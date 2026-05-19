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Cor e número da sorte de hoje (19 de maio): terça-feira traz avanços, reencontros e oportunidades inesperadas

O dia favorece crescimento profissional, mudanças positivas e conversas importantes que podem transformar decisões e relações

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 19 de maio de 2026 às 09:00

Signos e número da sorte
Signos e número da sorte Crédito: Imagem gerada por IA

A terça-feira chega com uma energia mais movimentada e cheia de possibilidades para quem estiver disposto a sair da zona de conforto. O momento favorece novos contatos, resolução de pendências e decisões ligadas ao futuro profissional e financeiro. Muitos signos podem sentir mais coragem para iniciar projetos, reorganizar prioridades e deixar para trás situações que vinham causando desgaste emocional.

O dia também será positivo para fortalecer vínculos afetivos, recuperar a confiança em algumas relações e enxergar oportunidades onde antes existia insegurança. Pequenas mudanças de atitude podem abrir portas importantes ao longo das próximas semanas. A tendência é que a intuição esteja mais forte, ajudando na hora de fazer escolhas importantes. Veja a previsão do site "India TV News".

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Áries: Hoje será um dia positivo para criar novas conexões e fortalecer relações importantes. Conversas em família podem trazer mais segurança emocional e ajudar você a enxergar algumas situações com mais clareza. No trabalho, oportunidades inesperadas podem surgir através de contatos ou indicações. O momento também favorece passeios, encontros e momentos leves ao lado de quem você gosta.

Cor da sorte: Magenta

Número da sorte: 2

Touro: A terça-feira será favorável para estudos, trabalho e organização da rotina. Você estará mais concentrado e conseguirá resolver tarefas importantes com mais facilidade do que imaginava. Pessoas mais velhas ou experientes podem trazer conselhos valiosos ao longo do dia. No amor, o momento favorece estabilidade, carinho e conversas sinceras.

Cor da sorte: Rosa

Número da sorte: 7

Gêmeos: O dia promete reconhecimento, crescimento e boas notícias financeiras. Você pode receber um elogio importante, uma oportunidade profissional ou até um valor inesperado. O momento favorece decisões ligadas à carreira e novos projetos. Na vida amorosa, o clima será de reconciliação, leveza e aproximação emocional.

Cor da sorte: Rosa

Número da sorte: 9

O ponto fraco que cada signo tenta esconder

Áries: Finge autoconfiança, mas teme decepcionar quem confia nele. por Imagem gerada por IA
Touro: Age como firmeza absoluta, mas tem medo de perder estabilidade. por Imagem gerada por IA
Gêmeos: Esconde a insegurança de não ser compreendido. por Imagem gerada por IA
Câncer: Finge que é forte, mas teme ser magoado de novo. por Imagem gerada por IA
Leão: Mostra brilho, mas tem medo de não ser valorizado. por Imagem gerada por IA
Virgem: Aparenta controle, mas teme falhar nos mínimos detalhes. por Imagem gerada por IA
Libra: Esconde o medo de ser rejeitado quando tenta agradar demais. por Imagem gerada por IA
Escorpião: Finge frieza, mas teme ser traído. por Imagem gerada por IA
Sagitário: Finge independência total, mas teme ser limitado. por Imagem gerada por IA
Capricórnio: Aparenta ser inabalável, mas teme não ser suficiente. por Imagem gerada por IA
Aquário: Esconde o medo de não pertencer a lugar nenhum. por Imagem gerada por IA
Peixes: Esconde o medo de ser visto como “sensível demais”. por Imagem gerada por IA
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Áries: Finge autoconfiança, mas teme decepcionar quem confia nele. por Imagem gerada por IA

Câncer: Hoje será um dia produtivo e cheio de sensação de avanço. Pendências antigas podem finalmente ser resolvidas, trazendo mais tranquilidade emocional. Você estará mais criativo para encontrar soluções práticas no trabalho e poderá chamar atenção de pessoas influentes. O período também favorece compras, reorganização da casa e decisões importantes para o futuro.

