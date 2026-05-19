ASTROLOGIA

Dinheiro, sorte e recomeços: estes 4 signos recebem uma onda rara de abundância hoje (19 de maio)

O dia promete oportunidades inesperadas, conexões importantes e sensação de virada para alguns signos

Giuliana Mancini

Publicado em 19 de maio de 2026 às 13:00

Signos e abundância Crédito: Imagem criada por IA

A terça-feira, 19 de maio, chega com uma energia forte de expansão, coragem e novos caminhos para alguns signos. A combinação entre Mercúrio em Gêmeos e o Nodo Norte em Peixes desperta vontade de recomeçar, arriscar mais e finalmente sair de situações que já não fazem sentido. O universo favorece criatividade, conexões emocionais e oportunidades inesperadas, principalmente para quatro signos que entram em uma fase marcada por sorte, reconhecimento e sensação de crescimento pessoal. Veja a previsão do site "Your Tango".

Áries: A abundância chega através da conexão consigo mesmo. O universo desacelera algumas situações justamente para fazer você ouvir mais a própria intuição. Um momento de silêncio, descanso ou reflexão pode trazer respostas que você vinha procurando há semanas. Existe uma sensação forte de alinhamento espiritual e clareza emocional chegando aos poucos.

Dica cósmica: Nem toda resposta aparece no barulho. Algumas chegam no silêncio.

Viagens que são a cara de Áries 1 de 10

Virgem: Uma conexão importante pode mudar completamente sua energia nos próximos dias. Seja no amor, no trabalho ou nas amizades, você sente que encontrou alguém disposto a caminhar na mesma direção que você. O universo favorece relações equilibradas, trocas sinceras e parcerias que trazem segurança emocional.

Dica cósmica: Algumas pessoas chegam justamente para provar que reciprocidade existe, sim.

Viagens que são a cara de Virgem 1 de 10

Capricórnio: O dia favorece visibilidade, reconhecimento e até momentos de destaque inesperados. Você pode perceber pessoas prestando mais atenção no que diz, publica ou faz. Existe uma energia forte de admiração ao seu redor, principalmente em ambientes sociais e profissionais. Algo que parecia pequeno pode ganhar uma proporção muito maior do que você imaginava.

Dica cósmica: Pare de esconder talentos que poderiam abrir portas importantes.

Viagens que são a cara de Capricórnio 1 de 10

Peixes: O carinho das pessoas ao seu redor ganha um peso emocional enorme nesta terça-feira. Você percebe quem realmente torce pelo seu crescimento e isso fortalece sua confiança. O dia favorece reconhecimento, apoio emocional e até boas notícias ligadas à família ou amizades próximas. A sensação é de finalmente colher parte do amor que você sempre entregou aos outros.

Dica cósmica: Aceitar apoio também faz parte da prosperidade.