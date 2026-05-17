ASTROLOGIA

Uma reviravolta inesperada coloca 3 signos em uma semana de sorte extrema entre 18 e 24 de maio

Mudanças repentinas, oportunidades raras e decisões capazes de mudar os próximos meses prometem mexer profundamente com a vida de alguns signos

Giuliana Mancini

Publicado em 17 de maio de 2026 às 07:00

Signos e sorte Crédito: Imagem gerada por IA

A semana entre 18 e 24 de maio chega com energia de virada, surpresas e acontecimentos difíceis de prever. Planos podem mudar de última hora, pessoas inesperadas podem surgir novamente e oportunidades fora do comum começam a aparecer justamente quando tudo parecia parado. O mais curioso é que, para alguns signos, aquilo que inicialmente parece confuso pode acabar se transformando em algo muito melhor do que o esperado. O período favorece coragem, decisões rápidas e abertura para caminhos totalmente novos. Para três signos, a sensação será de que a sorte finalmente voltou a andar ao lado deles. Veja a previsão do site "Your Tango".

Libra: Uma decisão importante pode mudar completamente os rumos da sua vida nesta semana. Algo inesperado surge trazendo dúvidas no começo, mas rapidamente você percebe que se trata de uma oportunidade rara. Mudanças ligadas a viagens, carreira, amor ou planos pessoais ganham força. O mais importante será não insistir em antigos padrões por medo do desconhecido.

Dica cósmica: O que parece instável agora pode ser exatamente o que faltava para sua vida avançar.

Decoração que é a cara de Libra 1 de 10

Escorpião: A semana marca o início de uma fase muito mais promissora e intensa. Você começa a sentir que voltou a ter apoio, direção e confiança para sonhar mais alto novamente. Mudanças importantes podem acontecer na vida amorosa, profissional ou até em planos ligados a mudança de cidade e novos projetos. O momento favorece coragem para abandonar limitações antigas.

Dica cósmica: Nem todo atraso era castigo. Alguns serviam para alinhar você ao destino certo.

Decoração que é a cara de Escorpião 1 de 10

Capricórnio: Uma escolha aparentemente pequena pode desencadear mudanças enormes nos próximos meses. Você entra em uma fase em que ouvir mais o coração do que a lógica fará diferença. A semana favorece crescimento financeiro, amadurecimento emocional e decisões importantes ligadas ao futuro. Algo que parecia distante começa finalmente a ganhar forma concreta.

Dica cósmica: Grandes viradas quase sempre começam com decisões silenciosas.