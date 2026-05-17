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Alessandra Negrini curte praia do Porto da Barra em Salvador

Atriz compartilhou vídeos em Itapuã e apareceu ao lado de Luis Lobianco na capital baiana

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 17 de maio de 2026 às 07:30

Alessandra Negrini
Alessandra Negrini Crédito: Reprodução

Alessandra Negrini movimentou as redes sociais neste sábado (16) ao compartilhar registros da passagem por Salvador.

A atriz revelou que está na capital baiana para as gravações do filme “Veraneio” e publicou vídeos em diferentes pontos turísticos da cidade.

Alessandra Negrini curte praia em Salvador

Alessandra Negrini curte praia em Salvador por Reprodução
Alessandra Negrini curte praia em Salvador por Reprodução
Alessandra Negrini curte praia em Salvador por Reprodução
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Alessandra Negrini curte praia em Salvador por Reprodução

Logo pela manhã, Alessandra apareceu em Itapuã e brincou ao citar versos inspirados na música “Tarde em Itapuã”. “Sabe onde eu tô? Em Itapuã. Sabe o que eu vim fazer aqui? Passar uma tarde ao sol que arde em Itapuã, falar de amor em Itapuã”, disse.

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Mais tarde, a atriz surgiu ao lado de Luis Lobianco no Porto da Barra, um dos cartões-postais mais conhecidos da cidade. “Olha só nós dois aqui na Bahia. Quem vê close não vê corre”, brincou o ator ao mostrar os bastidores da viagem.

Alessandra também chamou atenção nas redes após publicar uma selfie de biquíni durante o passeio pela praia.

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