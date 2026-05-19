NOVELA DAS 9

Morte, segredo e encontro inesperado marcam 'Quem Ama Cuida' nesta terça-feira (19)

Capítulo da novela das nove terá despedida emocionante, armação familiar e aproximação decisiva entre Adriana e Arthur

Heider Sacramento

Publicado em 19 de maio de 2026 às 07:00

Enchente devastadora muda a vida de Adriana nos primeiros capítulos de “Quem Ama Cuida” Crédito: Divulgação/Globo

“Quem Ama Cuida” promete um capítulo intenso nesta terça-feira (19), misturando emoção, conflitos familiares e novos rumos para a protagonista Adriana, vivida por Leticia Colin. Depois da enchente devastadora exibida na estreia, a novela das nove da Globo começa a desenhar os principais caminhos da trama.

Confira três acontecimentos que vão movimentar o capítulo:

A confirmação da morte de Carlos

O drama de Adriana ganhará contornos ainda mais devastadores após a confirmação da morte de Carlos, personagem de Jesuíta Barbosa. Depois de ser arrastado pela correnteza, ele será encontrado sem vida entre os corpos resgatados da enchente.

A sequência promete ser uma das mais emocionantes do capítulo. Adriana desaba diante da perda do marido enquanto recebe apoio da família durante o velório e o enterro.

Enchente em 'Quem Ama Cuida' 1 de 11

O início da armação de Bruna

Enquanto Pedro se mobiliza como voluntário para ajudar vítimas da enchente, Bruna decide sustentar uma mentira envolvendo uma suposta gravidez. A personagem percebe a felicidade do namorado com a notícia e embarca na manipulação incentivada pela mãe.

A trama já começa a desenhar um possível conflito amoroso envolvendo Pedro, Adriana e Bruna nos próximos capítulos.

O encontro de Adriana e Arthur Brandão

Depois de perder o marido, Adriana terá um encontro inesperado com Arthur Brandão, milionário interpretado por Antonio Fagundes. Os dois se conhecerão por acaso nas ruas de São Paulo após a protagonista ajudar o empresário durante um assalto.

O momento marca o início da conexão entre os personagens e prepara terreno para a futura relação que vai transformar completamente o rumo da novela.

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Além disso, o capítulo ainda terá Pilar entrando com pedido de interdição contra Arthur, Pedro encontrando a pulseira de Adriana perdida na enchente e Brigitte espionando Pituxo através de imagens captadas por uma microcâmera escondida.