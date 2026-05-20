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O universo abre os caminhos de Touro, Câncer, Capricórnio e Peixes hoje (20 de maio) e uma notícia transformadora muda tudo de uma vez

Uma virada emocional inesperada promete mexer com quem estava esperando por clareza, coragem e novos caminhos

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 20 de maio de 2026 às 05:00

Signos e sinal do universo
Signos e sinal do universo Crédito: Imagem gerada por IA

A quarta-feira, 20 de maio, chega com uma energia de segurança e clareza para alguns signos do zodíaco. O momento favorece decisões mais maduras, planos possíveis e uma conexão mais forte com aquilo que realmente faz sentido no presente. Em vez de promessas mirabolantes, o universo entrega sinais concretos, coragem emocional e a sensação de que finalmente é possível sair do lugar. Para quatro signos, esse “presente” aparece como autoconfiança, libertação emocional e a certeza de que grandes mudanças começam com pequenos passos. Veja a previsão do site 'Your Tango".

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Touro: Você entra em um momento importante de construção pessoal. Depois de semanas de insegurança, algo muda dentro de você nesta quarta-feira. A sensação de incapacidade começa a desaparecer, dando espaço para uma confiança muito mais sólida. O universo entrega clareza para que você perceba que não precisa provar nada para ninguém. O mais importante agora é seguir o seu ritmo e focar no que realmente pode crescer na sua vida. Existe uma vitória silenciosa acontecendo nos bastidores.

Dica cósmica: Pare de esperar aprovação para começar aquilo que já faz sentido no seu coração.

Decoração que é a cara de Touro

Decoração que é a cara de Touro: banheiro estilo spa com velas e plantas por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Touro: closet organizado e sofisticado por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Touro: sala com plantas e elementos naturais por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Touro: sofá grande com mantas e almofadas por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Touro: sala aconchegante com tons neutros e naturais por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Touro: quarto confortável com tecidos macios por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Touro: cozinha elegante com madeira e detalhes clássicos por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Touro: cantinho de café charmoso por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Touro: varanda com clima relaxante por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Touro: mesa de jantar elegante e convidativa por Imagem gerada por IA
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Decoração que é a cara de Touro: banheiro estilo spa com velas e plantas por Imagem gerada por IA

Câncer: Sua intuição desperta de forma intensa. Você percebe com mais facilidade o que vale a pena insistir e o que já perdeu espaço na sua vida. O presente do universo chega como uma sensação rara de equilíbrio emocional. Em vez de sonhar alto demais e acabar frustrado, você finalmente entende a força de construir algo possível e verdadeiro. Essa mudança de mentalidade traz paz e faz com que você se sinta muito mais preparado para o futuro.

Dica cósmica: Nem tudo precisa acontecer rápido para dar certo.

Decoração que é a cara de Câncer

Decoração que é a cara de Câncer: sala super aconchegante com luz quente por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Câncer: quarto com clima romântico e delicado por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Câncer: cozinha com cara de casa de família por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Câncer: banheiro relaxante com clima de autocuidado por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Câncer: sofá com mantas e almofadas confortáveis por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Câncer: cantinho de chá ou café acolhedor por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Câncer: mesa posta para um jantar íntimo por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Câncer: varanda tranquila com plantas por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Câncer: sala com cortinas leves e luz suave por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Câncer: cantinho com fotos e memórias por Imagem gerada por IA
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Decoração que é a cara de Câncer: sala super aconchegante com luz quente por Imagem gerada por IA

Capricórnio: Nem todo objetivo precisa ser gigantesco para ter valor, e é exatamente isso que esta quarta-feira vem te ensinar. Você costuma carregar o peso de querer resolver tudo de uma vez, mas o universo manda um recado importante: desacelerar também é produtividade. Pequenas conquistas começam a trazer mais satisfação do que metas inalcançáveis. O dia favorece organização mental, sensação de controle e até um alívio emocional que você não sentia há semanas.

Dica cósmica: O descanso certo também faz parte do sucesso.

Decoração que é a cara de Capricórnio

Decoração que é a cara de Capricórnio: cozinha elegante com acabamentos premium por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Capricórnio: closet impecável e discreto por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Capricórnio: sala com design clássico e moderno por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Capricórnio: sala sofisticada em tons neutros escuros por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Capricórnio: quarto minimalista sofisticado por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Capricórnio: home office executivo de alto padrão por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Capricórnio: sala de jantar formal e elegante por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Capricórnio: sala com iluminação indireta e clima sofisticado por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Capricórnio: banheiro moderno com acabamento refinado por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Capricórnio: hall de entrada discreto e sofisticado por Imagem gerada por IA
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Decoração que é a cara de Capricórnio: cozinha elegante com acabamentos premium por Imagem gerada por IA

Peixes: Existe uma cura silenciosa acontecendo dentro de você. Nesta quarta-feira, o universo ajuda a encerrar ciclos de culpa, arrependimento e cobranças exageradas. Você começa a perceber que viver preso ao passado só atrasava sua felicidade. A energia do dia traz libertação emocional e uma vontade genuína de seguir em frente sem carregar tanto peso. Aos poucos, você entende que não precisa ser perfeito para merecer coisas boas.

Dica cósmica: Liberte-se da necessidade de revisitar dores que já perderam força.

Decoração que é a cara de Peixes

Decoração que é a cara de Peixes: sala com luz suave e clima acolhedor por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Peixes: banheiro estilo spa relaxante por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Peixes: cantinho com luz de fim de tarde por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Peixes: cantinho de meditação ou introspecção por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Peixes: varanda com clima tranquilo e acolhedor por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Peixes: sala com cortinas leves e movimento por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Peixes: quarto com iluminação indireta e clima íntimo por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Peixes: cantinho artístico e sensível por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Peixes: sala com elementos aquáticos e fluidos por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Peixes: quarto delicado com tecidos leves por Imagem gerada por IA
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Decoração que é a cara de Peixes: sala com luz suave e clima acolhedor por Imagem gerada por IA

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Signo Câncer Touro Capricórnio Peixes Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia Universo

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