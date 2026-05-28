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Entenda as novas regras da Copa do Mundo 2026 para goleiros, cera e uso do VAR

Medidas aprovadas pela IFAB prometem acelerar o ritmo das partidas

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 28 de maio de 2026 às 19:52

A taça da Copa do Mundo e a bol
A taça da Copa do Mundo e a bol Crédito: Divulgação/Adidas

A Copa do Mundo FIFA 2026 terá mudanças importantes nas regras do futebol. As alterações, aprovadas pela International Football Association Board (IFAB), têm como principal objetivo aumentar o tempo de bola rolando e reduzir interrupções causadas por demora na reposição de jogo, a famosa “cera”.

As novas diretrizes começam a valer oficialmente no Mundial e algumas delas já haviam sido testadas pela Fifa durante a Copa do Mundo de Clubes de 2025.

Entre as principais mudanças está o endurecimento das punições para goleiros que demorarem a recolocar a bola em jogo. A partir da nova regra, caso o arqueiro permaneça com a posse por mais de oito segundos, o árbitro deverá assinalar escanteio para a equipe adversária.

Relembre os baianos que já jogaram Copa do Mundo

O atacante Maneca, natural de Salvador, foi para a Copa de 1950 por Reprodução
O atacante Zózimo, natural de Salvador, foi para as Copas de 1958 e 1962 por Reprodução
O zagueiro Luís Pereira, natural de Juazeiro, foi para a Copa de 1974 por Reprodução
O lateral-direito Toninho Baiano, natural de Vera Cruz, foi para a Copa de 1978 por Reprodução
OBebeto - 1990, 1994 e 1998 por Reprodução
O zagueiro Aldair, natural  de Ilhéus, foi para as Copa de 1990, 1994 e 1998 por Reprodução
O zagueiro Júnior Baiano, natural de Feira de Santana, foi para a Copa de 1998 por Reprodução
O goleiro Dida, natural de Irará, foi para as Copas de 1998, 2002 e 2006 por Reprodução
O atacante Edílson Capetinha, natural de Salvador, foi para a Copa do Mundo de 2002 por Divulgação
O lateral-esquerdo Júnior Nagata, natural de Santo Antonio de Jesus, foi para a Copa de 2002 por Reprodução
O volante Vampeta, natural de Nazaré, foi para a Copa de 2002 por Reprodução
O lateral-direito Daniel Alves, natural de Juazeiro, foi convocado para a Copas de 2010, 2014 e 2022 por Marco Galvão/CBF
O zagueiro Dante, natural de Salvador, foi para a Copa de 2014 por Reprodução
O zagueiro Bremer, natural de Itapitanga, foi convocado para a Copa do Mundo de 2022 e 2026 por Rafael Ribeiro/CBF
O volante Danilo, natural de Salvador, foi convocado para a Copa do Mundo de 2026 por André Durão/ Estadão Conteúdo
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O atacante Maneca, natural de Salvador, foi para a Copa de 1950 por Reprodução

Além dos goleiros, a Fifa também aumentará o controle sobre cobranças de lateral e tiro de meta. Sempre que identificar demora excessiva para reiniciar a partida, o árbitro fará uma contagem regressiva visual de cinco segundos com a mão levantada. Se o tempo for ultrapassado, haverá punição imediata, com o lateral passando para a equipe adversária e o tiro de meta será transformado em escanteio para o outro time.

As substituições também sofrerão alterações. Jogadores substituídos terão até 10 segundos para deixar o gramado. Caso excedam esse limite de forma proposital, o atleta que entraria em campo precisará aguardar até a próxima paralisação, além de cumprir um minuto de espera antes da substituição ser concluída.

Outra novidade importante envolve o árbitro de vídeo. O VAR ganhará novas possibilidades de revisão durante os jogos da Copa do Mundo. Entre os lances que poderão ser analisados estão as jogadas envolvendo segundo cartão amarelo e marcações incorretas de escanteio.

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Segundo a IFAB, a revisão de escanteios será autorizada apenas em situações claras e desde que não provoque atraso significativo no reinício da partida.

As novas regras passam a valer oficialmente a partir de 1º de julho e devem ser implementadas gradualmente em competições nacionais e internacionais ao redor do mundo. No Brasil, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) já informou que precisará adaptar o calendário e os protocolos de arbitragem para adequar os torneios às mudanças aprovadas pela entidade.

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Copa do Mundo 2026

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