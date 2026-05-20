TEM FIGURINHA FALTANDO AÍ?

Troca de figurinhas reúne gerações e movimenta shoppings em Salvador

Custo final para completar o álbum da Copa do Mundo diminui quando as figurinhas repetidas são trocadas com mais pessoas

Alan Pinheiro

Publicado em 20 de maio de 2026 às 05:00

Troca de figurinhas no Shopping Salvador Crédito: Sora Maia/CORREIO

Completar o álbum da Copa do Mundo já virou rotina para o fã de futebol de quatro em quatro anos. Abrir o pacotinho e colar as figurinhas é diversão certa para essa galera, mas o que não pode faltar nesse processo de terminar a coleção é a famosa troca das cartinhas. Um dia depois da convocação final da Seleção Brasileira para o Mundial, o CORREIO foi às ruas para encontrar quem estava nessa missão.

O ponto mais comum de se encontrar pessoas socializando e trocando figurinhas são os shoppings. Na maioria desses centros comerciais, há pequenos espaços oficiais da Panini com mesas dispostas para receber os colecionadores, além de vendedores dedicados à comercialização de novos pacotes e alimentar esse ecossistema.

Tradição da troca de figurinhas da Copa do Mundo vira febre em Salvador 1 de 12

Fora dos pontos oficiais, livrarias também se organizam para receber os grupos de trocas. Foi em um desses locais que a reportagem encontrou um espaço cheio de pessoas de todas as idades. De um lado, havia crianças trocando com adultos e do outro mesas com colecionadores de gerações diferentes.

Um desses que estava com a missão de completar o álbum era Bruno Barros, de 39 anos. Acompanhado do filho Valentim e do irmão Alexandre, os três foram ao shopping com o propósito de acabar com o número de figurinhas repetidas. Para Bruno, estar junto com o filho deixa a experiência ainda melhor.

“A gente veio acompanhar a criança e acaba voltando a ser criança também, né? Acabamos revivendo a infância de novo e esse encontro de gerações acho muito interessante, não só com meu filho. A gente amadurece, os compromissos e as contas chegam, mas nunca deixamos de ser crianças. E aqui, acabamos compartilhando um pouco de experiência também com os mais novos”, disse.

Com um bolo de figurinhas na mão e verificando quais não tinham sido coladas em seu livro, os papéis se inverteram. Era hora do papai brincar enquanto a criança vigiava. Do outro lado da mesa, Eber e Matheus Paixão foram ao shopping para realizar uma atividade de pai e filho. A mãe insistiu em imprimir uma tabela com todas as figurinhas que os dois já tinham.

Com apenas 10 anos, Matheus está fazendo o seu primeiro álbum. De lado só observando a brincadeira do filho, Eber sorri com o momento a sós com a criança e destaca que a troca de figurinhas serve como um aprendizado.

“Tem toda uma história que é construída aqui no relacionamento entre pai e filho e você consegue fazer novas amizades, novas interações. A experiência do negociar também. Ele tem aprendido muito. Tanto aqui neste momento quanto na escola, para ele, tem sido bastante grandioso”, comentou.

Economizar e lucrar

Esqueça a lei do mercado. No ponto de troca de figurinhas, quem manda é quem tem a cartinha na mão. De uma mesa para outra, a regra se modifica. No geral, cada figurinha normal vale outra normal, enquanto uma brilhante é trocada por outra brilhante.

Tem gente que não se importa com essas equivalências e só quer aquelas que não possuem coladas. Ou até duas normais por uma brilhante. No final, a melhor dica é perguntar antes de iniciar a negociação. Já outras pessoas completaram o álbum e estão indo para ganhar dinheiro. Esse foi o caso de Eduardo, de 14 anos, que vendia as cartas comuns por R$ 1,30 e as brilhantes por R$ 2,50. Nos pacotes vendidos oficialmente, cada unidade custa R$ 7 e vem com sete cartas.

O casal de dentistas Carini e Renato iniciaram a negociação com o adolescente e tentaram dar uma ‘chorada’ para diminuir o valor final. A estratégia do casal foi comprar 10 pacotinhos e depois adquirir individualmente cada uma das faltantes para otimizar o tempo e economizar no valor final.

Utilizando computadores para simular o valor final médio para completar o álbum, o diretor do Instituto de Matemática e Estatística da Ufba, Kleyber Mota, chegou a um custo de R$ 7.322,00. O valor equivale a 1046 pacotes de figurinhas, o suficiente para uma pessoa terminar a coleção sem trocar.