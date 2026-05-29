Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Ídolo do futebol constrói império fora dos gramados: 'Ganho mais dinheiro do que quando jogava'

Ex-defensor do Manchester United afirmou que hoje lucra quase o dobro do que recebia no auge da carreira

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 29 de maio de 2026 às 09:24

Rio Ferdinand
Rio Ferdinand Crédito: Reprodução

Longe dos gramados há mais de uma década, Rio Ferdinand afirmou viver hoje o momento financeiramente mais bem-sucedido da própria vida. O ex-zagueiro do Manchester United revelou que os ganhos atuais superam com folga o que recebia quando ainda era uma das estrelas do futebol europeu. “Estou ganhando quase o dobro do que recebia quando jogava”, afirmou.

Morando em Dubai com a família, o inglês passou a concentrar os investimentos em diferentes áreas após encerrar a carreira, em 2015. Ferdinand atua atualmente em projetos ligados à mídia esportiva, mercado imobiliário, gerenciamento de atletas e iniciativas voltadas ao turismo esportivo. Segundo ele, a mudança para os Emirados Árabes Unidos ampliou as possibilidades de negócios e ajudou a aumentar a renda fora do futebol.

Veja os 15 jogadores mais valiosos do futebol mundial

Aos 18 anos, Lamine Yamal lidera o ranking e simboliza a nova geração do futebol mundial. Avaliado em 290 milhões de euros, o atacante do Barcelona é o jogador mais valioso do planeta em 2026. por Shutterstock
Na segunda colocação aparece Kylian Mbappé, hoje no Real Madrid. O francês é avaliado em 238 milhões de euros e segue entre os nomes mais cobiçados e influentes do futebol mundial. por FFF/Divulgação
Fechando o trio acima da barreira dos 200 milhões de euros, Erling Haaland aparece com valor estimado em 206 milhões. O atacante do Manchester City continua como um dos maiores ativos do mercado. por Divulgação/Manchester City
Também no Real Madrid, Jude Bellingham surge na quarta posição, com valor estimado em 177 milhões de euros. O meio-campista inglês consolidou rapidamente seu espaço entre os principais jogadores do mundo. por Real Madrid C.F./Divulgação
O Arsenal emplaca seu primeiro nome na lista com Bukayo Saka. Avaliado em 148 milhões de euros, o atacante é uma das referências ofensivas da Premier League. por Divulgação
Vinícius Júnior aparece logo em seguida, também com 139 milhões de euros. O brasileiro mantém presença constante entre os jogadores mais valorizados do futebol mundial. por Reprodução | Instagram
Outro nome do Barcelona na relação, Pedri é avaliado em 139 milhões de euros. O meia espanhol representa a força da nova geração do clube catalão. por Shutterstock
No Manchester City, Phil Foden figura entre os atletas mais caros do mercado, com valor estimado em 117 milhões de euros. O inglês segue como peça importante do elenco de Pep Guardiola. por Divulgação/Manchester City
O PSG aparece com força na nova geração e tem em Désiré Doué seu jogador mais valioso, segundo o relatório. Aos 117 milhões de euros, o jovem francês ganha espaço entre os nomes em ascensão. por Divulgação/PSG
Com 115 milhões de euros, Pau Cubarsí reforça o peso do Barcelona na lista. O zagueiro é mais um representante da nova safra de talentos do clube. por Shutterstock
O Arsenal volta a aparecer com Declan Rice, também avaliado em 115 milhões de euros. O volante se consolidou como uma das peças mais importantes do futebol inglês. por Divulgação/Arsenal
João Neves, do PSG, está avaliado em 111 milhões de euros e confirma o investimento do clube francês em jogadores jovens e de alto potencial. por Divulgação/PSG
Outro nome forte do Arsenal, William Saliba completa a presença do clube inglês entre os atletas mais valiosos. O zagueiro está cotado em 102 milhões de euros. por Divulgação/Arsenal
Vitinha aparece na sequência, com valor estimado em 101 milhões de euros. O meio-campista português também faz parte do elenco jovem e valorizado do Paris Saint-Germain. por Divulgação
Fechando a lista, Joško Gvardiol completa o grupo dos 15 mais valiosos. O defensor do Manchester City é avaliado em 90 milhões de euros. por Divulgação/Manchester City
1 de 15
Aos 18 anos, Lamine Yamal lidera o ranking e simboliza a nova geração do futebol mundial. Avaliado em 290 milhões de euros, o atacante do Barcelona é o jogador mais valioso do planeta em 2026. por Shutterstock

A declaração foi dada durante participação no podcast The Long Play. Na entrevista, o ex-defensor contou que hoje fatura quase o dobro do que recebia nos tempos de Manchester United, período em que esteve entre os jogadores mais bem pagos da posição no futebol mundial.

Um dos principais projetos da nova fase é o podcast Rio Ferdinand Presents. Criado e administrado pelo próprio ex-atleta, o programa se consolidou entre os mais populares do Reino Unido na cobertura esportiva e frequentemente recebe nomes conhecidos do futebol internacional, como Bruno Fernandes, Casemiro e Paul Pogba. O modelo de negócio permite que Ferdinand controle diretamente a produção do conteúdo, os acordos publicitários e as receitas da plataforma.

Durante a passagem por Old Trafford, entre 2002 e 2014, Rio Ferdinand acumulou títulos e salários milionários. Segundo a imprensa europeia, entre 2008 e 2013 o inglês recebia cerca de 120 mil libras por semana. Pela cotação atual, o valor corresponde a aproximadamente R$ 811 mil semanais, o equivalente a mais de R$ 3,5 milhões por mês.

Considerado um dos maiores zagueiros da história do futebol inglês, Ferdinand disputou mais de 450 partidas pelo Manchester United. Sob o comando de Alex Ferguson, conquistou seis edições da Premier League e também uma Liga dos Campeões da Uefa.

Mais recentes

Imagem - Os 15 jogadores mais valiosos da Copa do Mundo 2026; veja ranking bilionário

Os 15 jogadores mais valiosos da Copa do Mundo 2026; veja ranking bilionário
Imagem - Entenda as novas regras da Copa do Mundo 2026 para goleiros, cera e uso do VAR

Entenda as novas regras da Copa do Mundo 2026 para goleiros, cera e uso do VAR
Imagem - Ex-Vitória brilha na segunda divisão chinesa e vive fase goleadora

Ex-Vitória brilha na segunda divisão chinesa e vive fase goleadora