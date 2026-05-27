Messi, Cristiano Ronaldo e outros craques que devem jogar a última Copa do Mundo da carreira em 2026

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Pedro Carreiro
Publicado em 27 de maio de 2026 às 21:19
A Copa do Mundo de 2026 pode marcar o fim de um ciclo para alguns dos maiores nomes do futebol nas últimas décadas. Em meio à expectativa para o torneio, que reunirá veteranos ainda decisivos e jogadores já consagrados por títulos, gols e recordes, a competição ganha também um peso simbólico: o de possível despedida de craques que ajudaram a definir uma era. Com Messi e Cristiano Ronaldo liderando a lista, veja abaixo os craques devem se despedir dos Mundiais em 2026.
Craques que podem disputar sua última Copa do Mundo em 2026