ASTROLOGIA

Cor e número da sorte de hoje (19 de maio): terça-feira traz avanços, reencontros e oportunidades inesperadas

O dia favorece crescimento profissional, mudanças positivas e conversas importantes que podem transformar decisões e relações

Giuliana Mancini

Publicado em 19 de maio de 2026 às 09:00

Signos e número da sorte Crédito: Imagem gerada por IA

A terça-feira chega com uma energia mais movimentada e cheia de possibilidades para quem estiver disposto a sair da zona de conforto. O momento favorece novos contatos, resolução de pendências e decisões ligadas ao futuro profissional e financeiro. Muitos signos podem sentir mais coragem para iniciar projetos, reorganizar prioridades e deixar para trás situações que vinham causando desgaste emocional.

O dia também será positivo para fortalecer vínculos afetivos, recuperar a confiança em algumas relações e enxergar oportunidades onde antes existia insegurança. Pequenas mudanças de atitude podem abrir portas importantes ao longo das próximas semanas. A tendência é que a intuição esteja mais forte, ajudando na hora de fazer escolhas importantes. Veja a previsão do site "India TV News".

Áries: Hoje será um dia positivo para criar novas conexões e fortalecer relações importantes. Conversas em família podem trazer mais segurança emocional e ajudar você a enxergar algumas situações com mais clareza. No trabalho, oportunidades inesperadas podem surgir através de contatos ou indicações. O momento também favorece passeios, encontros e momentos leves ao lado de quem você gosta.

Cor da sorte: Magenta

Número da sorte: 2

Touro: A terça-feira será favorável para estudos, trabalho e organização da rotina. Você estará mais concentrado e conseguirá resolver tarefas importantes com mais facilidade do que imaginava. Pessoas mais velhas ou experientes podem trazer conselhos valiosos ao longo do dia. No amor, o momento favorece estabilidade, carinho e conversas sinceras.

Cor da sorte: Rosa

Número da sorte: 7

Gêmeos: O dia promete reconhecimento, crescimento e boas notícias financeiras. Você pode receber um elogio importante, uma oportunidade profissional ou até um valor inesperado. O momento favorece decisões ligadas à carreira e novos projetos. Na vida amorosa, o clima será de reconciliação, leveza e aproximação emocional.

Cor da sorte: Rosa

Número da sorte: 9

O ponto fraco que cada signo tenta esconder 1 de 12

Câncer: Hoje será um dia produtivo e cheio de sensação de avanço. Pendências antigas podem finalmente ser resolvidas, trazendo mais tranquilidade emocional. Você estará mais criativo para encontrar soluções práticas no trabalho e poderá chamar atenção de pessoas influentes. O período também favorece compras, reorganização da casa e decisões importantes para o futuro.

Cor da sorte: Cinza

Número da sorte: 7

Leão: A terça-feira traz entusiasmo, movimento e reencontros especiais. Você pode receber notícias animadoras ligadas à vida profissional ou acadêmica. O ambiente social estará mais favorável, aumentando as chances de conhecer pessoas interessantes ou fortalecer amizades antigas. Apenas tente evitar excesso de compromissos para não terminar o dia mais cansado do que o necessário.

Cor da sorte: Roxo

Número da sorte: 5

Virgem: Hoje será um dia de estabilidade e sensação de dever cumprido. Você conseguirá lidar bem com responsabilidades e poderá receber reconhecimento pelo esforço dos últimos dias. O momento favorece crescimento financeiro e organização da vida profissional. Em casa, o clima tende a ficar mais harmonioso e acolhedor.

Cor da sorte: Pêssego

Número da sorte: 4

O café ideal para cada signo 1 de 13

Libra: O dia favorece equilíbrio emocional e novas estratégias para lidar com dinheiro e rotina. Você estará mais atento aos próprios limites e perceberá a importância de desacelerar em alguns momentos. Conversas afetivas tendem a trazer conforto e aproximação. No trabalho, pequenas mudanças podem melhorar bastante seus resultados.

Cor da sorte: Magenta

Número da sorte: 8

Escorpião: A terça-feira será importante para decisões ligadas à vida pessoal e financeira. Existe chance de resolver algo que vinha causando preocupação há semanas. O momento favorece compras, investimentos e planos de longo prazo, mas será importante agir com cautela. No amor, o clima será de parceria e acolhimento.

Cor da sorte: Azul

Número da sorte: 4

Sagitário: Hoje será um dia de crescimento e novas possibilidades. Algo que parecia difícil pode finalmente começar a se resolver, trazendo mais confiança para os próximos passos. O ambiente profissional tende a ficar mais favorável para mudanças, promoções e reconhecimento. Também será um bom momento para rever hábitos e cuidar mais da saúde.

Cor da sorte: Laranja

Número da sorte: 9

Perfume ideal para cada signo 1 de 37

Capricórnio: A energia do dia favorece estabilidade financeira e fortalecimento das relações pessoais. Você poderá compartilhar planos importantes com alguém de confiança e receber apoio inesperado. O momento também favorece compras, investimentos e mudanças na rotina. Na vida amorosa, o clima tende a ficar mais leve e carinhoso.

Cor da sorte: Branco

Número da sorte: 3

Aquário: A terça-feira será movimentada e cheia de tarefas, mas você conseguirá lidar bem com tudo. O dia favorece crescimento profissional, novos aprendizados e contatos importantes para o futuro. Você também poderá sentir mais vontade de cuidar da aparência, saúde e bem-estar. Tente apenas não absorver problemas que não são seus.

Cor da sorte: Vermelho

Número da sorte: 7

Peixes: Hoje será um dia positivo para criatividade, novos planos e fortalecimento emocional. Você poderá receber apoio importante de pessoas próximas e sentir mais confiança para iniciar algo novo. Questões amorosas tendem a se resolver de forma leve e sincera. O momento também favorece organização financeira e decisões ligadas ao futuro profissional.

Cor da sorte: Rosa