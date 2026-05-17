BELÍSSIMA

Alessandra Negrini curte praia do Porto da Barra em Salvador

Atriz compartilhou vídeos em Itapuã e apareceu ao lado de Luis Lobianco na capital baiana

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 17 de maio de 2026 às 07:30

Alessandra Negrini Crédito: Reprodução

Alessandra Negrini movimentou as redes sociais neste sábado (16) ao compartilhar registros da passagem por Salvador.

A atriz revelou que está na capital baiana para as gravações do filme “Veraneio” e publicou vídeos em diferentes pontos turísticos da cidade.

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Logo pela manhã, Alessandra apareceu em Itapuã e brincou ao citar versos inspirados na música “Tarde em Itapuã”. “Sabe onde eu tô? Em Itapuã. Sabe o que eu vim fazer aqui? Passar uma tarde ao sol que arde em Itapuã, falar de amor em Itapuã”, disse.

Mais tarde, a atriz surgiu ao lado de Luis Lobianco no Porto da Barra, um dos cartões-postais mais conhecidos da cidade. “Olha só nós dois aqui na Bahia. Quem vê close não vê corre”, brincou o ator ao mostrar os bastidores da viagem.