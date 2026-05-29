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África do Sul na Copa do Mundo 2026: veja jogos, histórico e lista de convocados

De volta ao Mundial após 16 anos, os sul-africanos tentam avançar pela primeira vez à fase eliminatória

Pedro Carreiro

Publicado em 29 de maio de 2026 às 15:02

Seleção Sul-Africana Crédito: Divulgação

A seleção da África do Sul vai disputar sua 4ª Copa do Mundo em 2026 e retorna ao torneio depois de 16 anos sem aparecer no palco principal. Classificada ao liderar o Grupo C das eliminatórias africanas, a equipe de Hugo Broos chega ao Mundial em busca de um feito inédito: superar a fase de grupos pela primeira vez.

Uniformes da África do Sul para Copa do Mundo 2026 1 de 14

Calendário de jogos da África do Sul no Grupo A

A FIFA já definiu os horários e locais das partidas da África do Sul na fase de grupos. Confira os detalhes (horários de Brasília):

1ª Rodada: México x África do Sul – 11/06 (quinta-feira) – 22h – Mexico City Stadium;

2ª Rodada: Tchéquia x África do Sul – 18/06 (quinta-feira) – 17h – Atlanta Stadium;

3ª Rodada: África do Sul x Coreia do Sul – 24/06 (quarta-feira) – 21h – Monterrey Stadium.

Histórico da África do Sul em Copas do Mundo

Melhor campanha: fase de grupos (1998, 2002 e 2010);

Primeira participação: França 1998;

Última participação: África do Sul 2010;

Participações: 4 (1998, 2002, 2010 e 2026);

Sede da Copa do Mundo: 2010;

Melhor campanha recente: fase de grupos em 2010;

Retrospecto geral: 9 jogos, 2 vitórias, 4 empates e 3 derrotas, com 11 gols marcados e 16 sofridos.

Maiores artilheiros e ídolos da África do Sul em Copas

Maior artilheiro em Copas: Shaun Bartlett e Benni McCarthy, com 2 gols cada;

Outros destaques históricos: Siphiwe Tshabalala, Lucas Radebe, Shaun Bartlett e Katlego Mphela

Lista de convocados da África do Sul para a Copa do Mundo 2026

Hugo Broos divulgou a lista de 26 convocados da África do Sul para a Copa do Mundo de 2026. O grupo reúne nomes como Ronwen Williams, Lyle Foster, Themba Zwane, Teboho Mokoena e Relebohile Mofokeng, com 19 jogadores atuando no futebol sul-africano.

Goleiros

Ronwen Williams (Mamelodi Sundowns)

Ricardo Goss (Siwelele)

Sipho Chaine (Orlando Pirates)

Defensores

Khuliso Mudau (Mamelodi Sundowns)

Aubrey Modiba (Mamelodi Sundowns)

Khulumani Ndamane (Mamelodi Sundowns)

Olwethu Makhanya (Philadelphia Union)

Bradley Cross (Kaizer Chiefs)

Thabang Matuludi (Polokwane City)

Nkosinathi Sibisi (Orlando Pirates)

Kamogelo Sebelebele (Orlando Pirates)

Ime Okon (Hannover 96)

Samukele Kabini (Molde FK)

Mbekezeli Mbokazi (Chicago Fire)

Meio-campistas

Teboho Mokoena (Mamelodi Sundowns)

Jayden Adams (Mamelodi Sundowns)

Thalente Mbatha (Orlando Pirates)

Sphephelo Sithole (Tondela)

Atacantes