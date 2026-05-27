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Messi, Cristiano Ronaldo e outros craques que devem jogar a última Copa do Mundo da carreira em 2026

Veteranos que marcaram época no futebol mundial chegam ao torneio nos Estados Unidos, Canadá e México com chances reais de se despedirem das Copas

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 27 de maio de 2026 às 21:19

Messi e Cristiano Ronaldo devem disputar em 2026 a última Copa do Mundo de suas carreiras
Messi e Cristiano Ronaldo devem disputar em 2026 a última Copa do Mundo de suas carreiras Crédito: Reprodução/Fifa

A Copa do Mundo de 2026 pode marcar o fim de um ciclo para alguns dos maiores nomes do futebol nas últimas décadas. Em meio à expectativa para o torneio, que reunirá veteranos ainda decisivos e jogadores já consagrados por títulos, gols e recordes, a competição ganha também um peso simbólico: o de possível despedida de craques que ajudaram a definir uma era. Com Messi e Cristiano Ronaldo liderando a lista, veja abaixo os craques devem se despedir dos Mundiais em 2026.  

Craques que podem disputar sua última Copa do Mundo em 2026

Lionel Messi — Aos 38 anos, o argentino vai completar 39 durante a disputa da sexta Copa da carreira e pode encerrar no Mundial a trajetória que já teve o título de 2022 como ponto alto. por Fifa/Divulgação
Cristiano Ronaldo — Aos 41 anos, o português vai para a sexta Copa e segue em busca do único grande troféu que ainda falta no currículo, o Mundial.  por Reprodução
Neymar — Aos 34 anos, o camisa 10 volta ao torneio depois de um ciclo marcado por lesões e ainda tenta levao o Brasil ao tão sonhado hexa.  por Shutterstock
Manuel Neuer — Aos 40 anos, o goleiro campeão de 2014 voltou à seleção e deve disputar a quinta Copa da carreira, fechando seu ciclo na seleção nacional.  por Philipp Reinhard/DFB
Kevin De Bruyne — Aos 34 anos, o belga entra no torneio como o grande craque do país e tenta coroar a geração da Bélgica com um título inédito. por Reprodução
Virgil van Dijk — Aos 34 anos, o capitão da Holanda segue como líder da defesa e pode usar 2026 para fechar a trajetória em Copas no alto nível. por Shutterstock
James Rodríguez — Aos 34 anos, o capitão da Colômbia tenta viver mais uma grande Copa depois de ter sido o destaque do time na campanha de 2014. por Shutterstock
Edin Dzeko — Aos 40 anos, o maior artilheiro da história da Bósnia pode usar 2026 como despedida em Mundiais, ainda carregando a seleção como principal nome. por Shutterstock
Aos 40 anos, o croata se prepara para a quinta Copa depois de liderar a geração que levou a Croácia ao vice em 2018 e ao terceiro lugar em 2022 por Shutterstock
N’Golo Kanté — Aos 35 anos, o campeão mundial de 2018 continua sendo nome de experiência na França e pode transformar 2026 em despedida de Mundial. por Shutterstock
Thibaut Courtois — Aos 34 anos, o goleiro voltou à seleção belga e chega como um dos nomes mais experientes do elenco em mais uma tentativa de ir longe em Copa. por Shutterstock
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Lionel Messi — Aos 38 anos, o argentino vai completar 39 durante a disputa da sexta Copa da carreira e pode encerrar no Mundial a trajetória que já teve o título de 2022 como ponto alto. por Fifa/Divulgação

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Tags:

Lionel Messi Cristiano Ronaldo Copa do Mundo 2026

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