TÁ CARO BRINCAR

Quase 10 mil reais? Entenda o custo real para completar o álbum da Copa do Mundo 2026

CORREIO contou com a ajuda do diretor do Instituto de Matemática e Estatística da Universidade Federal da Bahia (IME Ufba), Kleyber Mota, para responder essa dúvida

Alan Pinheiro

Publicado em 20 de maio de 2026 às 05:01

Tradição da troca de figurinhas da Copa do Mundo vira febre em Salvador Crédito: Sora Maia/CORREIO

Completar o álbum da Copa do Mundo já virou rotina certa para o fã de futebol de quatro em quatro anos. No entanto, o que parecia ser motivo para diversão acabou virando preocupação com o custo total para completar o livro da Panini. Pensando nesse cenário, o CORREIO contou com a ajuda do diretor do Instituto de Matemática e Estatística da Universidade Federal da Bahia (IME Ufba), Kleyber Mota, para calcular os valores necessários para terminar a coleção da nova febre do momento.

Impactado pelo novo formato do torneio sediado por Estados Unidos, México e Canadá, ampliado para 48 seleções, esta é, de longe, a maior coleção de todas as edições. São 112 páginas para preencher com um total de 980 figurinhas. A editora buscou manter a média de R$ 1 por cromo, mas cada envelope vendido agora custa R$ 7, reunindo 7 unidades. O álbum de “capa mole”, o mais comum de ser encontrado, sai por R$ 24,90, enquanto o de capa dura custa R$ 74,90. Já as versões prateada ou dourada chegam a R$ 79,90.

Tradição da troca de figurinhas da Copa do Mundo vira febre em Salvador 1 de 12

Com cada figurinha saindo a R$ 1, o custo mínimo para completar o álbum é de R$ 980 (sem contar os cromos encontrados em garrafas da Coca-Cola). Quem prefere tentar a sorte de conseguir as quase mil figurinhas somente abrindo pacotes vai elevar o custo da brincadeira, já que a chance de vir uma repetida vai aumentando de acordo com a compra de novos pacotinhos.

Utilizando computadores para simular o valor final para completar o álbum, o diretor do IME Ufba chegou a conclusão de que, em média, um colecionador solitário precisará comprar 7.322 figurinhas para terminar a coleção. A quantidade equivale a 1.046 pacotinhos para achar as 980 que faltam. Totalizando assim R$ 7.323,00.

Entenda o cálculo

Quando se abre o primeiro pacote de figurinha, a chance (ou probabilidade) desse primeiro cromo ser inédito é de 100% (980/980). Na segunda figurinha, já existe uma colada. Assim, restando 979, o que diminui a chance de sucesso para aproximadamente 99,90% (979/980).

Para a terceira figurinha, com duas coladas, a chance de sucesso agora é de aproximadamente 99,80% (978/980). Em suma, quanto mais figurinhas coladas, menores as chances de conseguir uma inédita ao abrir pacotes. Generalizando, quando o colecionador já tiver colado "n" figurinhas no álbum, a chance de sucesso é de (980-n)/980.

O número de vezes que é preciso tentar algo até obter um sucesso é o inverso da chance (ou probabilidade). Ou seja, 980/(980-n). Para descobrir o total de figurinhas que é preciso comprar, deve-se somar o tempo de espera de cada um dos 980 passos.

Total = 980/980+980/979+980/978+⋯+980/2+980/1 = 980×7,46477 ≈ R$ 7.315,47

Álbum vai ter 980 figurinhas e pode custar R$ 7 mil 1 de 4

Em número de pacotinhos, R$ 7.315,47 equivale a 1.045,07 pacotes. Como esse número deve ser inteiro, o número de pacotinhos necessários é de 1046, ou seja o custo será de R$ 7.322,00. O cálculo desse valor foi realizado por computadores através das "Simulações de Monte Carlo". O computador simula milhares de pessoas abrindo pacotes e trocando figurinhas entre si até que todo mundo complete o álbum.

Um programa de computador "finge" ser cinco ou 10 pessoas, por exemplo, comprando pacotes de figurinhas e abrindo ao mesmo tempo. O programa segue a seguinte regra: "Se o comprador A tem uma repetida que o comprador B não tem, eles trocam". O computador roda esse "jogo" milhares de vezes e dá a média exata de quantos pacotes o grupo precisou comprar para que todos completassem seus álbuns. O resultado é aproximadamente o seguinte:

Grupo de 2 pessoas: O custo médio cai para cerca de R$ 4.100,00 por pessoa (44% de economia).

O custo médio cai para cerca de R$ 4.100,00 por pessoa (44% de economia). Grupo de 5 pessoas: O custo vai para a casa dos R$ 2.350,00 por pessoa (68% de economia).

O custo vai para a casa dos R$ 2.350,00 por pessoa (68% de economia). Grupo de 10 pessoas: Cada um gasta, em média, R$ 1.720,00 (76% de economia).

Cada um gasta, em média, R$ 1.720,00 (76% de economia). Grupo de 20 pessoas: O valor chega perto do "chão", custando cerca de R$ 1.430,00 por integrante (uma economia de 80% em relação a jogar sozinho).

Quanto mais interação, o valor do álbum se aproxima do custo mínimo para completar. "A tarefa é custosa para quem quer completar o álbum sozinho, mas a recompensa é generosa para quem cultiva amizades. Quando você vai a um posto de troca de figurinhas, a sua repetida deixa de ser um "desperdício" e vira uma figurinha que falta no álbum do seu amigo e vice-versa", diz Kleyber Mota.