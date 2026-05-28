FUTEBOL INTERNACIONAL

Os 15 jogadores mais valiosos da Copa do Mundo 2026; veja ranking bilionário

Lamine Yamal lidera a lista da Football Benchmark, que reúne estrelas de Barcelona, Real Madrid, Manchester City, Arsenal e PSG

O futebol europeu nunca valeu tanto. Em meio ao crescimento das receitas de televisão, patrocínios e audiência global, os principais craques do planeta atingiram valores de mercado históricos. Segundo a Football Benchmark, três jogadores já ultrapassam a marca dos 200 milhões de euros, e todos os 15 nomes da lista devem estar em campo na próxima Copa do Mundo.