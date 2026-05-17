Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Erro simples pode fazer você gastar muito mais dinheiro no álbum da Copa do Mundo 2026; veja como economizar

Descartar figurinhas repetidas é um dos principais erros cometidos por colecionadores

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 17 de maio de 2026 às 08:00

Álbum da Copa da Fifa
Álbum da Copa da Fifa Crédito: Fifa

Completar o álbum da Copa do Mundo de 2026 pode sair muito mais caro para quem comete um erro comum entre colecionadores: jogar fora as figurinhas repetidas.

Segundo cálculos do físico e matemático Milton Jara, do Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada, seria necessário comprar, em média, 6.750 figurinhas para completar sozinho o álbum sem recorrer a trocas.

Como cada envelope custa R$ 7 e vem com sete figurinhas, o gasto médio poderia ultrapassar R$ 6,7 mil.

Jogadores do Brasil que apareceram no álbum da Copa, mas não foram ao Mundial

Dirceu Lopes (1970) - Grande ídolo do Cruzeiro, foi deixado de fora da convocação porpor Zagallo. por LastSticker/Reprodução
Carlos Alberto Torres (1974) - Capitão do tri em 70, Se contundiu e ficou de fora por LastSticker/Reprodução
Felix (1974) - Foi titular no tri em 70, mas não foi convocado para a Copa da Alemanha por LastSticker/Reprodução
Clodoaldo (1974) - Outro titular em 70, mas que ficou de fora em 74 por uma lesão por LastSticker/Reprodução
Palinha (1974) - Fez parte da preparação para a Copa, mas acabou cortado do Mundial por LastSticker/Reprodução
Carbone (1974) - Também participou da preparação para a Copa, mas acabou não convocado por LastSticker/Reprodução
Foi titular na Copa de 74, mas não foi chamado em 78 pois jogava no Atletico de Madrid e a então "CBD" evitava chamar 'estrangeiros' por LastSticker/Reprodução
Zé Maria (1978) - Foi para 70 e 74, porém se lesionou e acabou cortado em 78 por LastSticker/Reprodução
Raul Plassmann (1978) - Apesar de viver grande fase no Flamengo, não foi lembrado para o Mundial por LastSticker/Reprodução
Zé Sérgio (1982) - Se lesionou e não foi convocado por LastSticker/Reprodução
Leandro (1986) - Foi convocado, mas se recusou a ir à Copa no dia do embarque para o México por LastSticker/Reprodução
Renato Gaúcho (1986) - Um dos grandes do futebol brasileiro na época, acabou preterido em meio à polêmicas com Leandro por LastSticker/Reprodução
Mozer (1986) - Foi cortado por lesão por LastSticker/Reprodução
Éder (1986) - Cortado após agredir adversário em amistoso contra o Peru por LastSticker/Reprodução
Ricardo Gomes (1994) - Foi o capitão da Copa de 90, mas se lesionou pouco antes do Mundial nos Estados Unidos por LastSticker/Reprodução
Evair (1994) - Participou de grande parte das Eliminatórias, mas foi preterido por Viola e Ronaldo por LastSticker/Reprodução
Mauro Silva (1998) - Tituar no tetra em 94, foi deixado de fora da Copa por opção de Zagallo por LastSticker/Reprodução
Romário (1998) - Grande nome do tetra, se lesionou pouco antes da Copa e ficou de fora por LastSticker/Reprodução
Antônio Carlos (2002) - Participou das Eliminatórias, mas ficou de fora da convocação para Copa por LastSticker/Reprodução
Zé Roberto (2002) - Vinha de grande temporada no Bayer Leverkusen, mas não foi chamado por Felipão por LastSticker/Reprodução
Roque Júnior (2006) - Titular no penta em 2002, acabou se contundindo antes da Copa por LastSticker/Reprodução
Renato (2006) - Participou de Copa América 2004 e Copa das Confederações 2005 , mas foi esquecido no ano da Copa por LastSticker/Reprodução
Júlio Baptista (2006) - Também foi para a Copa América 2004 e Copa das Confederações 2005, mas não para o Mundial. por LastSticker/Reprodução
André Santos (2010) - Disputou quase todo o ciclo da Copa, mas não foi chamado por Dunga por LastSticker/Reprodução
Ronaldinho Gaúcho (2010) - Titular nas duas edições anteriores, não tinha a confinaa de Dunga para ser convocado em 2010 por LastSticker/Reprodução
Adriano (2009) - Teve um grande 2009 com a camisa do Flamengo, mas foi chamado por Dunga por LastSticker/Reprodução
Robinho (2013) - Recebeu chances em 2013, mas não foi chamado por Felipão para a Copa por LastSticker/Reprodução
Daniel Alves (2018) - Se lesionou pouco antes da Copa e ficou de fora por LastSticker/Reprodução
Giuliano (2018) - Vivia bom momento no Fenerbahçe, mas não foi chamdo por Tite por LastSticker/Reprodução
Philippe Coutinho (2022) - Já vinha perdendo espaço com Tite, mas uma lesão muscular tirou qualquer chance do jogador ir para Copa por LastSticker/Reprodução
1 de 30
Dirceu Lopes (1970) - Grande ídolo do Cruzeiro, foi deixado de fora da convocação porpor Zagallo. por LastSticker/Reprodução

O especialista afirma que completar o álbum sem tirar figurinhas repetidas é mais difícil do que ganhar na Mega da Virada.

O problema, segundo colecionadores experientes, é que muitas pessoas descartam as repetidas em vez de levá-las para encontros de troca.

Esses grupos permitem conseguir novas figurinhas sem precisar comprar mais pacotes e costumam ser organizados em escolas, universidades e redes sociais.

Além de ajudar a economizar, os encontros de troca também viraram ponto de encontro entre fãs de futebol durante o período da Copa.

Leia mais

Imagem - Essas são as 20 figurinhas mais raras do álbum da Copa do Mundo 2026

Essas são as 20 figurinhas mais raras do álbum da Copa do Mundo 2026

Imagem - Pai liga para técnico e impede convocação do filho para a Copa do Mundo: 'Falta de respeito'

Pai liga para técnico e impede convocação do filho para a Copa do Mundo: 'Falta de respeito'

Imagem - Neymar prevê Brasil campeão da Copa 2026, final contra Espanha e gol decisivo dele

Neymar prevê Brasil campeão da Copa 2026, final contra Espanha e gol decisivo dele

O álbum da Copa do Mundo de 2026 terá 980 figurinhas e também conta com itens considerados raros pelos colecionadores.

As mais disputadas são as da categoria “Legend”, que reúne apenas 20 jogadores considerados estrelas do futebol mundial, entre eles Vinícius Júnior, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo e Kylian Mbappé.

As versões douradas dessas figurinhas aparecem, em média, apenas uma vez a cada 1.900 pacotes.

Mais recentes

Imagem - Ana Maria Braga revela que mudou sobrenome há 10 anos: 'Queria entrar na Itália dizendo que sou italiana'

Ana Maria Braga revela que mudou sobrenome há 10 anos: 'Queria entrar na Itália dizendo que sou italiana'
Imagem - Esses 3 signos podem receber uma mensagem e sentir alívio imediato no coração hoje (17 de maio)

Esses 3 signos podem receber uma mensagem e sentir alívio imediato no coração hoje (17 de maio)
Imagem - Alessandra Negrini curte praia do Porto da Barra em Salvador

Alessandra Negrini curte praia do Porto da Barra em Salvador