aos corredores. Com valores a partir de R$ 99, os participantes poderão escolher entre as versões Padrão e Mais. O kit Padrão inclui camisa temática, copo colecionável, número de peito personalizado, chip descartável e medalha de participação, entregue após a conclusão da prova. Já o kit Mais reúne todos esses itens e acrescenta boné, sandália e meia de poliamida personalizados.

Confira a programação dos lotes

Lote Bahêa Raiz: a partir das 12h de sábado (30/05)

Lote promocional limitado: a partir das 12h de domingo (31/05)

Primeiro lote: A partir da meia-noite de segunda-feira (01/06)

Em quatro edições, a Corrida do Bahêa já reuniu mais de 30 mil tricolores nas ruas de Salvador e caminha para se se tornar a maior corrida de rua de 5 e 10 km do Norte-Nordeste. O evento é uma realização do Esporte Clube Bahia — Associação e da Oquei Entretenimento.

Mais informações podem ser encontradas no perfil @corridadobahea no Instagram.

SERVIÇO

O quê: 5ª Corrida do Bahêa — Edição Sunset

Quando: 01/11, às 17h30

Onde:  Orla de Salvador

Quanto: a partir de R$ 99

Inscrições: a partir das 12h de 30/05, pela Ticket Maker

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