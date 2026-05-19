NOVA NOVELA

Atores revelam bastidores intensos de enchente em Quem Ama Cuida: 'A força da água era pesada'

Leticia Colin, Jesuíta Barbosa e outros atores do elenco detalharam os desafios físicos e emocionais das gravações da abertura da nova novela das nove

Giuliana Mancini

Publicado em 19 de maio de 2026 às 07:40

Gravações das cenas da enchente que abrem 'Quem ama cuida' Crédito: TV Globo/Divulgação

As cenas da enchente que abriram a trama de "Quem Ama Cuida" chamaram a atenção do público na estreia da nova novela das 21h da Globo, escrita por Walcyr Carrasco e Claudia Souto. Gravadas ao longo de uma semana no Parque Radical de Deodoro, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, as sequências exigiram uma grande preparação do elenco e uma estrutura inédita para simular o desastre natural.

Com cenários montados dentro de uma piscina, simulação de correnteza e gravações durante a madrugada, os atores enfrentaram horas seguidas dentro d'água para dar vida à tragédia que marca o início da história.

Enchente em 'Quem Ama Cuida' 1 de 11

Leticia Colin, intérprete de Adriana na trama, contou que tinha receio das gravações antes do início das filmagens. "A gente sabia do desafio, das noites longas, da força de tragédia dramatúrgica intensa que a gente tinha que sustentar por muitas horas em sequências diferentes... Então tinha uma união muito grande da equipe, foi bonito. Foi melhor do que eu imaginava. Tinha muito medo do frio, de fazer muitas horas na água, de ficar doente depois, e não aconteceu nada disso", afirmou, segundo o jornal Extra.

Jesuíta Barbosa, que vive Carlos, personagem levado pela correnteza no primeiro capítulo, destacou a dimensão da produção e a importância da discussão social apresentada logo no começo da novela. Nesta terça-feira (19), Adriana constata a morte do marido.

"A novela já começa com uma tragédia, uma catástrofe, uma alagamento muito grande. E meu personagem tem uma trajetória heroica. Foi uma grande produção, teve todo um aparato para fazer as coisas acontecerem. É uma história que precisa ser contada. Esse início fala sobre um planejamento social precário que a gente tem no Brasil", declarou.

Tony Ramos revelou que nunca tinha participado de uma estrutura semelhante em quase cinco décadas de carreira na TV Globo. O ator ainda contou que o elenco utilizou roupas especiais por baixo do figurino para enfrentar as gravações na água. "A produção providenciou aquela roupa de neoprene para colocarmos antes do figurino dos personagens, uma forma de proteção. A estrutura que fizemos para a enchente dos dois episódios iniciais desse projeto, eu nunca vi na TV brasileira. Fiquei muito impactado porque isso dá uma veracidade absoluta", disse.

João Victor Gonçalves, intérprete de Mau Mau, irmão de Adriana na trama, afirmou que o elenco se surpreendeu com a intensidade física exigida pelas cenas. "Foi uma experiência transformadora. Teve muito cuidado também. A gente não imaginava como era pesado o impacto da água, a força física que tínhamos que fazer para nos locomovermos. Essa produção foi essencial para que nós sentíssemos o frio, o desespero de lutar pela vida e a dor, e passássemos isso na tela", contou.