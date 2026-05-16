DICA CASEIRA

Água sanitária manchou sua roupa? Truque simples pode salvar peça sem precisar jogar fora

Especialistas explicam por que lavar novamente não resolve e revelam formas de recuperar a cor

Agência Correio

Publicado em 16 de maio de 2026 às 08:33

Roupa manchada com água sanitária Crédito: Reprodução

Respingar água sanitária na roupa costuma causar desespero imediato, principalmente em peças escuras. Mas o que muita gente não sabe é que a mancha nem sempre significa perda definitiva da roupa.

Diferente de manchas comuns, a água sanitária não “sujou” o tecido, ela removeu a cor da fibra. Por isso, insistir na lavagem normalmente não resolve o problema.

Roupa manchada com água sanitária pode ser salva 1 de 7

Segundo especialistas, o segredo está em recuperar ou disfarçar a pigmentação perdida.

Uma das soluções mais usadas é o corante para tecido, principalmente em roupas de algodão ou fibras mistas, que absorvem melhor a nova coloração. O processo inclui lavar a peça com sabão neutro, escolher um corante parecido com a cor original e mergulhar toda a roupa para evitar diferenças de tonalidade.

Quando a mancha é pequena, também existem truques rápidos que ajudam a camuflar o problema. Canetas para tecido, marcadores permanentes em tom parecido e até aplicações criativas podem funcionar em alguns casos.

Outra saída bastante usada é transformar a peça com patches, bordados ou tingimento completo em cores mais escuras, como preto ou vinho. Além de esconder a mancha, a técnica pode dar um visual totalmente novo para a roupa.