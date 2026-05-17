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Horas após término de Virginia com Vini Jr, Zé Felipe sobe ao palco e canta música feita para a ex

Vídeo do cantor interpretando ‘Só Tem Eu’ viralizou nas redes sociais neste sábado (16)

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 17 de maio de 2026 às 05:30

Zé Felipe cantou música que fez para Virginia
Zé Felipe cantou música que fez para Virginia Crédito: Reprodução

Zé Felipe movimentou as redes sociais na madrugada deste sábado (16) ao publicar um vídeo cantando a música “Só Tem Eu”, composição feita em homenagem à ex-esposa, Virginia Fonseca.

A apresentação aconteceu durante um show em Mato Grosso e rapidamente chamou atenção por ter sido compartilhada poucas horas após Virginia anunciar o fim do namoro com Vinícius Júnior.

Virginia e Zé Felipe

Zé Felipe e Virgínia por Reprodução/Instagram
Zé Felipe e Virgínia por Reprodução
Virginia e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Vírginia e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
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Virginia Fonseca e Zé Felipe por Reprodução
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Virginia, Maria Flor, Maria Alice, Zé Felipe por Reprodução/Instagram
A influenciadora Virginia Fonseca anunciou que está grávida do terceiro filho com o cantor Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Zé Felipe e Virginia em Salvador por YouTube
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Zé Felipe e Virgínia por Reprodução/Instagram

Nas redes sociais, fãs reagiram ao momento e voltaram a especular uma possível reaproximação entre o ex-casal.

A música “Só Tem Eu” ficou marcada na relação dos dois ainda durante o casamento. Em 2023, Virginia chegou a revelar que a canção tinha um significado especial porque, durante as gravações do clipe, ela estava grávida de Maria Alice sem saber.

O vídeo publicado por Zé Felipe viralizou rapidamente e gerou uma onda de comentários nas redes.

Nos últimos dias, fãs já vinham apontando sinais de proximidade entre os dois. Cerca de 10 dias antes do anúncio do término de Virginia com Vini Jr., o cantor esteve na casa da influenciadora e chegou a publicar registros ao lado da ex-sogra, Margareth Serrão.

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Após o vídeo do show, internautas invadiram os comentários pedindo uma reconciliação entre Virginia e Zé Felipe.

Apesar da expectativa dos fãs do ex-casal, que ainda apostam em uma reconciliação, os dois ainda não se encontraram.

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