Cor da sorte: Cinza

Número da sorte: 7

Leão: A terça-feira traz entusiasmo, movimento e reencontros especiais. Você pode receber notícias animadoras ligadas à vida profissional ou acadêmica. O ambiente social estará mais favorável, aumentando as chances de conhecer pessoas interessantes ou fortalecer amizades antigas. Apenas tente evitar excesso de compromissos para não terminar o dia mais cansado do que o necessário.

Cor da sorte: Roxo

Número da sorte: 5

Virgem: Hoje será um dia de estabilidade e sensação de dever cumprido. Você conseguirá lidar bem com responsabilidades e poderá receber reconhecimento pelo esforço dos últimos dias. O momento favorece crescimento financeiro e organização da vida profissional. Em casa, o clima tende a ficar mais harmonioso e acolhedor.

Cor da sorte: Pêssego

Número da sorte: 4

O café ideal para cada signo

O café ideal para cada signo por Imagem gerada por IA
Áries – Espresso duplo: Intenso, rápido e revigorante. por Imagem gerada por IA
Touro – Cappuccino com chocolate: Cremoso e reconfortante. por Imagem gerada por IA
Gêmeos – Iced coffee (Café gelado): Moderno, versátil e refrescante. por Imagem gerada por IA
Câncer – Café com leite e canela: Acolhedor e quentinho como um abraço. por Imagem gerada por IA
Leão – Caramel macchiato (Macchiato de caramelo): Exuberante e doce. por Imagem gerada por IA
Virgem – Café coado artesanal: Preciso e feito com técnica. por Imagem gerada por IA
Libra – Pink latte (com beterraba/morango): Estético, equilibrado e charmoso. por Imagem gerada por IA
Escorpião – Café turco: Forte, denso e envolto em mistério. por Imagem gerada por IA
Sagitário – Espresso tônica: Uma mistura de aventura e ousadia. por Imagem gerada por IA
Capricórnio – Café preto clássico: Sério, eficiente e focado. por Imagem gerada por IA
Aquário – Matcha latte (base café opcional): Inovador e original. por Imagem gerada por IA
Peixes – Mocha com chantilly: Doce e sonhador. por Imagem gerada por IA
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O café ideal para cada signo por Imagem gerada por IA

Libra: O dia favorece equilíbrio emocional e novas estratégias para lidar com dinheiro e rotina. Você estará mais atento aos próprios limites e perceberá a importância de desacelerar em alguns momentos. Conversas afetivas tendem a trazer conforto e aproximação. No trabalho, pequenas mudanças podem melhorar bastante seus resultados.

Cor da sorte: Magenta

Número da sorte: 8

Escorpião: A terça-feira será importante para decisões ligadas à vida pessoal e financeira. Existe chance de resolver algo que vinha causando preocupação há semanas. O momento favorece compras, investimentos e planos de longo prazo, mas será importante agir com cautela. No amor, o clima será de parceria e acolhimento.

Cor da sorte: Azul

Número da sorte: 4

Sagitário: Hoje será um dia de crescimento e novas possibilidades. Algo que parecia difícil pode finalmente começar a se resolver, trazendo mais confiança para os próximos passos. O ambiente profissional tende a ficar mais favorável para mudanças, promoções e reconhecimento. Também será um bom momento para rever hábitos e cuidar mais da saúde.

