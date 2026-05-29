Argentina na Copa do Mundo 2026: veja jogos, histórico e lista de convocados

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Pedro Carreiro
Publicado em 29 de maio de 2026 às 14:29
A Argentina vai disputar sua 18ª Copa do Mundo em 2026 e chega ao torneio como a atual campeã mundial. Com Lionel Scaloni no comando, a seleção mantém a base vencedora de 2022 e leva Lionel Messi para o que será sua sexta participação em Mundiais.
Uniformes da Argentina para Copa do Mundo 2026
A FIFA já definiu os horários e locais das partidas da Argentina na fase de grupos. Confira os detalhes (horários de Brasília):
Lionel Scaloni divulgou a lista de 26 convocados da Argentina para a Copa do Mundo de 2026. O grupo mantém a espinha dorsal campeã em 2022 e traz ainda nomes como Giovani Lo Celso, Valentín Barco, Nicolás Paz, Giuliano Simeone e José Manuel López. Ángel Di María ficou fora por já ter se aposentado da seleção, e Marcos Acuña não entrou por questão física.
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