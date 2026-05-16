Água sanitária manchou sua roupa? Truque simples pode salvar peça sem precisar jogar fora

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Agência Correio
Publicado em 16 de maio de 2026 às 08:33
Respingar água sanitária na roupa costuma causar desespero imediato, principalmente em peças escuras. Mas o que muita gente não sabe é que a mancha nem sempre significa perda definitiva da roupa.
Diferente de manchas comuns, a água sanitária não “sujou” o tecido, ela removeu a cor da fibra. Por isso, insistir na lavagem normalmente não resolve o problema.
Roupa manchada com água sanitária pode ser salva
Segundo especialistas, o segredo está em recuperar ou disfarçar a pigmentação perdida.
Uma das soluções mais usadas é o corante para tecido, principalmente em roupas de algodão ou fibras mistas, que absorvem melhor a nova coloração. O processo inclui lavar a peça com sabão neutro, escolher um corante parecido com a cor original e mergulhar toda a roupa para evitar diferenças de tonalidade.
Quando a mancha é pequena, também existem truques rápidos que ajudam a camuflar o problema. Canetas para tecido, marcadores permanentes em tom parecido e até aplicações criativas podem funcionar em alguns casos.
Outra saída bastante usada é transformar a peça com patches, bordados ou tingimento completo em cores mais escuras, como preto ou vinho. Além de esconder a mancha, a técnica pode dar um visual totalmente novo para a roupa.
Especialistas alertam, porém, que tecidos sintéticos podem apresentar maior dificuldade para absorver corantes. Por isso, a recomendação é sempre conferir a etiqueta da peça e testar os produtos antes de aplicar definitivamente.