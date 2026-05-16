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Água sanitária manchou sua roupa? Truque simples pode salvar peça sem precisar jogar fora

Especialistas explicam por que lavar novamente não resolve e revelam formas de recuperar a cor

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 16 de maio de 2026 às 08:33

Roupa manchada com água sanitária
Roupa manchada com água sanitária Crédito: Reprodução

Respingar água sanitária na roupa costuma causar desespero imediato, principalmente em peças escuras. Mas o que muita gente não sabe é que a mancha nem sempre significa perda definitiva da roupa.

Diferente de manchas comuns, a água sanitária não “sujou” o tecido, ela removeu a cor da fibra. Por isso, insistir na lavagem normalmente não resolve o problema.

Roupa manchada com água sanitária pode ser salva

Roupa manchada com água sanitária por Reprodução
Roupa manchada com água sanitária por Reprodução
Símbolos na lavagem de roupa por Shutterstock
Ademais, manter a carga térmica baixa é um segredo fundamental para evitar que as roupas sofram encolhimento por Freepik
Limpeza de roupas por Reprodução
Limpeza de roupas por Reprodução
Máquina de lavar roupa por Imagem gerada por inteligência artificial
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Roupa manchada com água sanitária por Reprodução

Segundo especialistas, o segredo está em recuperar ou disfarçar a pigmentação perdida.

Uma das soluções mais usadas é o corante para tecido, principalmente em roupas de algodão ou fibras mistas, que absorvem melhor a nova coloração. O processo inclui lavar a peça com sabão neutro, escolher um corante parecido com a cor original e mergulhar toda a roupa para evitar diferenças de tonalidade.

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Quando a mancha é pequena, também existem truques rápidos que ajudam a camuflar o problema. Canetas para tecido, marcadores permanentes em tom parecido e até aplicações criativas podem funcionar em alguns casos.

Outra saída bastante usada é transformar a peça com patches, bordados ou tingimento completo em cores mais escuras, como preto ou vinho. Além de esconder a mancha, a técnica pode dar um visual totalmente novo para a roupa.

Especialistas alertam, porém, que tecidos sintéticos podem apresentar maior dificuldade para absorver corantes. Por isso, a recomendação é sempre conferir a etiqueta da peça e testar os produtos antes de aplicar definitivamente.

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