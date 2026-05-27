AO VIVO: assista ABC x Vitória pelo jogo de volta das semifinais da Copa do Nordeste

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Pedro Carreiro
Publicado em 27 de maio de 2026 às 21:30
ABC e Vitória se enfrentam nesta quarta-feira (27), às 21h30, na Arena das Dunas, em Natal, pelo jogo de volta da semifinal da Copa do Nordeste 2026. Com enorme vantagem construída no Barradão, o Leão chega muito próximo da vaga na decisão após golear por 6x2 no confronto de ida. Já o ABC tenta uma reação histórica diante da torcida para seguir vivo no Nordestão.
Campanha do Vitória na Copa do Nordeste