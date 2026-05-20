Troca de figurinhas reúne gerações e movimenta shoppings em Salvador

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Alan Pinheiro
Publicado em 20 de maio de 2026 às 05:00
Completar o álbum da Copa do Mundo já virou rotina para o fã de futebol de quatro em quatro anos. Abrir o pacotinho e colar as figurinhas é diversão certa para essa galera, mas o que não pode faltar nesse processo de terminar a coleção é a famosa troca das cartinhas. Um dia depois da convocação final da Seleção Brasileira para o Mundial, o CORREIO foi às ruas para encontrar quem estava nessa missão.
O ponto mais comum de se encontrar pessoas socializando e trocando figurinhas são os shoppings. Na maioria desses centros comerciais, há pequenos espaços oficiais da Panini com mesas dispostas para receber os colecionadores, além de vendedores dedicados à comercialização de novos pacotes e alimentar esse ecossistema.
Tradição da troca de figurinhas da Copa do Mundo vira febre em Salvador
Fora dos pontos oficiais, livrarias também se organizam para receber os grupos de trocas. Foi em um desses locais que a reportagem encontrou um espaço cheio de pessoas de todas as idades. De um lado, havia crianças trocando com adultos e do outro mesas com colecionadores de gerações diferentes.
Um desses que estava com a missão de completar o álbum era Bruno Barros, de 39 anos. Acompanhado do filho Valentim e do irmão Alexandre, os três foram ao shopping com o propósito de acabar com o número de figurinhas repetidas. Para Bruno, estar junto com o filho deixa a experiência ainda melhor.
“A gente veio acompanhar a criança e acaba voltando a ser criança também, né? Acabamos revivendo a infância de novo e esse encontro de gerações acho muito interessante, não só com meu filho. A gente amadurece, os compromissos e as contas chegam, mas nunca deixamos de ser crianças. E aqui, acabamos compartilhando um pouco de experiência também com os mais novos”, disse.
Com um bolo de figurinhas na mão e verificando quais não tinham sido coladas em seu livro, os papéis se inverteram. Era hora do papai brincar enquanto a criança vigiava. Do outro lado da mesa, Eber e Matheus Paixão foram ao shopping para realizar uma atividade de pai e filho. A mãe insistiu em imprimir uma tabela com todas as figurinhas que os dois já tinham.
Com apenas 10 anos, Matheus está fazendo o seu primeiro álbum. De lado só observando a brincadeira do filho, Eber sorri com o momento a sós com a criança e destaca que a troca de figurinhas serve como um aprendizado.
“Tem toda uma história que é construída aqui no relacionamento entre pai e filho e você consegue fazer novas amizades, novas interações. A experiência do negociar também. Ele tem aprendido muito. Tanto aqui neste momento quanto na escola, para ele, tem sido bastante grandioso”, comentou.
Esqueça a lei do mercado. No ponto de troca de figurinhas, quem manda é quem tem a cartinha na mão. De uma mesa para outra, a regra se modifica. No geral, cada figurinha normal vale outra normal, enquanto uma brilhante é trocada por outra brilhante.
Tem gente que não se importa com essas equivalências e só quer aquelas que não possuem coladas. Ou até duas normais por uma brilhante. No final, a melhor dica é perguntar antes de iniciar a negociação. Já outras pessoas completaram o álbum e estão indo para ganhar dinheiro. Esse foi o caso de Eduardo, de 14 anos, que vendia as cartas comuns por R$ 1,30 e as brilhantes por R$ 2,50. Nos pacotes vendidos oficialmente, cada unidade custa R$ 7 e vem com sete cartas.
O casal de dentistas Carini e Renato iniciaram a negociação com o adolescente e tentaram dar uma ‘chorada’ para diminuir o valor final. A estratégia do casal foi comprar 10 pacotinhos e depois adquirir individualmente cada uma das faltantes para otimizar o tempo e economizar no valor final.
Utilizando computadores para simular o valor final médio para completar o álbum, o diretor do Instituto de Matemática e Estatística da Ufba, Kleyber Mota, chegou a um custo de R$ 7.322,00. O valor equivale a 1046 pacotes de figurinhas, o suficiente para uma pessoa terminar a coleção sem trocar.
Com duas pessoas, o custo cai para R$ 4.100,00 por pessoa. Já trocando em um grupo com 20 pessoas, o valor desce para R$ 1.430,00. Quanto mais interação, o valor do álbum se aproxima do valor mínimo para completar que é de R$ 980,00. Entenda aqui como foi realizado o cálculo completo.