CIÊNCIA

Pombo sujo: por que pássaros urbanos têm mais medo de mulheres do que de homens

Experimento envolveu homens e mulheres em condições semelhantes com dezenas de pássaros, o padrão se manteve quase o mesmo



Luiz Dias

Agência Correio

Publicado em 15 de maio de 2026 às 17:17

Principal métrica utilizada foi a reatividade à aproximação humana Crédito: Tuba Din / Pexels

Talvez você já tenha encontrado alguns animais mais amigáveis com homens e outros com mulheres, mas sabia que isso pode ser ainda mais específico? Um estudo publicado na revista People and Nature indicou uma aproximação maior com pessoas do sexo masculino.

A pesquisa utilizou mais de 37 espécies de aves urbanas, em cinco países europeus: República Tcheca, França, Alemanha, Polônia e Espanha. Durante os testes, homens e mulheres com altura parecida e roupas semelhantes caminharam em linha reta na direção das aves, sempre em áreas verdes urbanas.

O resultado mostrou que as aves, de forma consistente, recuavam antes e com mais velocidade quando as pessoas que se aproximavam eram mulheres.

Alguns pássaros usados no estudo 1 de 10

O que mais surpreendeu os cientistas

Esse padrão apareceu tanto em aves naturalmente arredias quanto em espécies mais acostumadas à presença humana, como pombos. Ou seja, isso sugere que a reação é mais ampla e não depende tanto da biologia de cada espécie.

“Como mulher nessa área, fiquei surpresa ao ver que as aves reagiam de forma diferente a nós” Yanina Benedetti Universidade Tcheca de Ciências da Vida (Praga) em entrevista ao Aventuras na História

Mesmo assim, os cientistas ainda não sabem qual sinal as aves estão percebendo. Algumas das hipóteses envolvem cheiro, formato corporal, jeito de andar ou algum outro detalhe sutil que parece passar despercebido pelo olho humano.

Ao contrário dos contos de fadas, os pássaros aparentam ter uma rejeição maior ao sexo feminino, ao menos nos parâmetros utilizados no experimento Crédito: Divulgação / IMDb

Variações comportamentais

O estudo não apontou uma espécie isolada como a mais sensível especificamente a mulheres. O que apareceu foi um padrão geral: em média, as aves fugiam antes quando a aproximação era feita por mulheres.

Mesmo assim, houve diferenças claras entre as espécies. Algumas aves eram naturalmente mais ariscas e levantavam voo a uma distância maior, enquanto outras toleravam melhor a presença humana, como os pombos Crédito: Khaled Hamoud / Pexels