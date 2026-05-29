GLÓRIA ETERNA

Libertadores 2026: confira os confrontos dos brasileiros nas oitavas de final

Corinthians, Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, Fluminense e Mirassol já conhecem seus adversários no mata-mata; jogos começam na semana de 11 de agosto.

Pedro Carreiro

Publicado em 29 de maio de 2026 às 15:42

Taça da Copa Libertadores Crédito: Divulgação/Libertadores

A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) realizou nesta sexta-feira (29), em sua sede localizada em Luque, no Paraguai, o sorteio dos confrontos das oitavas de final da Copa Libertadores.

Equipes nas oitavas de final da Libertadores 1 de 16

O Corinthians terá pela frente o Rosario Central, da Argentina, equipe que conta com o experiente Ángel Di María no elenco. Se conseguir avançar de fase, o clube paulista enfrentará nas quartas de final o vencedor do duelo entre Estudiantes de La Plata-ARG e Universidad Católica-CHI.

Do outro lado da chave está o Palmeiras, que reencontrará o Cerro Porteño-PAR, adversário que mais encarou ao longo da história da competição e também rival na fase de grupos desta edição. Caso elimine os paraguaios, o time comandado por Abel Ferreira disputará vaga na semifinal contra Mirassol ou LDU de Quito-EQU.

As oitavas também reservam um confronto entre equipes brasileiras. Cruzeiro e Flamengo disputarão uma vaga nas quartas de final. Quem avançar enfrentará Independiente del Valle-EQU ou Deportes Tolima-COL na sequência do torneio.

Relembre as equipes brasileiras eliminadas em fases preliminares da Libertadores 1 de 10

Já o Fluminense terá pela frente o Independiente Rivadavia-ARG, repetindo um duelo que aconteceu na fase de grupos. Em caso de classificação, o clube carioca jogará contra o vencedor do embate entre Platense-ARG e Coquimbo Unido-CHI.

Ao todo, seis clubes brasileiros seguem vivos nesta etapa da Libertadores. Corinthians e Flamengo terminaram a fase de grupos na liderança de suas respectivas chaves. O rubro-negro, dono da melhor campanha geral, terá a vantagem de decidir em casa todos os confrontos até uma eventual semifinal.

Por outro lado, Palmeiras, Mirassol, Cruzeiro e Fluminense avançaram como segundos colocados em seus grupos e, por isso, farão os jogos de volta das oitavas fora de casa.

A Conmebol ainda não divulgou os dias e horários exatos das partidas. No entanto, os jogos de ida estão previstos para a semana do dia 11 de agosto, enquanto as partidas de volta devem ocorrer na semana de 18 de agosto.

CONFIRA OS CONFRONTOS DAS OITAVAS DE FINAL: