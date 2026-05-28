Os 15 jogadores mais valiosos da Copa do Mundo 2026; veja ranking bilionário

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Pedro Carreiro
Publicado em 28 de maio de 2026 às 20:31
O futebol europeu nunca valeu tanto. Em meio ao crescimento das receitas de televisão, patrocínios e audiência global, os principais craques do planeta atingiram valores de mercado históricos. Segundo a Football Benchmark, três jogadores já ultrapassam a marca dos 200 milhões de euros, e todos os 15 nomes da lista devem estar em campo na próxima Copa do Mundo.
Veja os 15 jogadores mais valiosos do futebol mundial