Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Veja onde trocar figurinhas da Copa do Mundo em Salvador

Shoppings da capital baiana e Região Metropolitana reúnem espaços dedicados para colecionadores completarem o álbum do Mundial

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 22 de maio de 2026 às 14:30

Álbum de figurinhas da Copa do Mundo 2026
Álbum de figurinhas da Copa do Mundo 2026 Crédito: Divulgação/Panini

Faltam apenas 20 dias para o início da Copa do Mundo de 2026, mas a expectativa dos torcedores já vai muito além da bola rolando. Uma das maiores tradições do período de Mundial, o álbum oficial de figurinhas voltou a tomar conta de crianças, jovens e adultos em Salvador, reunindo desde colecionadores apaixonados por futebol até aqueles que acompanham o esporte apenas de quatro em quatro anos.

Com 980 cromos nesta edição, a corrida para completar o álbum já movimenta shoppings, bancas e espaços temáticos espalhados pela capital baiana e Região Metropolitana. Para ajudar quem busca completar a coleção antes da bola rolar nos Estados Unidos, México e Canadá, o CORREIO reuniu alguns dos principais pontos de troca da cidade.

Veja os principais pontos de troca de figurinhas em Salvador

Shopping da Bahia: pontos da Visa, no 4º piso, próximo à Leitura, e da Panini, no 3º piso, ao lado da Bacio di Latte. por Divulgação
Shopping Paralela: estande da Panini no piso L1, próximo à Kalunga, com compra, venda e troca de figurinhas até 31/07. por Divulgação
Shopping Center Lapa: espaço de troca ao lado da República Tattoo, no piso L1,  com possibilidade de compra de figurinhas na McDonald’s (L3), nas lojas Americanas e Pernambucanas, além do Cantinho do Sebo, no piso L1. por Divulgação
Salvador Norte Shopping: espaço de troca localizado no piso L3, próximo ao McDonald’s, funcionando até 1º de julho durante o horário normal do shopping. por Divulgação
Salvador Shopping: central de trocas no piso L2, ao lado da Decathlon, com espaço gratuito para colecionadores trocarem figurinhas até o dia 2 de julho. por Divulgação
Shopping Barra: espaço oficial da Panini no Piso L1/Barra Gourmet e Livraria Escariz no Piso L2/Central são os principais pontos de troca. por Divulgação
Parque Shopping Bahia: espaço no L1, em frente à loja Sonho dos Pés, com venda de álbum e figurinhas durante o horário normal de funcionamento. por Divulgação
Shopping Bela Vista: ponto de troca localizado no quiosque oficial da Panini, no piso L2, próximo à praça de alimentação, além de opções para compra de álbum e figurinhas na Brinkarr e no quiosque Ponto Cultural por Divulgação
Shopping Itaigara: lounge “Torcida do ITA – Sinta essa emoção”, no térreo, com troca de figurinhas, tabelinhas de jogos, produtos temáticos e partidas de futebol de botão. por Divulgação
Shopping Piedade: espaço gratuito no piso L3, aberto diariamente das 9h às 20h. por Reprodução
1 de 10
Shopping da Bahia: pontos da Visa, no 4º piso, próximo à Leitura, e da Panini, no 3º piso, ao lado da Bacio di Latte. por Divulgação

Leia mais

Imagem - Troca de figurinhas reúne gerações e movimenta shoppings em Salvador

Troca de figurinhas reúne gerações e movimenta shoppings em Salvador

Imagem - Relembre os jogadores do Brasil que apareceram no álbum da Copa mas não foram ao Mundial

Relembre os jogadores do Brasil que apareceram no álbum da Copa mas não foram ao Mundial

Imagem - E a figurinha de Neymar? Veja quando e como a Panini deve atualizar o álbum da Copa

E a figurinha de Neymar? Veja quando e como a Panini deve atualizar o álbum da Copa

Tags:

Copa do Mundo 2026

Mais recentes

Imagem - Goleiro do Bahia, Léo Vieira lidera estatísticas de defesas no Brasileirão

Goleiro do Bahia, Léo Vieira lidera estatísticas de defesas no Brasileirão
Imagem - Jogadores de Bahia e Vitória são chamados para Seleção antes da Copa do Mundo

Jogadores de Bahia e Vitória são chamados para Seleção antes da Copa do Mundo
Imagem - Senegal na Copa do Mundo 2026: veja jogos, histórico e lista de convocados

Senegal na Copa do Mundo 2026: veja jogos, histórico e lista de convocados