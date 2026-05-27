VALE VAGA NA FINAL

AO VIVO: assista ABC x Vitória pelo jogo de volta das semifinais da Copa do Nordeste

As equipes se enfrentam nesta quarta-feira (27), às 21h30, na Arena das Dunas, em Natal, pelo jogo de volta das semifinais da Copa do Nordeste

Pedro Carreiro

Publicado em 27 de maio de 2026 às 21:30

Vitória Crédito: Victor Ferreira/ECV

ABC e Vitória se enfrentam nesta quarta-feira (27), às 21h30, na Arena das Dunas, em Natal, pelo jogo de volta da semifinal da Copa do Nordeste 2026. Com enorme vantagem construída no Barradão, o Leão chega muito próximo da vaga na decisão após golear por 6x2 no confronto de ida. Já o ABC tenta uma reação histórica diante da torcida para seguir vivo no Nordestão.