ASTROLOGIA

O universo manda avisos, vira o jogo e mexe com o destino de Touro, Leão, Escorpião e Aquário hoje (17 de maio)

Mensagens inesperadas, reencontros e decisões emocionais prometem transformar o domingo de alguns signos de forma intensa

Giuliana Mancini

Publicado em 17 de maio de 2026 às 05:00

Signos e aviso do universo Crédito: Imagem gerada por IA

O domingo, 17 de maio, chega com uma energia de recomeço, clareza e sinais difíceis de ignorar. Conversas que pareciam improváveis podem acontecer do nada, sentimentos escondidos voltam à tona e algumas decisões emocionais finalmente deixam de ser adiadas. Para quatro signos, o dia funciona quase como um alerta do universo: aquilo que estava travado começa a se mover, trazendo respostas, reencontros e até mudanças importantes nos relacionamentos e nos planos pessoais.

Touro: O dia traz uma sensação forte de confirmação. Algo que vinha gerando insegurança começa a fazer sentido novamente, principalmente na vida afetiva e financeira. Você pode receber uma mensagem importante ou perceber sinais claros de que está no caminho certo. O universo quer que você pare de insistir no que já perdeu força e foque no que realmente oferece estabilidade.

Dica cósmica: Nem todo fechamento é perda. Alguns são libertação.

Decoração que é a cara de Touro 1 de 10

Leão: O domingo mexe com orgulho, saudade e situações mal resolvidas. Um reencontro inesperado ou uma conversa que parecia impossível pode mudar completamente seu humor. Você começa a perceber quem realmente faz questão da sua presença.

Dica cósmica: O que volta diferente merece ser observado com atenção.

Decoração que é a cara de Leão 1 de 10

Escorpião: O universo envia respostas através de pequenas coincidências. Algo aparentemente simples pode despertar uma decisão importante sobre amor, amizade ou trabalho. Você entra numa fase mais intuitiva e emocionalmente forte.

Dica cósmica: Confie mais no que você sente antes mesmo das palavras aparecerem.

Decoração que é a cara de Escorpião 1 de 10

Aquário: O domingo traz uma virada silenciosa, mas poderosa. Você pode perceber que já não quer mais insistir em situações que drenam sua energia. O universo começa a afastar o que pesa e aproximar aquilo que combina mais com sua nova fase.

Dica cósmica: Quando a paz chega, o corpo inteiro percebe antes da mente.