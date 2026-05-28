Entenda as novas regras da Copa do Mundo 2026 para goleiros, cera e uso do VAR

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Pedro Carreiro
Publicado em 28 de maio de 2026 às 19:52
A Copa do Mundo FIFA 2026 terá mudanças importantes nas regras do futebol. As alterações, aprovadas pela International Football Association Board (IFAB), têm como principal objetivo aumentar o tempo de bola rolando e reduzir interrupções causadas por demora na reposição de jogo, a famosa “cera”.
As novas diretrizes começam a valer oficialmente no Mundial e algumas delas já haviam sido testadas pela Fifa durante a Copa do Mundo de Clubes de 2025.
Entre as principais mudanças está o endurecimento das punições para goleiros que demorarem a recolocar a bola em jogo. A partir da nova regra, caso o arqueiro permaneça com a posse por mais de oito segundos, o árbitro deverá assinalar escanteio para a equipe adversária.
Relembre os baianos que já jogaram Copa do Mundo
Além dos goleiros, a Fifa também aumentará o controle sobre cobranças de lateral e tiro de meta. Sempre que identificar demora excessiva para reiniciar a partida, o árbitro fará uma contagem regressiva visual de cinco segundos com a mão levantada. Se o tempo for ultrapassado, haverá punição imediata, com o lateral passando para a equipe adversária e o tiro de meta será transformado em escanteio para o outro time.
As substituições também sofrerão alterações. Jogadores substituídos terão até 10 segundos para deixar o gramado. Caso excedam esse limite de forma proposital, o atleta que entraria em campo precisará aguardar até a próxima paralisação, além de cumprir um minuto de espera antes da substituição ser concluída.
Outra novidade importante envolve o árbitro de vídeo. O VAR ganhará novas possibilidades de revisão durante os jogos da Copa do Mundo. Entre os lances que poderão ser analisados estão as jogadas envolvendo segundo cartão amarelo e marcações incorretas de escanteio.
Segundo a IFAB, a revisão de escanteios será autorizada apenas em situações claras e desde que não provoque atraso significativo no reinício da partida.
As novas regras passam a valer oficialmente a partir de 1º de julho e devem ser implementadas gradualmente em competições nacionais e internacionais ao redor do mundo. No Brasil, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) já informou que precisará adaptar o calendário e os protocolos de arbitragem para adequar os torneios às mudanças aprovadas pela entidade.