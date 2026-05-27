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AO VIVO: assista ABC x Vitória pelo jogo de volta das semifinais da Copa do Nordeste

As equipes se enfrentam nesta quarta-feira (27), às 21h30, na Arena das Dunas, em Natal, pelo jogo de volta das semifinais da Copa do Nordeste

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 27 de maio de 2026 às 21:30

Vitória
Vitória Crédito: Victor Ferreira/ECV

ABC e Vitória se enfrentam nesta quarta-feira (27), às 21h30, na Arena das Dunas, em Natal, pelo jogo de volta da semifinal da Copa do Nordeste 2026. Com enorme vantagem construída no Barradão, o Leão chega muito próximo da vaga na decisão após golear por 6x2 no confronto de ida. Já o ABC tenta uma reação histórica diante da torcida para seguir vivo no Nordestão.

Campanha do Vitória na Copa do Nordeste

Vitória 1x2 Botafogo-PB - 1ª rodada por Victor Ferreira/ECV
CRB 2x4 Vitória - 2ª rodada por Victor Ferreira/ECV
Vitória 4x1 Juazeirense - 3ª rodada por Victor Ferreira/ECV
Vitória 3x1 Piauí - 4ª rodada por Victor Ferreira/ECV
Vitória 2x2 Confiança - 5ª rodada  por Victor Ferreira/EC Vitória
Vitória 1x0 Ceará - Quartas de final  por Victor Ferreira/ECV
Vitória 6x2 ABC - Jogo de ida das semifinais por Victor Ferreira/ECV
1 de 7
Vitória 1x2 Botafogo-PB - 1ª rodada por Victor Ferreira/ECV

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Tags:

Vitória Copa do Nordeste Abc

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