João Fonseca faz história e vence Djokovic em Roland Garros

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Rodrigo Daniel Silva
Publicado em 29 de maio de 2026 às 15:56
O tenista brasileiro João Fonseca fez história e venceu, na tarde desta sexta-feira (29), o sérvio Novak Djokovic. A vitória foi por 3/2.
Djokovic saiu na frente ao vencer os dois primeiros sets por 6/4 e 6/4. Fonseca, porém, reagiu na partida e igualou o confronto ao fechar o terceiro set em 6/3 e o quarto em 7/5. No set decisivo, o brasileiro manteve o ritmo da reação, fechou a parcial em 6/4 e sacramentou a virada, contando com três aces nos momentos finais da partida.
Com a vitória histórica sobre Novak Djokovic, João Fonseca entrou para um seleto grupo do tênis mundial. O brasileiro se tornou apenas o segundo jogador a derrotar o sérvio em uma partida de Grand Slam após estar perdendo por 2 sets a 0.
Aos 19 anos, Fonseca também passou a ser o tenista mais jovem a vencer Djokovic em um torneio de Grand Slam. O sérvio é o maior campeão da história dessas competições, com 24 títulos.
A partida, marcada por reviravoltas e alto nível técnico, durou 4 horas e 53 minutos. Com o resultado, o brasileiro garantiu vaga nas oitavas de final de Roland Garros.
"Seguimos acreditando. Vamos para quarta rodada. Partiu, vamos com tudo", declarou Fonseca logo após a vitória.