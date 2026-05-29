TÊNIS

João Fonseca faz história e vence Djokovic em Roland Garros

Aos 19 anos, Fonseca também passou a ser o tenista mais jovem a vencer Djokovic em um torneio de Grand Slam

Rodrigo Daniel Silva

Publicado em 29 de maio de 2026 às 15:56

Tenista brasileiro João Fonseca Crédito: Divulgação

O tenista brasileiro João Fonseca fez história e venceu, na tarde desta sexta-feira (29), o sérvio Novak Djokovic. A vitória foi por 3/2.

Djokovic saiu na frente ao vencer os dois primeiros sets por 6/4 e 6/4. Fonseca, porém, reagiu na partida e igualou o confronto ao fechar o terceiro set em 6/3 e o quarto em 7/5. No set decisivo, o brasileiro manteve o ritmo da reação, fechou a parcial em 6/4 e sacramentou a virada, contando com três aces nos momentos finais da partida.

Com a vitória histórica sobre Novak Djokovic, João Fonseca entrou para um seleto grupo do tênis mundial. O brasileiro se tornou apenas o segundo jogador a derrotar o sérvio em uma partida de Grand Slam após estar perdendo por 2 sets a 0.

Aos 19 anos, Fonseca também passou a ser o tenista mais jovem a vencer Djokovic em um torneio de Grand Slam. O sérvio é o maior campeão da história dessas competições, com 24 títulos.

A partida, marcada por reviravoltas e alto nível técnico, durou 4 horas e 53 minutos. Com o resultado, o brasileiro garantiu vaga nas oitavas de final de Roland Garros.