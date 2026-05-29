FORTUNA

Ídolo do futebol constrói império fora dos gramados: 'Ganho mais dinheiro do que quando jogava'

Ex-defensor do Manchester United afirmou que hoje lucra quase o dobro do que recebia no auge da carreira

Carol Neves

Publicado em 29 de maio de 2026 às 09:24

Rio Ferdinand Crédito: Reprodução

Longe dos gramados há mais de uma década, Rio Ferdinand afirmou viver hoje o momento financeiramente mais bem-sucedido da própria vida. O ex-zagueiro do Manchester United revelou que os ganhos atuais superam com folga o que recebia quando ainda era uma das estrelas do futebol europeu. “Estou ganhando quase o dobro do que recebia quando jogava”, afirmou.

Morando em Dubai com a família, o inglês passou a concentrar os investimentos em diferentes áreas após encerrar a carreira, em 2015. Ferdinand atua atualmente em projetos ligados à mídia esportiva, mercado imobiliário, gerenciamento de atletas e iniciativas voltadas ao turismo esportivo. Segundo ele, a mudança para os Emirados Árabes Unidos ampliou as possibilidades de negócios e ajudou a aumentar a renda fora do futebol.

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A declaração foi dada durante participação no podcast The Long Play. Na entrevista, o ex-defensor contou que hoje fatura quase o dobro do que recebia nos tempos de Manchester United, período em que esteve entre os jogadores mais bem pagos da posição no futebol mundial.

Um dos principais projetos da nova fase é o podcast Rio Ferdinand Presents. Criado e administrado pelo próprio ex-atleta, o programa se consolidou entre os mais populares do Reino Unido na cobertura esportiva e frequentemente recebe nomes conhecidos do futebol internacional, como Bruno Fernandes, Casemiro e Paul Pogba. O modelo de negócio permite que Ferdinand controle diretamente a produção do conteúdo, os acordos publicitários e as receitas da plataforma.

Durante a passagem por Old Trafford, entre 2002 e 2014, Rio Ferdinand acumulou títulos e salários milionários. Segundo a imprensa europeia, entre 2008 e 2013 o inglês recebia cerca de 120 mil libras por semana. Pela cotação atual, o valor corresponde a aproximadamente R$ 811 mil semanais, o equivalente a mais de R$ 3,5 milhões por mês.