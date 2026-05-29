BRASILEIRÃO

Bahia x Botafogo: onde assistir ao vivo, escalações e arbitragem

As equipes se enfrentam neste sábado (30), às 17h30 (de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador.

Pedro Carreiro

Publicado em 29 de maio de 2026 às 17:30

Bahia 1x0 Botafogo - 7ª rodada Brasileirão 2025 Crédito: Leticia Martins/EC Bahia

Bahia e Botafogo se enfrentam neste sábado (30), às 17h30, na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A 2026. O duelo marca o último compromisso das equipes antes da paralisação para a Copa do Mundo e coloca frente a frente dois clubes separados por apenas um ponto na tabela. Pressionado, o Esquadrão tenta encerrar a sequência de oito jogos sem vencer, enquanto o Glorioso chega embalado pela classificação na Sul-Americana e busca se aproximar do G-5.

Onde assistir Bahia x Botafogo ao vivo

A partida entre Bahia e Botafogo terá transmissão ao vivo por TV Globo (TV aberta) e Premiere (pay-per-view).

Campanha do Bahia na Série A 1 de 16

Bahia

O Bahia vive momento delicado na temporada. A derrota por 3x2 para o Coritiba, fora de casa, ampliou para oito jogos a sequência sem triunfos do Tricolor, sendo seis partidas sem vencer pelo Campeonato Brasileiro. Apesar da fase ruim, o Bahia segue próximo da zona de classificação para a Libertadores e ocupa a 8ª posição, com 23 pontos.

Para o confronto, Ceni terá o retorno importante do goleiro Ronaldo, recuperado de luxação no cotovelo direito, reassumindo a vaga de Léo Vieira, que sofreu grave lesão no joelho e está fora do restante da temporada.

No meio-campo, Erick volta após cumprir suspensão e deve retomar a titularidade. Já Acevedo está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. O Bahia ainda segue sem Luciano Juba, lesionado, além do atacante Ruan Pablo, em transição física.

Botafogo

O Botafogo chega em alta após vencer o Caracas por 3x1, na Venezuela, resultado que garantiu ao clube a melhor campanha da fase de grupos da CONMEBOL Sul-Americana.

No Brasileirão, porém, o Glorioso empatou em 1x1 com o São Paulo na última rodada e aparece na 10ª colocação, com 22 pontos, apenas um atrás do Bahia.

O técnico Franclim Carvalho deve promover o retorno de jogadores poupados no compromisso continental. O único desfalque confirmado é o meia Joaquín Correa, suspenso após receber o terceiro cartão amarelo.

Prováveis escalações de Bahia x Botafogo

Bahia: Ronaldo; Román Gómez (Gilberto), David Duarte, Kanu e Iago Borduchi; Erick, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Sanabria (Kike Olivera ou Ademir), Erick Pulga e Willian José. Técnico: Rogério Ceni

Botafogo: Neto; Mateo Ponte, Nahuel Ferraresi, Justino e Alex Telles; Huguinho, Cristian Medina e Álvaro Montoro; Lucas Villalba, Arthur Cabral e Kauan Toledo. Técnico: Franclim Carvalho

Ficha do Jogo

Jogo: Bahia x Botafogo

Campeonato: Campeonato Brasileiro Série A 2026

Rodada: 18ª rodada

Data: Sábado, 30 de maio de 2026

Horário: 17h30 (de Brasília)

Local: Arena Fonte Nova, Salvador - BA

Onde assistir: TV Globo e Premiere

Arbitragem