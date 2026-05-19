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Dinheiro, sorte e recomeços: estes 4 signos recebem uma onda rara de abundância hoje (19 de maio)

O dia promete oportunidades inesperadas, conexões importantes e sensação de virada para alguns signos

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 19 de maio de 2026 às 13:00

Signos e abundância
Signos e abundância Crédito: Imagem criada por IA

A terça-feira, 19 de maio, chega com uma energia forte de expansão, coragem e novos caminhos para alguns signos. A combinação entre Mercúrio em Gêmeos e o Nodo Norte em Peixes desperta vontade de recomeçar, arriscar mais e finalmente sair de situações que já não fazem sentido. O universo favorece criatividade, conexões emocionais e oportunidades inesperadas, principalmente para quatro signos que entram em uma fase marcada por sorte, reconhecimento e sensação de crescimento pessoal. Veja a previsão do site "Your Tango".

Leia mais

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Áries: A abundância chega através da conexão consigo mesmo. O universo desacelera algumas situações justamente para fazer você ouvir mais a própria intuição. Um momento de silêncio, descanso ou reflexão pode trazer respostas que você vinha procurando há semanas. Existe uma sensação forte de alinhamento espiritual e clareza emocional chegando aos poucos.

Dica cósmica: Nem toda resposta aparece no barulho. Algumas chegam no silêncio.

Viagens que são a cara de Áries

Las Vegas (EUA) – Ritmo acelerado e excesso por Shutterstock
Monteverde (Costa Rica) – Tirolesas, pontes suspensas e experiências de risco controlado, com muita ação por Shutterstock
Serra do Divisor (AC) – Natureza selvagem, trilhas difíceis, rios fortes e sensação real de aventura por Wikimedia Commons/Reprodução
Patagônia (Argentina) – Superação e paisagens extremas por Wikimedia Commons/Reprodução
Fernando de Noronha (PE) – Esporte, mergulho e energia alta por Wikimedia Commons/Reprodução
Chapada dos Guimarães (MT) – Trilhas fortes e sensação de desafio por Wikimedia Commons/Reprodução
Urubici (SC) – Frio, aventura e paisagens impactantes por Divulgação
Bertioga (SP) – Ação, trilhas e praia sem monotonia por Prefeitura de Bertioga/Divulgação
Queenstown (Nova Zelândia) – Esportes radicais sem pausa por Wikimedia Commons/Reprodução
Cidade do Cabo (África do Sul) – Aventura e natureza dramática por Shutterstock
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Las Vegas (EUA) – Ritmo acelerado e excesso por Shutterstock

Virgem: Uma conexão importante pode mudar completamente sua energia nos próximos dias. Seja no amor, no trabalho ou nas amizades, você sente que encontrou alguém disposto a caminhar na mesma direção que você. O universo favorece relações equilibradas, trocas sinceras e parcerias que trazem segurança emocional.

Dica cósmica: Algumas pessoas chegam justamente para provar que reciprocidade existe, sim.

Viagens que são a cara de Virgem

Tiradentes (MG) – História bem preservada por Shutterstock
São Raimundo Nonato (PI) – Turismo estruturado e valor histórico por Shutterstock
Copenhague (Dinamarca) – Funcionalidade e bem-estar por Shutterstock
Tóquio (Japão) – Organização extrema por Shutterstock
Holambra (SP) – Organização, limpeza e estética bem cuidada por Shutterstock
Curitiba (PR) – Planejamento urbano por Shutterstock
default por Divulgação PMM
Viena (Áustria) – Cultura organizada por Shutterstock
Helsinque (Finlândia) – Simplicidade consciente por Shutterstock
Zurique (Suíça) – Precisão e limpeza por Shutterstock
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Tiradentes (MG) – História bem preservada por Shutterstock

Capricórnio: O dia favorece visibilidade, reconhecimento e até momentos de destaque inesperados. Você pode perceber pessoas prestando mais atenção no que diz, publica ou faz. Existe uma energia forte de admiração ao seu redor, principalmente em ambientes sociais e profissionais. Algo que parecia pequeno pode ganhar uma proporção muito maior do que você imaginava.

Dica cósmica: Pare de esconder talentos que poderiam abrir portas importantes.

Viagens que são a cara de Capricórnio

Berlim (Alemanha) – Reconstrução e disciplina por Shutterstock
Belém (PA) – História urbana e identidade consolidada por Shutterstock
Pequim (China) – História milenar e poder por Shutterstock
Brasília (DF) – Estrutura, política e história recente por Shutterstock
Genebra (Suíça) – Seriedade e organização por Shutterstock
Gramado (RS) – Organização e tradição por Shutterstock
São Paulo (SP) – Oportunidades e movimento profissional por Shutterstock
Seul (Coreia do Sul) – Trabalho, inovação e foco por Shutterstock
São Luís (MA) – Patrimônio histórico e legado cultural por Shutterstock
Londres (Inglaterra) – História sólida e tradição por Shutterstock
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Berlim (Alemanha) – Reconstrução e disciplina por Shutterstock

Peixes: O carinho das pessoas ao seu redor ganha um peso emocional enorme nesta terça-feira. Você percebe quem realmente torce pelo seu crescimento e isso fortalece sua confiança. O dia favorece reconhecimento, apoio emocional e até boas notícias ligadas à família ou amizades próximas. A sensação é de finalmente colher parte do amor que você sempre entregou aos outros.

Dica cósmica: Aceitar apoio também faz parte da prosperidade.

Viagens que são a cara de Peixes

Bali (Indonésia) – Espiritualidade e inspiração por Shutterstock
Santorini (Grécia) – Beleza e sensibilidade por Shutterstock
Maldivas – Sonho, silêncio e contemplação por Shutterstock
Praia do Rosa (SC) – Paisagem sensível e clima introspectivo por Shutterstock
Arraial do Cabo (RJ) – Água cristalina e calma por Shutterstock
Alter do Chão (PA) – Conexão emocional com a natureza por Shutterstock
Jericoacoara (CE) – Atmosfera leve e contemplativa por Shutterstock
Lago Bled (Eslovênia) – Atmosfera onírica e contemplativa por Shutterstock
Ilhabela (SP) – Mar, natureza e introspecção por Shutterstock
Veneza (Itália) – Romantismo e imaginação por Shutterstock
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Bali (Indonésia) – Espiritualidade e inspiração por Shutterstock

Tags:

Signo Dinheiro Áries Virgem Capricórnio Peixes Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia Sorte

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