MUDANÇAS NO FUTEBOL

Entenda as novas regras da Copa do Mundo 2026 para goleiros, cera e uso do VAR

Medidas aprovadas pela IFAB prometem acelerar o ritmo das partidas

Pedro Carreiro

Publicado em 28 de maio de 2026 às 19:52

A taça da Copa do Mundo e a bol Crédito: Divulgação/Adidas

A Copa do Mundo FIFA 2026 terá mudanças importantes nas regras do futebol. As alterações, aprovadas pela International Football Association Board (IFAB), têm como principal objetivo aumentar o tempo de bola rolando e reduzir interrupções causadas por demora na reposição de jogo, a famosa “cera”.

As novas diretrizes começam a valer oficialmente no Mundial e algumas delas já haviam sido testadas pela Fifa durante a Copa do Mundo de Clubes de 2025.

Entre as principais mudanças está o endurecimento das punições para goleiros que demorarem a recolocar a bola em jogo. A partir da nova regra, caso o arqueiro permaneça com a posse por mais de oito segundos, o árbitro deverá assinalar escanteio para a equipe adversária.

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Além dos goleiros, a Fifa também aumentará o controle sobre cobranças de lateral e tiro de meta. Sempre que identificar demora excessiva para reiniciar a partida, o árbitro fará uma contagem regressiva visual de cinco segundos com a mão levantada. Se o tempo for ultrapassado, haverá punição imediata, com o lateral passando para a equipe adversária e o tiro de meta será transformado em escanteio para o outro time.

As substituições também sofrerão alterações. Jogadores substituídos terão até 10 segundos para deixar o gramado. Caso excedam esse limite de forma proposital, o atleta que entraria em campo precisará aguardar até a próxima paralisação, além de cumprir um minuto de espera antes da substituição ser concluída.

Outra novidade importante envolve o árbitro de vídeo. O VAR ganhará novas possibilidades de revisão durante os jogos da Copa do Mundo. Entre os lances que poderão ser analisados estão as jogadas envolvendo segundo cartão amarelo e marcações incorretas de escanteio.

Segundo a IFAB, a revisão de escanteios será autorizada apenas em situações claras e desde que não provoque atraso significativo no reinício da partida.