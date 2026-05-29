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Argentina na Copa do Mundo 2026: veja jogos, histórico e lista de convocados

Defendendo o título conquistado no Catar, os tricampeões mundiais vão em busca da quarta taça da história

Pedro Carreiro

Publicado em 29 de maio de 2026 às 14:29

Seleção Argentina Crédito: Divulgação

A Argentina vai disputar sua 18ª Copa do Mundo em 2026 e chega ao torneio como a atual campeã mundial. Com Lionel Scaloni no comando, a seleção mantém a base vencedora de 2022 e leva Lionel Messi para o que será sua sexta participação em Mundiais.

Uniformes da Argentina para Copa do Mundo 2026 1 de 14

Calendário de jogos da Argentina no Grupo J

A FIFA já definiu os horários e locais das partidas da Argentina na fase de grupos. Confira os detalhes (horários de Brasília):

1ª Rodada: Argentina x Algeria – 16/06 (terça-feira) – 22h – Kansas City Stadium;

2ª Rodada: Argentina x Áustria – 22/06 (segunda-feira) – 14h – Dallas Stadium;

3ª Rodada: Jordânia x Argentina – 27/06 (sábado) – 23h – Dallas Stadium

Histórico da Argentina em Copas do Mundo

Melhor campanha: campeã (1978, 1986 e 2022);

Primeira participação: Uruguai 1930;

Última participação: Catar 2022;

Participações: 18 (1930, 1934, 1958, 1966, 1974, 1978, 1982, 1986, 1990, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 e 2026);

Sede da Copa do Mundo: nenhuma vez;

Melhor campanha recente: campeã em 2022;

Retrospecto geral: 88 jogos, 47 vitórias, 17 empates e 24 derrotas.

Maiores artilheiros e ídolos da Argentina em Copas

Maior artilheiro em Copas: Lionel Messi (13 gols)

Outros destaques históricos: Diego Maradona, Daniel Passarela, Gabriel Batistuta, Mario Kempes, Ángel Di María, Nicolás Otamendi, Ubaldo Filol e Emiliano Martínez

Lista de convocados da Argentina para a Copa do Mundo 2026

Lionel Scaloni divulgou a lista de 26 convocados da Argentina para a Copa do Mundo de 2026. O grupo mantém a espinha dorsal campeã em 2022 e traz ainda nomes como Giovani Lo Celso, Valentín Barco, Nicolás Paz, Giuliano Simeone e José Manuel López. Ángel Di María ficou fora por já ter se aposentado da seleção, e Marcos Acuña não entrou por questão física.

Goleiros

Emiliano Martínez (Aston Villa)

Gerónimo Rulli (Olympique de Marseille)

Juan Musso (Atlético de Madrid)

Defensores

Leonardo Balerdi (Olympique de Marseille)

Gonzalo Montiel (River Plate)

Nicolás Tagliafico (Lyon)

Lisandro Martínez (Manchester United)

Cristian Romero (Tottenham Hotspur)

Nicolás Otamendi (Benfica)

Facundo Medina (Olympique de Marseille)

Nahuel Molina (Atlético de Madrid)

Meio-campistas

Leandro Paredes (Boca Juniors)

Rodrigo De Paul (Inter Miami)

Valentín Barco (Strasbourg)

Giovani Lo Celso (Real Betis)

Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen)

Alexis Mac Allister (Liverpool)

Enzo Fernández (Chelsea)

Atacantes