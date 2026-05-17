Erro simples pode fazer você gastar muito mais dinheiro no álbum da Copa do Mundo 2026; veja como economizar

Fernanda Varela
Publicado em 17 de maio de 2026 às 08:00
Completar o álbum da Copa do Mundo de 2026 pode sair muito mais caro para quem comete um erro comum entre colecionadores: jogar fora as figurinhas repetidas.
Segundo cálculos do físico e matemático Milton Jara, do Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada, seria necessário comprar, em média, 6.750 figurinhas para completar sozinho o álbum sem recorrer a trocas.
Como cada envelope custa R$ 7 e vem com sete figurinhas, o gasto médio poderia ultrapassar R$ 6,7 mil.
O especialista afirma que completar o álbum sem tirar figurinhas repetidas é mais difícil do que ganhar na Mega da Virada.
O problema, segundo colecionadores experientes, é que muitas pessoas descartam as repetidas em vez de levá-las para encontros de troca.
Esses grupos permitem conseguir novas figurinhas sem precisar comprar mais pacotes e costumam ser organizados em escolas, universidades e redes sociais.
Além de ajudar a economizar, os encontros de troca também viraram ponto de encontro entre fãs de futebol durante o período da Copa.
O álbum da Copa do Mundo de 2026 terá 980 figurinhas e também conta com itens considerados raros pelos colecionadores.
As mais disputadas são as da categoria “Legend”, que reúne apenas 20 jogadores considerados estrelas do futebol mundial, entre eles Vinícius Júnior, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo e Kylian Mbappé.
As versões douradas dessas figurinhas aparecem, em média, apenas uma vez a cada 1.900 pacotes.