Morte, segredo e encontro inesperado marcam 'Quem Ama Cuida' nesta terça-feira (19)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 19 de maio de 2026 às 07:00
“Quem Ama Cuida” promete um capítulo intenso nesta terça-feira (19), misturando emoção, conflitos familiares e novos rumos para a protagonista Adriana, vivida por Leticia Colin. Depois da enchente devastadora exibida na estreia, a novela das nove da Globo começa a desenhar os principais caminhos da trama.
Confira três acontecimentos que vão movimentar o capítulo:
O drama de Adriana ganhará contornos ainda mais devastadores após a confirmação da morte de Carlos, personagem de Jesuíta Barbosa. Depois de ser arrastado pela correnteza, ele será encontrado sem vida entre os corpos resgatados da enchente.
A sequência promete ser uma das mais emocionantes do capítulo. Adriana desaba diante da perda do marido enquanto recebe apoio da família durante o velório e o enterro.
Enchente em 'Quem Ama Cuida'
Enquanto Pedro se mobiliza como voluntário para ajudar vítimas da enchente, Bruna decide sustentar uma mentira envolvendo uma suposta gravidez. A personagem percebe a felicidade do namorado com a notícia e embarca na manipulação incentivada pela mãe.
A trama já começa a desenhar um possível conflito amoroso envolvendo Pedro, Adriana e Bruna nos próximos capítulos.
Depois de perder o marido, Adriana terá um encontro inesperado com Arthur Brandão, milionário interpretado por Antonio Fagundes. Os dois se conhecerão por acaso nas ruas de São Paulo após a protagonista ajudar o empresário durante um assalto.
O momento marca o início da conexão entre os personagens e prepara terreno para a futura relação que vai transformar completamente o rumo da novela.
Enchente em 'Quem Ama Cuida'
Além disso, o capítulo ainda terá Pilar entrando com pedido de interdição contra Arthur, Pedro encontrando a pulseira de Adriana perdida na enchente e Brigitte espionando Pituxo através de imagens captadas por uma microcâmera escondida.
Com direção artística de Amora Mautner, “Quem Ama Cuida” vai ao ar após o “Jornal Nacional”.