África do Sul na Copa do Mundo 2026: veja jogos, histórico e lista de convocados

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Pedro Carreiro
Publicado em 29 de maio de 2026 às 15:02
A seleção da África do Sul vai disputar sua 4ª Copa do Mundo em 2026 e retorna ao torneio depois de 16 anos sem aparecer no palco principal. Classificada ao liderar o Grupo C das eliminatórias africanas, a equipe de Hugo Broos chega ao Mundial em busca de um feito inédito: superar a fase de grupos pela primeira vez.
Uniformes da África do Sul para Copa do Mundo 2026
A FIFA já definiu os horários e locais das partidas da África do Sul na fase de grupos. Confira os detalhes (horários de Brasília):
Hugo Broos divulgou a lista de 26 convocados da África do Sul para a Copa do Mundo de 2026. O grupo reúne nomes como Ronwen Williams, Lyle Foster, Themba Zwane, Teboho Mokoena e Relebohile Mofokeng, com 19 jogadores atuando no futebol sul-africano.
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