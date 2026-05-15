Pombo sujo: por que pássaros urbanos têm mais medo de mulheres do que de homens

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Luiz Dias
Agência Correio
Publicado em 15 de maio de 2026 às 17:17
Talvez você já tenha encontrado alguns animais mais amigáveis com homens e outros com mulheres, mas sabia que isso pode ser ainda mais específico? Um estudo publicado na revista People and Nature indicou uma aproximação maior com pessoas do sexo masculino.
A pesquisa utilizou mais de 37 espécies de aves urbanas, em cinco países europeus: República Tcheca, França, Alemanha, Polônia e Espanha. Durante os testes, homens e mulheres com altura parecida e roupas semelhantes caminharam em linha reta na direção das aves, sempre em áreas verdes urbanas.
O resultado mostrou que as aves, de forma consistente, recuavam antes e com mais velocidade quando as pessoas que se aproximavam eram mulheres.
Alguns pássaros usados no estudo
Esse padrão apareceu tanto em aves naturalmente arredias quanto em espécies mais acostumadas à presença humana, como pombos. Ou seja, isso sugere que a reação é mais ampla e não depende tanto da biologia de cada espécie.
Yanina BenedettiUniversidade Tcheca de Ciências da Vida (Praga) em entrevista ao Aventuras na História
Mesmo assim, os cientistas ainda não sabem qual sinal as aves estão percebendo. Algumas das hipóteses envolvem cheiro, formato corporal, jeito de andar ou algum outro detalhe sutil que parece passar despercebido pelo olho humano.
O estudo não apontou uma espécie isolada como a mais sensível especificamente a mulheres. O que apareceu foi um padrão geral: em média, as aves fugiam antes quando a aproximação era feita por mulheres.
Entre as mais cautelosas estavam os pica-paus-verdes, que fugiam a cerca de 16 metros, e as pegas, que levantavam voo perto dos 13 metros. Já os pombos permitiam aproximação bem maior, por volta de 3,5 metros.