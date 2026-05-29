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Bahia renova contrato de artilheiro do sub-20 após chances no time principal

Esquadrão de Aço renovou o contrato de Caio Suassuna, de 19 anos, até 2029

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 29 de maio de 2026 às 16:15

Caio Suassuna renovou com o Bahia até 2029
Caio Suassuna renovou com o Bahia até 2029 Crédito: Divulgação/ECB

O Bahia anunciou nesta sexta-feira (29) a renovação de contrato do atacante Caio Suassuna, de 19 anos, um dos principais destaques das categorias de base do clube. O novo vínculo do jogador com o Tricolor vai até o fim da temporada de 2029.

A extensão contratual acontece em meio ao crescimento do jovem no elenco principal comandado por Rogério Ceni. Artilheiro do Bahia no Campeonato Brasileiro Sub-20, Caio vem acumulando boas atuações na base e passou a receber oportunidades entre os profissionais nesta temporada.

Conheça Caio Suassuna, sobrinho de Ariano Suassuna que joga no Bahia

Caio Suassuna por Reprodução
Caio Suassuna por Divulgação
Caio Suassuna por Divulgação
Caio Sussuana por Divulgação
Caio Suassuna por Divulgação
Ariano Suassuna era tio-avô de Caio por Reproduçaõ
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Caio Suassuna por Reprodução

Em 2026, o atacante soma 14 gols em 18 partidas pelo time sub-20. São 11 gols marcados no Brasileirão da categoria e outros três no Campeonato Baiano Sub-20. O desempenho colocou o centroavante entre os principais nomes da equipe de base do Esquadrão.

A estreia de Caio Suassuna no time profissional aconteceu durante o Campeonato Baiano, na vitória por 3x0 sobre o Bahia de Feira, na Arena Cajueiro, pela segunda rodada da competição estadual. Desde então, o jogador participou de outras partidas pelo Tricolor e passou a integrar o grupo principal também em competições nacionais.

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Nas últimas semanas, o atacante esteve em campo nos confrontos contra o Remo, pela Copa do Brasil, e diante do Grêmio, pelo Campeonato Brasileiro da Série A, na Arena Fonte Nova.

Ao todo, Caio Suassuna já soma seis jogos pelo elenco profissional do Bahia: quatro pelo Campeonato Baiano, um pela Copa do Brasil e outro pela Série A do Brasileirão.

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Bahia

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