Cor da sorte: Laranja

Número da sorte: 9

Perfume ideal para cada signo

Perfume ideal para cada signo por Imagem criada com IA
Perfume para Áries: intenso e marcante, com notas de pimenta rosa, couro e âmbar por Imagem criada com IA
Perfume para Áries: Hadiya (O Boticário) por Divulgação
Perfume para Áries: Noir Extreme (Tom Ford) por Divulgação
Perfume para Touro: quente e confortável, com notas de baunilha, sândalo e caramelo por Imagem criada com IA
Perfume para Touro: Egeo Dolce (O Boticário) por Divulgação
Perfume para Touro: La Vie Est Belle (Lancôme) por Divulgação
Perfume para Gêmeos: leve e versátil, com notas cítricas, chá e frutas frescas por Imagem criada com IA
Perfume para Gêmeos: Kaiak (Natura) por Reprodução
Perfume para Gêmeos: Light Blue (D&G) por Reprodução
Perfume para Câncer: delicado e acolhedor, com notas de flor branca, leite e baunilha suave por Imagem criada com IA
Perfume para Câncer: Essencial Oud Vanilla (Natura) por Reprodução
Perfume para Câncer: Shalimar (Guerlain) por Reprodução
Perfume para Leão: glamouroso e envolvente, com notas de flor de laranjeira, mel e âmbar dourado por Imagem criada com IA
Perfume para Leão: Coffee Duo Woman (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Leão: Lady Million (Paco Rabanne) por Reprodução
Perfume para Virgem: limpo e sofisticado, com notas de chá verde, almíscar e lavanda por Imagem criada com IA
Perfume para Virgem: Água de Lavanda (Phebo) por Reprodução
Perfume para Virgem: CK One (Calvin Klein) por Reprodução
Perfume para Libra: floral equilibrado, com notas de rosa, peônia e almíscar suave por Imagem criada com IA
Perfume para Libra: Floratta in Rose (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Libra: Miss Dior Blooming Bouquet (Dior) por Reprodução
Perfume para Escorpião: intenso e misterioso, com notas de patchouli, incenso e baunilha escura por Imagem criada com IA
Perfume para Escorpião: Egeo Bomb Black (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Escorpião: Black Opium (YSL) por Reprodução
Perfume para Sagitário: vibrante e livre, com notas de frutas tropicais, especiarias e cítricos por Imagem criada com IA
Perfume para Sagitário: Kaiak Aventura (Natura) por Reprodução
Perfume para Sagitário: CK Be (Calvin Klein) por Reprodução
Perfume para Capricórnio: clássico e elegante, com notas de madeira, couro e âmbar seco por Imagem criada com IA
Perfume para Capricórnio: Malbec (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Capricórnio: Tuscan Leather (Tom Ford) por Reprodução
Perfume para Aquário: moderno e diferente, com notas de ozônio, lavanda e acordes metálicos por Imagem criada com IA
Perfume para Aquário: Kaiak Urbe (Natura) por Reprodução
Perfume para Aquário: L’Eau d’Issey (Issey Miyake) por Reprodução
Perfume para Peixes: suave e etéreo, com notas aquáticas, jasmim e baunilha leve por Imagem criada com IA
Perfume para Peixes: Kaiak Oceano (Natura) por Reprodução
Perfume para Peixes: Acqua di Gioia (Giorgio Armani) por Reprodução
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Perfume ideal para cada signo por Imagem criada com IA

Capricórnio: A energia do dia favorece estabilidade financeira e fortalecimento das relações pessoais. Você poderá compartilhar planos importantes com alguém de confiança e receber apoio inesperado. O momento também favorece compras, investimentos e mudanças na rotina. Na vida amorosa, o clima tende a ficar mais leve e carinhoso.

Cor da sorte: Branco

Número da sorte: 3

Aquário: A terça-feira será movimentada e cheia de tarefas, mas você conseguirá lidar bem com tudo. O dia favorece crescimento profissional, novos aprendizados e contatos importantes para o futuro. Você também poderá sentir mais vontade de cuidar da aparência, saúde e bem-estar. Tente apenas não absorver problemas que não são seus.

Cor da sorte: Vermelho

Número da sorte: 7

Peixes: Hoje será um dia positivo para criatividade, novos planos e fortalecimento emocional. Você poderá receber apoio importante de pessoas próximas e sentir mais confiança para iniciar algo novo. Questões amorosas tendem a se resolver de forma leve e sincera. O momento também favorece organização financeira e decisões ligadas ao futuro profissional.

Cor da sorte: Rosa

Número da sorte: 2

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