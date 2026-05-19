BOA AÇÃO

Leonardo DiCaprio comprou ilha de mais de R$ 110 milhões para salvar pinguins, aves raras e espécies ameaçadas

Ator de Titanic já investiu centenas de milhões em preservação ambiental, proteção das Ilhas Galápagos e recuperação de áreas selvagens pelo mundo

Fernanda Varela

Publicado em 19 de maio de 2026 às 07:15

Leonardo Di Caprio Crédito: Reprodução

Muito além da carreira em Hollywood, Leonardo DiCaprio se tornou um dos famosos mais envolvidos com causas ambientais no planeta. O astro de Titanic voltou a chamar atenção mundial após comprar uma ilha inteira no Chile para impedir a exploração ambiental da região e proteger espécies ameaçadas.

Leonardo Di Caprio Crédito: Reprodução

A área adquirida foi a Ilha Guafo, localizada na costa sul chilena. O território possui cerca de 197 quilômetros quadrados - cerca de 27,5 mil campos de futebol - e ficou anos anunciado em sites especializados na venda de ilhas particulares por cerca de 20 milhões de dólares, valor que supera R$ 110 milhões na cotação atual.

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A compra foi feita através da Re:wild, organização ambiental ligada ao ator e criada em parceria com cientistas, ambientalistas e investidores internacionais. Em publicação nas redes sociais, DiCaprio afirmou que a ilha estava ameaçada por mineração de carvão, desmatamento e outras atividades industriais consideradas destrutivas.

Segundo o ator, a intenção é doar oficialmente a Ilha Guafo ao governo chileno para que o território se transforme em um Parque Nacional protegido.

A ilha é considerada estratégica para preservação ambiental porque funciona como habitat de diversas espécies ameaçadas. Entre elas estão os pinguins-de-Magalhães, lontras-marinhas e enormes colônias de petréis-fuliginosos, aves marinhas conhecidas por realizar migrações gigantescas entre os hemisférios sul e norte todos os anos.

Especialistas também consideram a região uma das áreas mais importantes da costa chilena para conservação da biodiversidade marinha.Mas a Ilha Guafo está longe de ser o único projeto ambiental milionário ligado ao ator.

Mas a Ilha Guafo está longe de ser o único projeto ambiental milionário ligado ao ator. Em 2021, Leonardo DiCaprio anunciou um investimento de US$ 43 milhões para ajudar na preservação das Ilhas Galápagos, arquipélago conhecido mundialmente pela biodiversidade e pela relação histórica com os estudos de Charles Darwin.



O valor foi destinado a uma série de iniciativas científicas e ambientais coordenadas pela Re:wild em parceria com o Parque Nacional de Galápagos e comunidades locais.

Entre os projetos financiados estavam a recuperação da Ilha Floreana, considerada lar de 54 espécies ameaçadas, além da reintrodução de 13 espécies que haviam desaparecido da região.

O investimento também ajudou em programas de reprodução animal, recuperação ambiental e medidas para reduzir os impactos do ecoturismo nas ilhas.

As Ilhas Galápagos ganharam fama mundial após serem estudadas pelo cientista Charles Darwin no século XIX. As observações feitas no arquipélago ajudaram Darwin a desenvolver a teoria da seleção natural apresentada no livro A Origem das Espécies.

O envolvimento ambiental de Leonardo DiCaprio começou há décadas. Em 1998, o ator criou a Fundação Leonardo DiCaprio, organização voltada para preservação ambiental, combate às mudanças climáticas e proteção de espécies ameaçadas.

Desde então, a fundação já financiou mais de 200 projetos ambientais em aproximadamente 50 países. Em 2019, por exemplo, DiCaprio doou cerca de R$ 20 milhões para um fundo de preservação da Floresta Amazônica.

O ator também esteve entre artistas internacionais que pressionaram o então presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, a endurecer acordos ambientais relacionados ao Brasil e ao desmatamento da Amazônia. Além disso, Leonardo já destinou mais de US$ 15 milhões para programas globais de proteção animal, preservação de áreas selvagens e combate às mudanças climáticas.

Em diferentes entrevistas, o ator afirmou que considera a crise climática “o maior perigo que ameaça a humanidade” e defendeu ações urgentes para impedir o desaparecimento de ecossistemas inteiros nas próximas décadas. “Degradamos cerca de três quartos dos lugares selvagens do planeta e levamos mais de 1 milhão de espécies à beira da extinção”, afirmou DiCaprio em declaração reproduzida pelo jornal The Guardian.