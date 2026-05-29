PIVETE DE AÇO

Bahia renova contrato de artilheiro do sub-20 após chances no time principal

Esquadrão de Aço renovou o contrato de Caio Suassuna, de 19 anos, até 2029

Pedro Carreiro

Publicado em 29 de maio de 2026 às 16:15

Caio Suassuna renovou com o Bahia até 2029 Crédito: Divulgação/ECB

O Bahia anunciou nesta sexta-feira (29) a renovação de contrato do atacante Caio Suassuna, de 19 anos, um dos principais destaques das categorias de base do clube. O novo vínculo do jogador com o Tricolor vai até o fim da temporada de 2029.

A extensão contratual acontece em meio ao crescimento do jovem no elenco principal comandado por Rogério Ceni. Artilheiro do Bahia no Campeonato Brasileiro Sub-20, Caio vem acumulando boas atuações na base e passou a receber oportunidades entre os profissionais nesta temporada.

Conheça Caio Suassuna, sobrinho de Ariano Suassuna que joga no Bahia 1 de 6

Em 2026, o atacante soma 14 gols em 18 partidas pelo time sub-20. São 11 gols marcados no Brasileirão da categoria e outros três no Campeonato Baiano Sub-20. O desempenho colocou o centroavante entre os principais nomes da equipe de base do Esquadrão.

A estreia de Caio Suassuna no time profissional aconteceu durante o Campeonato Baiano, na vitória por 3x0 sobre o Bahia de Feira, na Arena Cajueiro, pela segunda rodada da competição estadual. Desde então, o jogador participou de outras partidas pelo Tricolor e passou a integrar o grupo principal também em competições nacionais.

Nas últimas semanas, o atacante esteve em campo nos confrontos contra o Remo, pela Copa do Brasil, e diante do Grêmio, pelo Campeonato Brasileiro da Série A, na Arena Fonte Nova.