Veja onde trocar figurinhas da Copa do Mundo em Salvador

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Pedro Carreiro
Publicado em 22 de maio de 2026 às 14:30
Faltam apenas 20 dias para o início da Copa do Mundo de 2026, mas a expectativa dos torcedores já vai muito além da bola rolando. Uma das maiores tradições do período de Mundial, o álbum oficial de figurinhas voltou a tomar conta de crianças, jovens e adultos em Salvador, reunindo desde colecionadores apaixonados por futebol até aqueles que acompanham o esporte apenas de quatro em quatro anos.
Com 980 cromos nesta edição, a corrida para completar o álbum já movimenta shoppings, bancas e espaços temáticos espalhados pela capital baiana e Região Metropolitana. Para ajudar quem busca completar a coleção antes da bola rolar nos Estados Unidos, México e Canadá, o CORREIO reuniu alguns dos principais pontos de troca da cidade.
Veja os principais pontos de troca de figurinhas em Salvador