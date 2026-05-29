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Libertadores 2026: confira os confrontos dos brasileiros nas oitavas de final

Corinthians, Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, Fluminense e Mirassol já conhecem seus adversários no mata-mata; jogos começam na semana de 11 de agosto.

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 29 de maio de 2026 às 15:42

Taça da Copa Libertadores
Taça da Copa Libertadores Crédito: Divulgação/Libertadores

A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) realizou nesta sexta-feira (29), em sua sede localizada em Luque, no Paraguai, o sorteio dos confrontos das oitavas de final da Copa Libertadores.

Equipes nas oitavas de final da Libertadores

Estudiantes (Argentina) por Reprodução
Universidad Cátolica (Chile) por Reprodução
Corinthians por Reprodução
Rosario Central (Argentina) por Reprodução
Cruzeiro (Brasil) por Reprodução
Flamengo (Brasil) por Reprodução
Deportes Tolima (Colômbia) por Reprodução
Independiente del Valle (Equador) por Reprodução
Mirassol (Brasil) por Reprodução
LDU (Equador) por Reprodução
Palmeiras (Brasil) por Reprodução
Cerro Porteño (Paraguai) por Reprodução
Platentense (Argentina) por Reprodução
Coquimbo Unido (Chile) por Reprodução
=Independiente Rivadavia por Reprodução
Fluminense (Brasil) por Reprodução
1 de 16
Estudiantes (Argentina) por Reprodução

O Corinthians terá pela frente o Rosario Central, da Argentina, equipe que conta com o experiente Ángel Di María no elenco. Se conseguir avançar de fase, o clube paulista enfrentará nas quartas de final o vencedor do duelo entre Estudiantes de La Plata-ARG e Universidad Católica-CHI.

Do outro lado da chave está o Palmeiras, que reencontrará o Cerro Porteño-PAR, adversário que mais encarou ao longo da história da competição e também rival na fase de grupos desta edição. Caso elimine os paraguaios, o time comandado por Abel Ferreira disputará vaga na semifinal contra Mirassol ou LDU de Quito-EQU.

As oitavas também reservam um confronto entre equipes brasileiras. Cruzeiro e Flamengo disputarão uma vaga nas quartas de final. Quem avançar enfrentará Independiente del Valle-EQU ou Deportes Tolima-COL na sequência do torneio.

Relembre as equipes brasileiras eliminadas em fases preliminares da Libertadores

2011: Tolima-COL x Corinthians ( (2x0 no agregado) por Reprodução
2018: Nacional-URU x Chapecoense (2x0 no agregado) por Reprodução
2019: São Paulo x Talleres-ARG (0x2 no agregado) por Reprodução
2020: Guarani-PAR x Corinthians (2x2 no agregado, Corinthians eliminado pela regra do "gol fora de casa") por Reprodução
2021: Ind. Del Valle x Grêmio (4x2 no agregado) por Reprodução
2022: Olimpia-PAR x Fluminense (2x2 no agregado, 4x1 nos pênaltis) por Reprodução
2023: Fortaleza x Cerro Porteño-PAR (1x3 no agregado) por Reprodução
2024: Red Bull Bragantino x Botafogo (1x3 no agregado) por Reprodução
2025: Corinthians x Barcelona-EQU (2x3 no agregado) por Reprodução
2026: Bahia x O'Higgins (2x2 no agregado, 3x4 nos pênaltis) por Reprodução
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2011: Tolima-COL x Corinthians ( (2x0 no agregado) por Reprodução

Já o Fluminense terá pela frente o Independiente Rivadavia-ARG, repetindo um duelo que aconteceu na fase de grupos. Em caso de classificação, o clube carioca jogará contra o vencedor do embate entre Platense-ARG e Coquimbo Unido-CHI.

Ao todo, seis clubes brasileiros seguem vivos nesta etapa da Libertadores. Corinthians e Flamengo terminaram a fase de grupos na liderança de suas respectivas chaves. O rubro-negro, dono da melhor campanha geral, terá a vantagem de decidir em casa todos os confrontos até uma eventual semifinal.

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Por outro lado, Palmeiras, Mirassol, Cruzeiro e Fluminense avançaram como segundos colocados em seus grupos e, por isso, farão os jogos de volta das oitavas fora de casa.

A Conmebol ainda não divulgou os dias e horários exatos das partidas. No entanto, os jogos de ida estão previstos para a semana do dia 11 de agosto, enquanto as partidas de volta devem ocorrer na semana de 18 de agosto.

CONFIRA OS CONFRONTOS DAS OITAVAS DE FINAL:

  • Estudiantes de La Plata-ARG x Universidad Católica-CHI
  • Rosario Central-ARG x Corinthians
  • Cruzeiro x Flamengo
  • Deportes Tolima-COL x Independiente del Valle-EQU
  • Mirassol x LDU-EQU
  • Palmeiras x Cerro Porteño-PAR
  • Platense-ARG x Coquimbo Unido-CHI
  • Fluminense x Independiente Rivadavia-ARG

Tags:

Palmeiras Flamengo Corinthians Cruzeiro Mirassol Fluminense Libertadores 2026

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