TRADIÇÃO DE COPA

Veja onde trocar figurinhas da Copa do Mundo em Salvador

Shoppings da capital baiana e Região Metropolitana reúnem espaços dedicados para colecionadores completarem o álbum do Mundial

Pedro Carreiro

Publicado em 22 de maio de 2026 às 14:30

Álbum de figurinhas da Copa do Mundo 2026 Crédito: Divulgação/Panini

Faltam apenas 20 dias para o início da Copa do Mundo de 2026, mas a expectativa dos torcedores já vai muito além da bola rolando. Uma das maiores tradições do período de Mundial, o álbum oficial de figurinhas voltou a tomar conta de crianças, jovens e adultos em Salvador, reunindo desde colecionadores apaixonados por futebol até aqueles que acompanham o esporte apenas de quatro em quatro anos.

Com 980 cromos nesta edição, a corrida para completar o álbum já movimenta shoppings, bancas e espaços temáticos espalhados pela capital baiana e Região Metropolitana. Para ajudar quem busca completar a coleção antes da bola rolar nos Estados Unidos, México e Canadá, o CORREIO reuniu alguns dos principais pontos de troca da cidade.

