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Os 15 jogadores mais valiosos da Copa do Mundo 2026; veja ranking bilionário

Lamine Yamal lidera a lista da Football Benchmark, que reúne estrelas de Barcelona, Real Madrid, Manchester City, Arsenal e PSG

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 28 de maio de 2026 às 20:31

Lamine Yamal
Lamine Yamal é o jogador mais valioso do planeta Crédito: Shutterstock

O futebol europeu nunca valeu tanto. Em meio ao crescimento das receitas de televisão, patrocínios e audiência global, os principais craques do planeta atingiram valores de mercado históricos. Segundo a Football Benchmark, três jogadores já ultrapassam a marca dos 200 milhões de euros, e todos os 15 nomes da lista devem estar em campo na próxima Copa do Mundo.

Veja os 15 jogadores mais valiosos do futebol mundial

Aos 18 anos, Lamine Yamal lidera o ranking e simboliza a nova geração do futebol mundial. Avaliado em 290 milhões de euros, o atacante do Barcelona é o jogador mais valioso do planeta em 2026. por Shutterstock
Na segunda colocação aparece Kylian Mbappé, hoje no Real Madrid. O francês é avaliado em 238 milhões de euros e segue entre os nomes mais cobiçados e influentes do futebol mundial. por FFF/Divulgação
Fechando o trio acima da barreira dos 200 milhões de euros, Erling Haaland aparece com valor estimado em 206 milhões. O atacante do Manchester City continua como um dos maiores ativos do mercado. por Divulgação/Manchester City
Também no Real Madrid, Jude Bellingham surge na quarta posição, com valor estimado em 177 milhões de euros. O meio-campista inglês consolidou rapidamente seu espaço entre os principais jogadores do mundo. por Real Madrid C.F./Divulgação
O Arsenal emplaca seu primeiro nome na lista com Bukayo Saka. Avaliado em 148 milhões de euros, o atacante é uma das referências ofensivas da Premier League. por Divulgação
Vinícius Júnior aparece logo em seguida, também com 139 milhões de euros. O brasileiro mantém presença constante entre os jogadores mais valorizados do futebol mundial. por Reprodução | Instagram
Outro nome do Barcelona na relação, Pedri é avaliado em 139 milhões de euros. O meia espanhol representa a força da nova geração do clube catalão. por Shutterstock
No Manchester City, Phil Foden figura entre os atletas mais caros do mercado, com valor estimado em 117 milhões de euros. O inglês segue como peça importante do elenco de Pep Guardiola. por Divulgação/Manchester City
O PSG aparece com força na nova geração e tem em Désiré Doué seu jogador mais valioso, segundo o relatório. Aos 117 milhões de euros, o jovem francês ganha espaço entre os nomes em ascensão. por Divulgação/PSG
Com 115 milhões de euros, Pau Cubarsí reforça o peso do Barcelona na lista. O zagueiro é mais um representante da nova safra de talentos do clube. por Shutterstock
O Arsenal volta a aparecer com Declan Rice, também avaliado em 115 milhões de euros. O volante se consolidou como uma das peças mais importantes do futebol inglês. por Divulgação/Arsenal
João Neves, do PSG, está avaliado em 111 milhões de euros e confirma o investimento do clube francês em jogadores jovens e de alto potencial. por Divulgação/PSG
Outro nome forte do Arsenal, William Saliba completa a presença do clube inglês entre os atletas mais valiosos. O zagueiro está cotado em 102 milhões de euros. por Divulgação/Arsenal
Vitinha aparece na sequência, com valor estimado em 101 milhões de euros. O meio-campista português também faz parte do elenco jovem e valorizado do Paris Saint-Germain. por Divulgação
Fechando a lista, Joško Gvardiol completa o grupo dos 15 mais valiosos. O defensor do Manchester City é avaliado em 90 milhões de euros. por Divulgação/Manchester City
1 de 15
Aos 18 anos, Lamine Yamal lidera o ranking e simboliza a nova geração do futebol mundial. Avaliado em 290 milhões de euros, o atacante do Barcelona é o jogador mais valioso do planeta em 2026. por Shutterstock

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