ACIDENTE

Medalhista olímpico tem rim dilacerado em novo acidente grave de skate

Astro revelou ter sofrido lesões no rosto e um rim dilacerado após queda durante manobra

Carol Neves

Publicado em 29 de maio de 2026 às 10:26

Nyjah Huston Crédito: Reprodução

Nyjah Huston, um dos principais nomes da história do skate street, voltou a preocupar fãs após sofrer mais um acidente sério durante uma manobra. O atleta norte-americano contou nas redes sociais que teve um rim dilacerado e sofreu fraturas no rosto depois da queda.

Internado em um hospital, o skatista não explicou como o acidente aconteceu, mas publicou uma mensagem afirmando que está se recuperando e espera retornar às competições em breve.

“A ideia era não acabar de volta aqui [no hospital] por um bom tempo, mas aqui estamos novamente... Mais um nocaute. Fratura no maxilar e no osso da bochecha, rim dilacerado. Tenho certeza de que há muitas pessoas que veem isso acontecer de novo e pensam: 'Caramba, esse cara é um idiota e nunca aprende a lição' ou o clássico: 'Eu te disse que você deveria começar a usar um capacete'. Essas são as pessoas que não entendem a mente de nós, skatistas, e o quão dedicados podemos ser”, escreveu Huston.

Mesmo após as lesões, o atleta reforçou a ligação que tem com o esporte e afirmou que pretende seguir andando de skate.

“Estou fazendo o que nasci para fazer, e esta é a vida que escolhi. Mesmo em momentos difíceis como este, sou grato pra caramba por ter tomado essa decisão, porque nada supera a vida em cima de um skate. De volta em breve”, completou.

O episódio acontece poucos meses depois de outro acidente sofrido por Huston. Em janeiro, ele já havia sido hospitalizado após cair de um corrimão durante uma manobra. Na ocasião, revelou ter fraturado o crânio e a órbita ocular.