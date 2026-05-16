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Pai liga para técnico e impede convocação do filho para a Copa do Mundo: 'Falta de respeito'

Treinador disse ter ficado “chocado” com recusa e chamou situação de falta de respeito

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 16 de maio de 2026 às 08:05

Taça da Copa do Mundo
Taça da Copa do Mundo Crédito: Divulgação/Fifa

Uma situação inusitada marcou a convocação da Seleção Tunisiana de Futebol para a Copa do Mundo FIFA 2026. O atacante Louey Ben Farhat, de 19 anos, acabou fora da lista após o próprio pai ligar para o treinador e pedir que o filho não fosse convocado.

O caso foi revelado pelo técnico Sabri Lamouchi nesta sexta-feira (15), durante a entrevista coletiva após a divulgação oficial dos convocados.

Ben Farhat

Ben Farhat por Divulgação
Ben Farhat por Divulgação
Ben Farhat por Divulgação
Ben Farhat por Divulgação
Ben Farhat por Divulgação
Ben Farhat por Divulgação
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Ben Farhat por Divulgação

Segundo Lamouchi, o pai do jogador afirmou que ainda seria “cedo demais” para o atacante disputar um Mundial. “Recebi uma ligação do pai de Louey Ben Farhat esta manhã. Ele me disse que era cedo demais para selecioná-lo e recusou”, afirmou o treinador.

O técnico contou que ficou surpreso com a situação e tentou contato novamente tanto com o jogador quanto com o pai, mas não recebeu resposta. “Fiquei chocado. Liguei para Louey, ele não atendeu. Liguei de novo para o pai dele, ele também não atendeu. Isso é uma falta de respeito. Este assunto está encerrado”, completou.

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Farhat atua no Karlsruher SC e havia sido convocado apenas uma vez na carreira, em março deste ano, quando participou de amistosos contra Haiti e Canadá.

A Tunísia está no Grupo F da Copa do Mundo de 2026 e estreia no torneio no dia 14 de junho contra a Suécia. A chave ainda conta com Japão e Holanda.

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